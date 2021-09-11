МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Вопрос, в каком возрасте лучше всего брать ипотеку, каждый решает для себя сам. Однако стоит учитывать, что ипотека — это забег на длинную дистанцию, и важно рассчитать свои силы и реальные возможности, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

Как сообщали СМИ, c 1 сентября Сбербанк пересмотрит условия выдачи ипотеки и начнет выдавать ее россиянам с 18 лет.

Продукты с такими условиями были у ряда кредитных организаций и ранее, однако они не были так уж раскручены, рассказывает управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка.

В целом, 18-летних заемщиков среди россиян немного, в большинстве случаев они соответствуют предъявляемым критериям, но и риски невозврата кредита у них могут быть несколько выше.

Согласно опубликованным в июле исследованиям компании Online-Ipoteka, основные ипотечные заемщики — это россияне в возрасте 35-44 лет, однако уже в ближайшее время ипотека может "помолодеть": 43% планирующих взять кредит на жилье — граждане от 24 до 34 лет.

Как таковых, строгих ограничений по возрасту заемщиков у большинства банков нет, но на практике чаще отказывают именно молодежи до 25-30 лет и клиентам предпенсионного возраста. В пенсионном возрасте получить ипотеку весьма сложно.

ЗА И ПРОТИВ

Руководитель службы ипотечного кредитования ИНКОМ-Недвижимость Ирина Векшина считает инициативу Сбербанка по снижению минимального возраста ипотечных заемщиков до 18 лет весьма позитивной.

"Многие молодые люди в этом возрасте уже работают, а значит, имеют материальную возможность, чтобы выплатить жилищный кредит", — полагает она.

А некоторые в 18 лет даже вступают в брак, и ипотека может помочь им решить жилищную проблему. К тому же, такие заемщики могут оформить жилищный кредит на весьма большой срок, так что ежемесячный платеж у них будет невелик.

Проректор НИУ МГСУ по финансовой политике Кирилл Кулаков, в свою очередь, считает, что решение Сбербанка носит скорее демонстрационно-социальный, нежели экономический характер.

"Найти стабильную и хорошо оплачиваемую работу молодому человеку в 18 лет крайне сложно", — признает он.

Так что, вероятнее всего, это будут ипотечные договоры, где заемщиком выступает представитель молодого поколения, а финансовые издержки несут родители. При этом притока новых заемщиков на рынок ипотеки это решение не вызовет.

ДОЛОЙ ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ

По мнению вице-президента по маркетингу и продажам ГК "Кортрос" Филиппа Третьякова, устранение возрастного ценза для ипотечных заемщиков — это правильная инициатива. Инвестиции в недвижимость. Какими они могут быть?

"С 18 лет россиянин, к примеру, может пойти в армию, но странно, что при этом он считается недостаточно зрелым, чтобы купить жилье в ипотеку. Фактически этот ценз — ущемление права потребителя и гражданского права быть участником любых свободных сделок", — говорит он.

Ситуации бывают разные. Некоторые молодые люди начинают работать еще в подростковом возрасте и уже имеют опыт грамотного распоряжения деньгами и построения карьеры.

Другие могут быть наследниками состояния или бизнеса и тоже вполне рассматриваются как потенциальные заемщики.

Также нередко молодые покупатели жилья опираются на финансовую поддержку родителей, поэтому банкам надо активнее в таких сделках задействовать поручительство, учитывать финансовое положение семьи юных заемщиков.

КТО НЕ РИСКУЕТ

При этом эксперты указывают на определенные риски молодежной ипотеки. Самый высокий уровень безработицы характерен как раз для молодых людей: их чаще увольняют и дискриминируют по уровню зарплаты. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

"Однако с другой стороны, для покупки первого и сравнительно недорого жилья ранний возраст подходит лучше — уже к 30 годам вполне можно успеть расплатиться с банком и иметь недвижимый капитал для покупки "семейного варианта" жилья", — рассуждает Третьяков.

К тому же на рынке сейчас много студий, которые отлично подходят для молодых людей. А при грамотном выборе ипотечную квартиру вполне можно сдать и в аренду, что поможет расплачиваться с банком.

По оценкам коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, риски неплатежей и невозврата кредита у молодых заемщиков повыше, чем у клиентов 35-40 лет.

"Но все же это не приведет к значительному увеличению доли невозвратных кредитов. Дело в том, что современная молодежь к 18-19 годам уже имеет пусть небольшой, но все же опыт распоряжения средствами и финансового планирования", — отмечает он.

Как повлияет этот шаг на ценообразование на первичном рынке — говорить преждевременно. Но Голев предполагает, что выдача ипотеки с 18 лет на стоимости квартир в новостройках существенно не скажется.

ИДЕАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

В целом рекомендовать удачный возраст для получения ипотеки невозможно, уверены эксперты. ВТБ ожидает рекордный объем выдачи ипотеки по итогам года

Всё очень индивидуально и зависит от финансового положения заемщика, наличия другой недвижимости, карьерных перспектив и других обстоятельств.

В возрасте до 30 лет многие выбирают аренду, поскольку она не предполагает долгосрочных обязательств и не привязывает жителя к дому, району, городу.

Впрочем, сейчас родители подростков приобретают квартиры "на вырост": заранее вкладываются в долевое строительство, берут ипотеку, в расчете на то, что через 5-10 лет в нее поселятся уже взрослые дети.

По словам эксперта, в западных странах в 2010-е годы ипотеку нередко брали молодые люди вскладчину: они приобретали квартиру для совместной жизни в большом городе, а затем продавали её, погашали ипотечный долг и делили полученную от роста цен прибыль пополам.

Россиянам стоит обратить внимание и на то, чтобы не слишком затягивать со столь масштабным кредитом.

"Анализ рынка труда и зарплат показывает, что у большинства россиян проблемы с доходами и трудоустройством начинаются задолго до пенсии — примерно после 45-50 лет. Это следует учитывать и тем, кто нуждается в ипотеке. В пенсионном возрасте кредит получить сложно — банки неохотно принимают таких клиентов", — признает Коркка.

ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ НЕРВЫ

Решение о взятии кредита всегда требует взвешенности и ответственности, рассуждает психолог Дмитрий Синарев. Небольшой потребительский кредит можно сравнить с забегом на короткую дистанцию. В США набирают обороты онлайн-продажи недвижимости

Даже при условии нестабильного заработка его реально закрыть с помощью удачи, случая и помощи друзей и родственников. Такой подход нельзя назвать мудрым, но многие идут на риски в стремлении быстро получить желаемое.

"А вот ипотечный кредит — совершенно другая история. Это самый настоящий марафонский забег, и здесь нужно очень хорошо рассчитать свои силы", — предупреждает он.

Ввязываться в эту историю стоит только будучи абсолютно уверенным в своей профессиональной востребованности и — что весьма важно — хорошем состоянии здоровья.

"От риска полностью застраховаться невозможно, но в данном случае цель оправдывает потраченные нервы: человек получает в собственность недвижимость, которая во все времена являлась надёжной инвестицией", — подытожил Синарев.

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