МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Проблема недолива топлива на АЗС волнует многих автовладельцев. Можно ли выявить обман самостоятельно и что делать, чтобы его не допустить, рассказал агентству "Прайм" вице-президент "Независимого топливного союза" Дмитрий Гусев. Юрист объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера

По его словам, самостоятельно достоверно установить факт недолива невозможно. Для этого требуются сертифицированные измерительные приборы, к которым ни бензобак, ни датчики, установленные в автомобиле, не относятся.

Последние являются приборами, которые информируют водителей о наличие топлива в их машинах, не более того.

Проще всего проверить, сколько топлива заливают на заправках, с помощью обычных канистр, заливать до полного бака, не пользоваться услугами заправщиков, заправляться не на определенную сумму, а на количество литров.

Важная деталь — кто еще не забыл уроков физики в школе, знает, что плотность топлива меняется в зависимости от температуры — при ее повышении она уменьшается, а при понижении наоборот повышается.

"Соответственно летом в бак топлива войдет немного больше, а зимой меньше. Это естественные колебания, который причислить к фактам недолива или перелива нельзя". — поделился вице-президент Топливного союза.

В целом проблема недолива на АЗС несколько преувеличена и не соответствует реальному положение дел на этом рынке. Россиянам раскрыли секреты успешной покупки подержанного автомобиля

Большинство автозаправок не обманывает своих клиентов, работает честно и заливает топлива в баки машин ровно в соответствие с оплаченными объемами. С качеством проблем также нет, заверил он.

"Обычно эта тема возникает в периоды, когда оптовые цены на топливо начинают расти быстрее розничных, и независимые АЗС бьют тревогу, потому что их бизнес оказывается под угрозой банкротства. Как только ситуация на топливном рынке обостряется, сразу же начинаются разговоры о том, что автозаправки обманывают, недоливают топлива", — объяснил эксперт.

Однако если водитель все-таки считает, что ему недоливают топлива, он должен обратиться вначале в АЗС — как правило, там идут на компромисс и восполняют недостачу. Если этого не происходит, то обращайтесь в соответствующие органы — Росспотребнадзор, Роскачество, Росстандарт.

"Уверяю, обращения не останется без внимания и все необходимые меры будут приняты, включая экспертизу с использованием необходимых приборов. Если факт недолива на АЗС подтвердится, последствия для нее последуют незамедлительно", — заключил Гусев.

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