МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. В соответствии с российским законодательством, перевозка определённых грузов и предметов в автомобиле запрещена. Оштрафовать водителей могут за перевозку немаркированного алкоголя объемом более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных в результате незаконной охоты, а также за самовольно выкопанные в лесу и парковых зонах деревья и кустарники. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев. ФАС проверит "АвтоВАЗ" на предмет навязывания оборудования

Так, cогласно статье 14.17.2. Кодекса об Административных Правонарушениях за перемещение по территории России алкогольной продукции, не маркированной в соответствии с законодательством о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением ее перевозки физлицами в объеме не более 10 литров на одного человека, предусмотрен штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции, добавляет эксперт.

За перевозку оружия, "если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния", водителя также ждет штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией оружия или без таковой. Нарушение правил перевозки, транспортировки оружия и патронов к нему, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

"Следует отметить, что пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку пневматического оружия можно возить, только если его дульная энергия не выше 7,5 Дж. Все, что выше, — это спортивное оружие, которое можно купить только на основании документа, подтверждающего занятие спортом, связанным со стрельбой", — отмечает юрист.

Но и перевозка пневматического оружия с дульной энергией менее 7,5 джоулей тоже может вызвать вопросы.

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона №150 "Об оружии", ношение и перевозка любого пневматического оружия с любой дульной энергией в границах населенных пунктов в заряженном состоянии или снаряженном состоянии запрещена. В Китае запланировали выпуск летающего автомобиля на 2024 год

"Так что, для перевозки пневматического оружия в населенных пунктах с любой дульной энергией оно должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят", — подчеркивает эксперт.

Кроме того, статьёй 8.37 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен запрет на перевозку мяса и туши животных, в случае если они были получены путём нарушения правил охоты и рыболовства (браконьерства).

Правила охоты предусмотрены Приказом Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты", нарушение данного запрета влечет за собой штраф на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без или лишение права на охоту на срок до двух лет.

На основании статьи 8.28 Кодекса об административных правонарушениях запрещена незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан — за перевозку таких предметов водителю грозит штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей; должностным лицам — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; юрлицам — от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин, либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, заключил эксперт.

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