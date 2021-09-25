МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Часто старый аппарат хочется заменить на новый не из-за того, что он пришел в негодность, а тогда, когда вышла новинка. Но делать этого, если свободных денег нет, не стоит — с большой долей вероятности вы больше потеряете, чем приобретете, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Эксперт предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

По его словам, время обмена старого на новый аппарат в России составляет чуть более двух лет. Как правило, техническое состояние устройства за это время не страдает. Однако часто люди покупают более дорогие — насколько это возможно — и технически продвинутые модели, чтобы, с одной стороны, пользоваться всеми возможностями смартфона в полной мере, а с другой — увеличить срок обмена. Ведь дешевой модели обычно хватает совсем ненадолго.

"Поэтому, если видите, что ваш смартфон перестал справляться с приложениями, садится батарейка, экран стал тусклым, то, конечно имеет смысл поменять данный аппарат", — считает специалист.

Оправданно это и в том случае, если вам резко понадобились технические функции, которыми старое устройство не обладает — например, для работы. Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке смартфона

Однако если всего этого вы не наблюдаете, и просто выходит какая-то новая модель смартфона, то вы можете купить ее, если располагаете финансами, или подождать следующего года и выбрать более продвинутую по отношению к предыдущему периоду модель. И уж точно не стоит покупать вожделенную новинку в кредит — так вы точно потеряете больше, сказал эксперт.

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