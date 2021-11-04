МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Номер мобильного телефона человека уже является персональными данными, наравне с фамилией и паспортными данными. В соответствии с федеральным законом "О персональных данных", без согласия гражданина эту информацию получить нельзя. Как рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков, обладая даже одним номером телефона, о его владельце можно узнать достаточно много. Эксперт предупредил о резкой активизации мошенников в нерабочие дни

"На рынках продаются данные номеров ГИБДД, кредитных историй, паспортных столов, и, в том числе, данные сотовых операторов" — отметил собеседник агентства.

Если соединить все эти базы и как связующее звено использовать номер телефона, то можно собрать достаточно большой объем информации.

"Часть информации может найтись через поисковик в интернете, по социальным сетям", — добавляет эксперт.

В любом случае, заинтересованные люди могут узнать достаточно много информации о владельце конкретного телефона, подытожил он.

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