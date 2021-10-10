МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Рубль под воздействием противоречивых факторов. Рост ставки ЦБ РФ и цен на углеводороды укрепляют его, санкции и ужесточение финансовой политики — ослабляют. О том, что грозит рублю до конца года, рассказал агентству "Прайм" резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный. Газовый переворот на валютном рынке: что ждет рубль, доллар и евро

По его словам, перспективы рубля скорее благоприятные, чем негативные. Можно ожидать его укрепления, несмотря на "исход" капитала с развивающихся рынков. За последние полгода рубль укрепился к доллару на 4,5% — с 76 рублей за доллар в апреле до менее чем 72 рублей курсом на 8 октября 2021 года.

Хорошая конъюнктура мировых рынков, включая рост стоимости нефти, способствуют укреплению рубля. Дефицит на рынке энергоресурсов едва ли приведет к снижению стоимости нефти и газа до конца года. Однако не нужно переоценивать значение нефтяных цен. Действие "бюджетного правила" Минфина смягчает их влияние на стоимость рубля.

Кроме того, повышение ЦБ ключевой ставки делает рублевые активы более доходными и ведет к дополнительному спросу на рубль и к его укреплению, рассказал эксперт.

С другой стороны, неоднозначность ситуации в том, что на рынках наблюдается снижение интереса к активам стран догоняющего развития. Это связано с ожидаемыми изменениями денежно-кредитной политики США. Рубль занял крепкие позиции

"До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи "дешевых денег", которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран", — обращает внимание эксперт.

Помимо этого, уже в следующем году возможно повышение ставки ФРС, что усилит привлекательность американских бумаг, добавил специалист.

Все это приведет к падению курсов валют "третьих" стран. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году благоприятствующие факторы могут быть исчерпаны.

Есть другие риски. Например, санкции США на покупку российского госдолга на вторичном рынке для американских инвесторов и возможность нового экономического кризиса. Мировой кризис приведёт и к потере интереса к российским активам как к рискованным, что ударит по курсу рубля, заключил эксперт.

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