МОСКВА, 22 июл – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Жалоба России в ЕСПЧ против Украины имеет целью вовсе не получение компенсаций или быстрое вынесение решений. Шансов на это немного. Речь идет скорее о попытке привлечь к проблеме давления на Россию международную общественность, а также о защите своих компаний от повторения сценариев "выдавливания" с рынков других стран.

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Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины. В ней Киев обвиняется в дискриминации российского бизнеса после событий февраля 2014 года. В течение последующих лет ряд российских компаний из энергетического, банковского и телекоммуникационного сектора подвергался политическому преследованию и дискриминации. В результате как сами игроки, так и их "дочки" вынуждены были уйти с украинского рынка. 

По оценке Генпрокуратуры, на чьем сайте был опубликован релиз, практика политического преследования российского бизнеса нарушает нормы о защите собственности и запрете дискриминации, декларируемые в Европейской конвенции по правам человека. Кроме этого, жалоба указывает на нарушение основных прав человека и обвиняет Украину в тяжких преступлениях. Российская сторона призывает провести надлежащее расследование и привлечь виновных к ответственности. 

ИГРА ВДОЛГУЮ 

ЕСПЧ пока не подтвердил получение жалобы, но на Украине уже высказали мнение, что никакой юридической перспективы у России в этом суде нет. Однако на это особо и не рассчитывают — по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, сейчас главное – добиться регистрации документа и начала его обсуждения.

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"Как признают авторы самой жалобы, основной ее целью является не получение решения, согласно которому правительство Украины было бы обязано что-то изменить, а привлечение внимания мировой общественности и стран Европы к текущим проблемам новой украинской власти", — говорит председатель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

Речь идет в том числе о массовой дискриминации русскоязычного населения, убийствах в Доме профсоюзов и на Евромайдане, притеснении статуса русского языка, перекрытии питьевой воды в Крыму. Соответственно, шансов на то, что жалоба повлечет какие-то реальные последствия для Украины, практически нет, но задача по привлечению внимания, скорее всего, будет выполнена, считает он.

По словам политолога Дмитрия Абзалова, ЕСПЧ обычно длительно рассматривает подобные дела, особенно те, в которых затронуто все попурри российско-украинских отношений. Важен факт подачи, а не само решение. Теоретически, ЕСПЧ может наложить обеспечительные меры, однако прислушиваться к этому особо никто не будет – такие решения принимают под влиянием других факторов. 

Таким образом, жалоба – скорее инфоповод, вокруг которого какое-то время будут определенные движения. Сейчас всех интересует – примут ее или нет, каким будет следующий шаг, как ответит Украина. 

"С этой точки зрения мы наблюдаем начало "игры вдолгую", вовсе не на ближайшие год-два. Учитывая, что Киев уже подавал на Россию около десяти подобных исков, сейчас налицо попытка правовой контригры и желание поставить ребром вопросы с юридической составляющей, правами человека и т.п.", — рассуждает эксперт. 

Могут возникнуть интересные истории, связанные с принятием или непринятием заявления, обсуждением компенсаций и прочих экономических и политических шагов. Это также является частью пиар-стратегии, нежели попыткой что-то получить от оппонента.

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ЗАЩИТИТЬ ДРУГИХ

Еще одна подоплека появления этой темы – выработка защитного механизма подстраховки от ситуаций, в которых может оказаться российский бизнес. Ведь процесс его выдавливания возможен в любой стране.

"Получится прецедент – начнете на нас давить, пойдем в ЕСПЧ. Может быть, это пригодится, хотя обычно подобные вопросы решаются в политическом поле", — говорит Абзалов. 

Примером аналогичной ситуации было выдавливание российских сотовых операторов из Узбекистана в середине 2010-х годов. Компании уходили, возвращались, и в конечном итоге МТС продал 50-процентную долю в узбекской "дочке" за 1 доллар. Чтобы избежать таких случаев, Россия продолжит выстраивать правовые механизмы, позволяющие отстаивать свои компании. Возможны жалобы и в другие европейские правовые структуры.

Но, каким бы ни было решение, в текущей ситуации особых надежд на возвращение российских компаний на рынок Украины нет. Все помнят, как их выдавливали, вынуждали принять невыгодные условия, с каким шумом и негативом это происходило. Кроме того, запрет на финансирование "дочек" со стороны материнских компаний никуда не делся, а никаких совместных проектов больше нет и вряд ли вскоре они появятся. 