МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Лихорадящий Европу и Азию перед началом зимнего отопительного сезона энергокризис продолжает взвинчивать цены на энергоресурсы. Запасы природного газа в Европе находятся на исторически низком уровне, а Россия пока не торопится увеличить поставки. Страх возможного дефицита газа зимой привел к резкому росту цен, стоимость нефти также на максимумах за несколько лет. Как все это отразится на курсах валют в ближайшее время, разбирался "Прайм". Объем наличной валюты в России достиг исторического максимума

Цены на газ во вторник выросли почти на четверть к закрытию торгов понедельника — они все ближе к психологической отметке в 1500 долларов за тысячу кубометров. Не отстает и нефть: впервые с 2018 года стоимость барреля сорта Brent превысила 80 долларов, и ОПЕК предупредила, что без увеличения инвестиций в добычу цены на нефть могут дойти до заоблачных высот.

Схожие прогнозы высказывают аналитики крупных банков и инвесткомпаний. В Goldman Sachs считают, что цены на нефть к концу года могут дойти до 90 долларов за баррель. Аналитики Bank of America пошли еще дальше: они уверены, что энергетический кризис может спровоцировать рост цен на нефть до уровня более 100 долларов за баррель и привести к мировому экономическому кризису.

Для мировых центробанков эта ситуация может стать серьезным вызовом: рост цен на энергоресурсы (и другие сырьевые товары) одновременно снижает темпы восстановления экономики и разгоняет инфляцию, создавая условия для стагфляции. Аналитики Bloomberg считают, что центробанкам придется выбирать: поддерживать восстановление роста или контролировать цены.

ЕВРО И ДОЛЛАР

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин считает, что большинство инвесторов понимают — энергетический кризис, который разгоняет котировки сырья, способен испортить долгосрочные экономические перспективы. Более того: дорогое сырье ускоряет инфляцию, что подталкивает мировые центробанки к более раннему сворачиванию монетарных стимулов. Это способно оказать дополнительное давление на глобальную экономику, как следствие, спрос на commodities в перспективе может пойти вниз.

Многие инвесторы, осознавая это, стремятся заблаговременно переключиться из рисковых активов в защитные инструменты, одним из которых является доллар. Последний, таким образом, начинает дорожать. На данный момент индекс доллара (его курс к шести основным валютам) сохраняет позитивную динамику, находясь недалеко от годовых максимумов. Bloomberg: мир ожидает глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Евро, напротив, периодически обновляет годовые минимумы к доллару. Это объясняется тем, что Европа является основным пострадавшим от энергокризиса регионом, поэтому именно его валюта приняла на себя основной удар.

Бабин также напомнил, что европейская экономика не столь уверенно себя чувствует после кризиса пандемии, как американская, поэтому ЕЦБ будет трудно угнаться за ФРС в плане ужесточения монетарной политики. Он уверен, что все это и дальше будет оказывать давление на евро, объясняя его относительную слабость в лучшем случае на краткосрочном горизонте (1-2 месяца).

Аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов высказал мнение, что многие инвесторы все еще надеются на анонс сокращения программы покупки активов в США и ЕС, что может укрепить американскую и европейскую валюты.

"ФРС, скорее всего, объявит и начнет сокращение QE до конца года, с ЕЦБ ясности меньше. К тому же, ожидается, что ФРС раньше, чем большинство других крупнейших центробанков, начнет повышение процентной ставки, что способствует укреплению доллара", — считает он.

СЫРЬЕВЫЕ ВАЛЮТЫ

Маслов полагает, что на фоне ралли на энергетических рынках связанные с нефтью, газом и углем валюты, скорее всего, прибавят в цене. Например, могут вырасти норвежская крона, австралийский и канадский доллар, индонезийская рупия, казахский тенге. В то же время против валют, завязанных на нефти, играет глобальный risk-off, который подталкивает спрос на защитные активы вроде американского доллара, евро и иены.

"Таким образом, на данный момент рост нефти и снижение аппетита к рискам балансируют, не давая сырьевым валютам ускорения для роста или снижения", — прогнозирует аналитик.

Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин высказал мнение, что в краткосрочной перспективе бенефициарами роста сырьевых цен являются канадский доллар, который с начала 2021 года укрепился к доллару США на 1,1% и норвежская крона, которая подорожала в этом года на 0,3%.

РУБЛЬ: В ПОИСКАХ СИЛЫ

Россия пока остается единственным островком спокойствия посреди идеального экономического шторма. Рубль укрепляется в то время, как более "весомые" валюты, такие как евро, вовсю "штормит". По мнению Бабина, укрепление рубля продолжится в случае улучшения ситуации на несырьевых рынках, даже если нефть существенно подешевеет.

"Дело в том, что российская валюта серьезно отстала от роста нефтяных цен, в результате рублевая стоимость Brent вновь переписала исторический максимум, приблизившись к уровню 6000 рублей", — Дмитрий Бабин.

"В этом заключается серьезный запас прочности рубля: даже если котировки нефти опустятся на 10-20%, доллар может оставаться на текущих уровнях, что приведет к возвращению рублевой стоимости Brent в область 4800-5400 рублей, где она находилась в конце августа — начале сентября", отметил он.

Шульгин согласен с тем, что рубль пока остается "белой вороной" и продолжает извлекать выгоду от конъюнктуры, как валюта страны-экспортера энергоносителей. "Рубль в четвертом квартале должен оставаться одной из наиболее привлекательных валют ЕМ, так как мы предполагаем сохранение позитивной динамики сырьевых цен в этом году", — сказал аналитик. Украина раскрыла план спасения страны от морозов

При этом он не видит существенного потенциала укрепления рубля к доллару, поскольку последний, как ожидается, будет укрепляться к основным валютам на фоне риска обвала китайского рынка недвижимости. Все ждут сокращения программы количественного смягчения от Федрезерва, а также повышения потолка лимита американского госдолга, чтобы Казначейство могло продолжить активные заимствования.

Шульгин считает, что доллар в четвертом квартале вполне может стоить и 70 рублей, но такое укрепление российской валюты возможно, если цены на нефть закрепятся в диапазоне 85-90 долларов за баррель против нынешних 82-83 долларов за баррель. Однако наиболее вероятен курс около 71,5-72 рубля за доллар. Потенциал укрепления рубля к евро выше — здесь мы можем увидеть 81-82 за единицу единой европейской валюты.

В целом эксперты называют рубль достаточно стабильной на текущий момент валютой — если не произойдет геополитического и/или санкционного форс-мажора, он будет находится близко к нынешним отметкам. Значительного укрепления даже на фоне энергокризиса они не ожидают, однако немного силы от ситуации, когда газ нужен всем, а есть он только у России, рубль все же получит.