МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Единого метода распознавания входящего номера не существует. Но полностью замаскировать себя общедоступными методами ни один звонящий не может. А благодаря появлению баз данных мошенников и приложений, интегрирующих эти базы в ваш телефон, процесс общения стал значительно безопаснее, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Россиянам рассказали, как разоблачить телефонного мошенника одной фразой

"При входящем гудке мы видим номер на экране нашего гаджета, и уже здесь кроются нюансы. Сами цифры без труда можно заменить, если звонок осуществляется посредством IP телефонии. Для этого подбирается специальный SIP-оператор, который не фиксирует идентификатор и во время настройки звонка в специальной графе подставляются любые цифры. Именно так преступники звонят с распространённых телефонных номеров банков", — говорит эксперт.

Специализированные колл-центры могут иметь в своём арсенале множество сим-карт. Это позволяет им дозваниваться до граждан даже в случаях, когда предыдущий идентификатор уже попал в чёрный список. Чёрные списки постоянно пополняются. Доступ к ним может получить любой желающий.

"Для этого необходимо скачать специальное приложение, разработанное вашим банком, оператором связи или другими организациями. После чего вам станет видно, является ли звонящий мошенником, назойливым рекламодателем или всё-таки добропорядочной организацией", — поясняет Мясоедов. "Тайные списки". Кому никогда не звонят мошенники

Однако периодически токсичные входящие звонки не распознаются. Такое происходит, когда номер регистрируется на новой "чистой" организации, или когда номер до этого вовсе не использовался. Во избежание негативных последствий от возможного мошенничества эксперт советует сохранять бдительность и при малейших подозрениях класть трубку, а затем проверять цифры через поисковики и в различных разделах сайтов объявлений.

Если идентификатор нигде замечен не был, можно также сохранить контактные данные в записной книжке и начать писать сообщению этому абоненту в мессенджере. Там вы увидите фотографию и в некоторых случаях описание, которое и наведёт вас на мысль: кем звонящий является на самом деле.

"Существуют звонки, скрытые антиопределителем, когда абонент видит на экране сообщение: "неизвестный номер". Но это не более чем услуга, созданная для удобства некоторых скрытых клиентов. На самом деле такой человек всегда известен оператору, и в случае чего можно узнать его данные, заказав выписку", — заключил специалист.