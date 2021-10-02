МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Согласно п. 2.1.1. ПДД, водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение и передавать его при законном требовании сотруднику полиции для проверки. Все это знают и стремятся исполнять, но приходит осень, мы меняем одежду на более теплую, а водительское удостоверение может остаться в кармане летней куртки. Если это обнаружилось при проверке инспекторами ДПС, то первое, что необходимо сделать — это попытаться объяснить сложившуюся ситуацию, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Эксперт рассказал водителям о "скрытых патрулях" ГИБДД

Для блюстителя закона "крайне важно понимать, что водитель обладает правом на управление транспортным средством, то есть он сдавал экзамены, получал "права" и на момент проверки не лишён этих прав". Если всё так, то наказание за это нарушение незначительное – штраф 500 рублей или предупреждение с отстранением от управления автомобилем до устранения причины отстранения.

"Так что, для того чтобы продолжить движение, необходимо, чтобы водительское удостоверение оказалось при себе у водителя. Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и "страховкой" продолжит путь в качестве водителя", — объясняет адвокат.

Он также обращает внимание на то, что отсутствие водительского удостоверения, то есть совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, не является достаточным условием для задержания транспортного средства. То есть, если нет иных нарушений, обуславливающих перемещение автомобиль на специализированную стоянку, его и не должны эвакуировать.

Будьте внимательны, помните о своих правах и исполняйте возложенные на вас обязанности, заключил Миронов.