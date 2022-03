МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал удорожание нефти до 300 долларов и выше в случае отказа Запада от российских поставок. Насколько реален такой сценарий и к чему он способен привести, разбирался "Прайм". Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

300 ДОЛЛАРОВ – НЕ ПРЕДЕЛ

Цены на нефть на мировом рынке в случае полного отказа стран "коллективного Запада" от поставок из России этого важнейшего для экономики сырья могут вырасти до 300 долларов за баррель и выше, заявил российский вице-премьер Александр Новак. Более того, он не исключает удорожания до фантастических 500 долларов.

При этом Новак заверил, что Россия намерена диверсифицировать направления экспорта своей нефти в случае, если Запад откажется от нее. Просчитываются все сценарии, даже самые жесткие, заверил вице-премьер.

Он напомнил, что основной способ транспортировки нефти в мире – танкерный. "Поэтому мы будем создавать логистические схемы и цепочки", – уточнил представитель правительства, добавив, что "если с дисконтом продается нефть, то ее с удовольствием купят".

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДИСКОНТ

Действительно, российская смесь Urals в условиях нынешнего санкционного давления, как уже сообщал ранее "Прайм", находит своего покупателя, хотя и реализуется с заметным дисконтом, который стал прямым следствием беспрецедентной информационной и политической кампании США и их ближайших союзников в отношении России. Впрочем, еще одним следствием этих действий стало существенное удорожание сырья, при котором стоимость российской нефти даже с учетом скидки оказывается гораздо выше ожиданий, отраженных в российском бюджете на текущий год.

Следует заметить: влияние западного истеблишмента на конъюнктуру нефтяного рынка не ограничивается давлением Белого дома на другие страны. США в начале марта сами решили отказаться от импорта из России нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Однако, как отметил Новак, последствия этого шага для российского экспорта сырья не следует переоценивать: в США, по его данным, поставлялось всего 3% отгружаемой за рубеж нефти и 7% нефтепродуктов.

Впрочем, Великобритания также заявила, что намерена прекратить импорт нефти и нефтепродуктов из России к концу 2022 года.

Дело, видимо, за Евросоюзом, который, также пребывая в орбите влияния Вашингтона, в значительно большей степени зависит от поставок российского природного газа, чем нефти: соответствующая доля в общем объеме европейского нефтяного импорта достигает около 27%.

ЕВРОПЕЙСКИЙ РАСКОЛ И АЗИАТСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Но, как выясняется, и этого достаточно, чтобы ЕС оказался разделен по вопросу о полном отказе от российского "черного золота", констатирует Reuters. Тем более, что некоторые европейские НПЗ, находящиеся на удалении от морских портов, почти полностью зависят от объемов из России, поступающих по трубопроводам.

И хотя некоторые европейские покупатели добровольно отказываются приобретать российскую нефть, власти Германии (как крупнейшего в ЕС покупателя этого энергоносителя из России) и Нидерландов выступают против слишком поспешных решений, способных привести к дальнейшему удорожанию энергоносителей и остановке отдельных НПЗ, сообщает информагентство. Более того, Болгария заявила, что, вероятно, будет добиваться для себя исключения в случае запрета на импорт энергоносителей из России на уровне ЕС. А власти Венгрии вообще высказались против такого запрета.

Если же допустить сценарий, при котором страны ЕС все же единым фронтом откажутся закупать российскую нефть, то маловероятно, что их примеру безоговорочно последуют такие азиатские супергиганты, как Китай и Индия.

"Прайм" уже отмечал, что КНР не только продолжает покупать российскую нефть, но и дает четко понять США, оказывающим беспрецедентное давление на весь мир по так называемому "украинскому кейсу", что не намерен идти на односторонние уступки Вашингтону.

Индия, которая импортирует 85% потребляемой нефти, в свою очередь, также наглядно показала свои намерения. Уже после начала военной операции ВС РФ на Украине Indian Oil Corporation (IOC) и Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) купили в общей сложности 5 млн барр. Urals. Еще 1 млн барр. планирует приобрести Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL). И это вполне можно считать проявлением твердой позиции. Как отмечает индийское издание The Economic Times, Индия как крупный импортер нефти вынуждена непрерывно искать возможность закупок по привлекательным ценам, и большая скидка на российское сырье чрезвычайна важна для экономики страны.

Турция, стремящаяся стать посредником между Киевом и Москвой, также не собирается отказываться от покупки российской нефти, признает Reuters.

БУДЕТ ЛИ ЗАОБЛОЧНОЕ УДОРОЖАНИЕ

Независимо от того, удастся ли европейской элите консолидироваться в вопросе закупок российских энергоносителей, возникают серьезные сомнения, что к странам, готовым полностью отказаться от нефти из России, присоединятся ведущие экономики Азии. Более того, Малайзия и Вьетнам, две достаточно крупных экономики Юго-Восточной Азии, договорились между собой о сохранении нейтралитета в вопросе о поддержке санкций против России.

Таким образом, рассчитывать на всеобъемлющую поддержку нефтяного эмбарго в отношении России, которое активно пытаются лоббировать США, не приходится ни самому Вашингтону, ни его ближайшим союзникам, привыкшим безоговорочно выполнять внешнеполитические заказы Белого дома.

Что касается возможности заметного увеличения предложения нефти на мировом рынке, достаточного, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, то и на это, по всей видимости, рассчитывать не приходится. Непохоже, что общий настрой стран-участниц группы ОПЕК+ заметно изменился за последние недели. А власти Саудовской Аравии, одного из ключевых экспортеров нефти, как удалось выяснить The Wall Street Journal, вообще всерьез обсуждают перспективу продажи своих объемов за китайские юани, что мало походит на стремление учитывать пожелания США в вопросах поставок энергоносителей.

Учитывая эти обстоятельства, сложно себе представить, что предложение российской нефти сократится настолько, чтобы цены выросли до беспрецедентных уровней в 300 долларов и выше. Однако еще сложнее спрогнозировать, как долго фантастические цены способны сохраниться и насколько масштабными (если не разрушительными) для мировой экономики будут последствия такого развития событий.