МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ожидать ослабления рубля не стоит, к концу года возможно укрепление российской валюты, рассказали эксперты в беседе с РИА Новости. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля в ближайшее время

На курс рубля продолжат влиять традиционные факторы, такие как стоимость нефти и ставка ЦБ, а также пандемия коронавируса и риски нового локдауна.

Что касается цен на "черное золото", дорогая нефть уже существенно поддержала российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен, считают эксперты. По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель, в связи с чем возможно укрепление курса рубля к концу года до 71,6 за доллар.

Старший экономист СКБ-банка Сергей Коныгин ожидает, что доллар закрепится ближе к 70 рублям. Рост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта повысят спрос на российскую валюту со стороны экспортеров для выплаты налогов, уточняет он. Крупнейший трейдер прогнозирует подорожание нефти до 80 долларов

Интерес к рублю со стороны инвесторов усиливает повышение ключевой ставки ЦБ. С весны регулятор ужесточает монетарную политику и допускает еще несколько повышений ставки. Но и сейчас доходность рубля привлекает нерезидентов: ЦБ фиксирует рост зарубежных вложений в облигации федерального займа (ОФЗ) в августе до исторического максимума — 3,225 триллиона рублей.

По прогнозу Татьяны Симоновой, руководителя управления инвестиционного консультирования General Invest, до конца года рубль может стабилизироваться у отметки чуть выше 72 за доллар.

Однако дальнейшему укреплению рубля мешает бюджетное правило Минфина (покупка иностранной валюты для Фонда национального благосостояния), сообщает ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его мнению, российская валюта остается недооцененной.

"Чем дороже нефть, тем больше средств у Минфина. Весь излишек предложения, который мог бы конвертироваться в укрепление рубля, ликвидируется финансовым ведомством", — уточняет он. Россиянам объяснили, когда выгодно менять доллары на рубли

Еще один фактор, давящий на рубль — динамика самого доллара, зависящая от действий ФРС США. Регулятор все еще не принял решения о сокращении программы скупки активов с рынка, развернутой для поддержки американской экономики, хотя и намекнул, что это может произойти в ноябре.

Ужесточение монетарной политики поддержало бы доллар и помешало укреплению рубля, считают эксперты.

Косвенно на российскую валюту повлияет и ситуация с задолженностями одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande. Новости о том, что компания может не расплатиться с долгами, встряхнула не только Гонконгскую биржу, но и весь мировой фондовый рынок. В случае дефолта пострадают в первую очередь активы развивающихся экономик.

"Вряд ли до конца года мы увидим серьезные колебания курса. Скорее всего, сохранится диапазон 72,5-74 за доллар", — считает вице-президент аналитической компании Borsell Ольга Веретенникова.

Наконец, нельзя забывать о продолжающейся пандемии коронавируса и рисках введения новых локдаунов. В случае очередного замедления мировой экономики инвесторы начнут избавляться от рискованных активов, что ударит по валютам развивающихся стран.