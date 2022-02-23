МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ, Татьяна Терновская. Банк России и Минфин не могут прийти к общему знаменателю в части регулирования криптовалют. Они представили новые версии законопроекта, где единого мнения по-прежнему нет: Минфин выступает "за", Центробанк — жестко "против". Центробанк продолжает бой за запрет криптовалюты в России

Открытая дискуссия между ними по этой теме началась в январе, когда ЦБ опубликовал доклад с предложением законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в России. Минфин, наоборот, предложил легализовать крипторынок в стране.

Эксперты рассказали агентству "Прайм", почему два государственных института, отвечающие за экономику и финансы России, никак не договорятся между собой и каким может оказаться компромиссное решение.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Свою позицию Центробанк объяснял в январском докладе: по его мнению, распространение криптовалют создает значительные риски для российского финансового рынка. При отсутствии ограничений и дальнейшем росте инвестиций российских граждан в криптовалюты, масштабном вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций риски, присущие этой деятельности, могут усиливаться и нести системные угрозы. Силуанов выступил за легализацию майнинга в России и его налогообложение

В новой версии документа ЦБ запрещается производство и оборот частных цифровых валют в России. За майнинг, владение, а также покупку и продажу "крипты" регулятор предлагает ввести многотысячные штрафы как для юридических, так и для физических лиц. Помимо этого, Центробанк предлагает запретить переводить средства в пользу организаторов выпуска или обращения криптовалют как на территории России, так и за ее пределами. Также ЦБ выступает за запрет рекламы этой отрасли.

Согласно законопроекту Минфина, разработанному по поручению правительства и опубликованному в конце минувшей недели, использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории России будет по-прежнему запрещено. Однако возможно использование "крипты" в качестве инструмента для инвестиций.

Предполагается, что покупать и продавать такие валюты можно будет только через банки при условии обязательной идентификации клиента. А биржи будут обязаны информировать о высоких рисках, связанных с приобретением криптовалют. В частности, по мнению Минфина, перед приобретением криптовалюты граждане должны будут проходить онлайн-тестирование, которое определит уровень знаний о специфике таких вложений о осмысленности рисков. Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.

По словам министра финансов Антона Силуанова, Россия сейчас изучает зарубежный опыт в сфере налогообложения криптовалют.

"Мы изучаем опыт других стран. Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране — Казахстане, либо это могут быть налоги с разницы между вхождением в криптоактив и выходом из него, как это делается в случаях вложений в финансовые инструменты", — заявил он на прошлой неделе.

"Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения", — добавил министр.

О том, что Россия имеет определенные конкурентные преимущества перед другими странами по майнингу криптовалют из-за наличия свободных энергомощностей, заявлял в январе президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. По данным Банка России, на нашу страну приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга биткоина.

БАЛАНС ВЫИГРЫША И ПРОИГРЫША

Столь жесткое противостояние Банка России и Минфина в части регулирования криптовалют — явление вполне закономерное, отметили опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Энергетикам предложили дать возможность отключать нелегальных майнеров

Так, главный экономист Альфа Банка Наталия Орлова напомнила, что у этих институтов разные интересы. Для Минфина важно собирать налоги, обеспечивать поступления в бюджет. И поскольку рынок криптовалют является достаточно привлекательным сегментом, Минфин надеется, что регулирование может дать дополнительные налоговые поступления.

"А Центральный Банк, как гарант стабильности финансовой системы, смотрит, во что может вылиться ситуация в случае обвала или какого-то форс-мажора на крипторынке, — продолжила она. — Регулятор несет ответственность за здоровье и за ликвидность российской банковской системы. И в случае массовых проблем у клиентов банков могут возникнуть проблемы уже у самих банков, и они придут к регулятору за ликвидностью или какими-то послаблениями в капитал".

"А могут быть и прямые проблемы у банков, если они начнут инвестировать в этот инструмент", — подчеркнула Орлова.

Орлова также отметила, что международный крипторынок работает по другим правилам, нежели традиционная финансовая система. И если фактически будет открыто "окно" в этот огромный и не очень понятный мир, могут появиться такие риски, масштаб которых Банку России будет трудно спрогнозировать. "Рынок криптовалют — он очень неизвестный и очень рискованный, — указала эксперт. — Центральный Банк смотрит на эту тему с точки зрения рисков и масштаба проблем, которые это может принести. А Минфин за это не отвечает — и смотрит с точки зрения выгод". Банк России считает опасным сравнение криптовалют с деньгами

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян полагает, что в данном случае Минфин руководствуется правильной логикой. "Лучше не запрещать, чтобы это не оказалось полностью вне контроля государства, лучше определенным образом это регулировать, — отметил он. — Главная позиция Центрального банка — чтобы не было альтернативных платежных средств, кроме государственных, и соответствующей валюты. И поэтому он создал свою цифровую валюту, в какой-то степени пытаясь решить проблему".

Полярные точки зрения на криптовалюту сейчас существуют практически в любом государстве, напомнил председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег (АЭД) Виктор Достов. Причина этого — разное видение выгоды и рисков. "Ведомства по-разному оценивают баланс выигрыша и проигрыша. В России сейчас противоположные точки зрения представлены Минфином и ЦБ", — указал эксперт.

"Если посмотреть на Штаты — там тоже разные точки зрения: у ФРС одна, в сенате другая. И это абсолютно нормальное явление", — заметил он.

Тосунян подчеркнул, что наличие альтернативных точек зрения, каждая из которых имеет право на жизнь — это всегда хорошо. "Но это не означает, что кто-то абсолютно прав, а кто-то абсолютно неправ", — добавил он.

СПОСОБ "СОХРАНИТЬ ЛИЦО"

В процессе обсуждения темы запрета или регулирования криптовалют точки зрения ЦБ и Минфина становятся все еще более полярными, однако, скорее всего, компромисс будет достигнут, предположил Достов. Путин прокомментировал предложение Банка России по криптовалютам

Во-первых, по его мнению, будет учитываться мировая практика, а ведь пока жестких запретов на криптовалюты нет почти нигде. Во-вторых, как считает эксперт, обе стороны постепенно начнут прописывать какие-то технические моменты. И тогда ясности станет больше, потому что сторонникам запрета криптовалют, например, надо объяснить, каким образом может быть реализован этот запрет. А сторонникам легализации — взять на себя ответственность за сбор дополнительного объема налогов.

"Я думаю, что, когда стороны перейдут к точке обсуждения, где нужно будет не просто делать заявления, а, грубо говоря, отвечать за их последствия, то тогда и начнется обоюдное движение к компромиссу. Скорее всего, он находится где-то посередине", — подчеркнул глава АЭД.

По его мнению, пока ситуация выглядит как требующая долгих обсуждений и согласований. Однако решение вопроса может быть ускорено некоторыми факторами.

Одним из таких факторов может стать "какая-то воля на высшем уровне". "Например, будет решено, что майнинг для России экономически выгоден, или, скажем, криптовалюта позволит обходить какие-то санкции", — объяснил Достов.

"Или, наоборот, будет жестко решено, что криптовалюты могут использовать для финансирования различных экстремистских движений внутри России. В таком случае закон могут прописать достаточно быстро", — уточнил он.

Еще одним толчком, по мнению эксперта, может стать какое-то крупное регуляторное событие извне. Например, принятие жесткого запрета или, наоборот, дальнейшая резкая легализация криптовалют в значимых странах — например, в США, в Евросоюзе. Или свою позицию в отношении криптовалют изменит Китай.

"Я думаю, что пока нигде в мире толком не понимает, как регулировать криптовалюты, — отметил Достов. — И вопрос даже не в том, как получить правильный ответ. А в том, как вообще к этому ответу продвинуться, что нужно попробовать, чтобы как-то прояснить для себя ситуацию. Все понемногу пробуют: швейцарцы одно, белорусы другое, китайцы третье. Посмотрим, что из этого получится".

О том, что ЦБ и Минфин рано или поздно смогут договориться, заявила и Орлова. Возможно, действительно, таким компромиссом станет определение максимально возможной суммы вложений в криптовалюту для физических лиц или контрагентов. "Я думаю, будет найден способ, чтобы все "сохранили лицо". Но я не могу себе представить, чтобы Центральный банк согласился на полное свободное использование и работу с криптоактивами", — подчеркнула она.