МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. В октябре надбавки и прибавки к окладам и зарплатам ожидают некоторые категории граждан России. Кому и сколько полагается в этом месяце, а также о том, какие пособия и выплаты будут индексированы в 2022 году, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Правительство предложило продлить заморозку накопительной части пенсий

По словам эксперта, с 1 октября будут проиндексированы оклады военнослужащим. Рост окладов военным на 3,7% закладывался еще в трехлетнем проекте бюджета на 2021- 2023 годов.

С 1 октября также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Размер индексации обычно определяется на региональном уровне и зависит от отраслевой специфики. Однако он не может быть меньше федерального уровня.

Но в этом году минимально требуемый уровень повышения будет не у всех одинаковый.

"Для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6%. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8%", — сообщила Финогенова.

Она напомнила, что с 1 октября практически все детские пособия, а также пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице будут поступать на карту "Мир".

Если у получателя пособий такой карты нет, то деньги поступят на банковский счет. Их можно будет забрать либо лично в кассе банка, либо через почтовый перевод.

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