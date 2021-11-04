2021-11-04T02:02:00+03:00
2021-11-04T02:02:04+03:00
2021-11-04T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211104/835106385.html
Названы сведения, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
Технологии
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Номер мобильного телефона человека уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. В соответствии с федеральным законом "О персональных данных", без... ПРАЙМ, 04.11.2021
технологии, новости, мошенничество, персональные данные, кражи, телефонные звонки, денис кусков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Елена Гуринович
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Номер мобильного телефона человека уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. В соответствии с федеральным законом "О персональных данных", без согласия гражданина эту информацию получить нельзя. Как рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, обладая даже одним номером телефона, о его владельце можно узнать достаточно много.
"На рынках продаются данные номеров ГИБДД,
кредитных историй, паспортных столов, и, в том числе, данные сотовых операторов" — отметил собеседник агентства.
Если соединить все эти базы и как связующее звено использовать номер телефона, то можно собрать достаточно большой объем информации.
"Часть информации может найтись
через поисковик в интернете, по социальным сетям", — добавляет эксперт.
В любом случае, заинтересованные люди могут узнать достаточно много информации о владельце конкретного телефона, подытожил он.
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