МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями или не принадлежащие к категории фермерских хозяйств, освобождаются от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве при соблюдении двух условий: если не привлекаются наемные работники по трудовому законодательству; а также если общая площадь земельных участков, находящихся в собственности, не превышает максимально установленной величины 0,5 га. Об этом агентству "Прайм" рассказывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Эксперты назвали главные ошибки при покупке дачного участка

По словам эксперта, по решению соответствующего субъекта РФ максимально установленная величина площади земельного участка может быть увеличена не более чем в 5 раз. "Опять-таки, такое решение на региональном уровне может быть принято при условии, что участок не предоставлен на безвозмездной основе или не находится на условиях аренды в государственной или муниципальной собственности по законодательству", — отмечает он.

Таким образом, для освобождения от уплаты по НДФЛ необходимо иметь документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан.

"Если условия для получения освобождения по НДФЛ не выполняются, то физлицо будет обязано уплатить налог в размере 13% с суммы полученных доходов при продаже продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве, на основании поданной в налоговые органы декларации", — указывает Ахмадеев.

При этом возможен иной вариант выбора системы налогообложения, вместо уплаты НДФЛ. Так, физлица могут воспользоваться специальным налоговым режимом и уплачивать налог на профессиональный доход в качестве "самозанятого". Это возможно, если сумма полученных доходов от продажи продукции растениеводства, выращенной в собственном хозяйстве за год, не превысила 2,4 млн руб, говорит специалист. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

Для применения спецрежима необходимо встать на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика.

Ставка налога составляет 4% при продаже продукции иным физлицам. Кроме того, сам налог можно уменьшить на фиксированную величину вычета, размер которого по общему правилу не может превышать 10 тысяч рублей, а прекратить использовать спецрежим можно по заявлению в любое время, заключает эксперт.