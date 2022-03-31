МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Рубль устремился к февральским уровням и даже может вернуться к отметкам 80 за доллар и 90 за евро, но риски волатильности остаются высокими. Впрочем, независимо от дальнейшей динамики отечественной валюты говорить о быстром снижении цен по широкому спектру товаров пока не приходится, считают опрошенные агентством “Прайм” эксперты. Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

КОГДА УЙДУТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Курс любой валюты является производным от экономики страны-эмитента, а перспективы российской экономики весьма неопределенны. Адаптация к новым реалиям потребует времени, и этот фактор затрудняет прогнозирование дальнейшей динамики рубля, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Тем не менее, в настоящий момент позитивные для рубля факторы перевешивают негативные: предложение (обязанность экспортеров продавать 80% валютной выручки) перевешивает слабый спрос со стороны импортеров, а также частных инвесторов, которым придется платить 12% за покупку валюты на бирже.

"Однако в текущих сложных условиях и с оглядкой на бюджет правительство вряд ли будет радо чрезмерному укреплению рубля. Поэтому при прочих равных в среднесрочной перспективе курсы доллара и евро к рублю могут колебаться неподалеку от 100 и 110 соответственно", — отмечает аналитик.

Хотя курс рубля и стремится к февральским уровням, фактически же говорить о возврате довольно сложно, предупреждает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

В тот момент он формировался под действием исключительно рыночных факторов, свободного спроса и предложения. Сейчас есть ограничения для экспортёров в виде продажи валютной выручки, что искусственно поддерживает спрос на рубль.

С другой стороны, есть ограничения для импортеров, связанные как напрямую с санкциями, так и проблемами в логистических цепочках, которые санкциями были усугублены; есть и ограничения в виде комиссии на покупку валюты — это сдерживает предложение рублей.

"В результате, сейчас курс рубля — не вполне рыночный, и каким он будет, если какие-то ограничения начнут смягчаться и уходить, сказать непросто", — считает специалист.

Технически, как полагает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, рубль может вернуться к отметкам в 80 рублей за доллар и 90 за евро, но как долго он сможет там продержаться – это "большой вопрос". По его оценкам, впоследствии будет небольшой откат к 90/100, и на этих показателях мы можем остаться надолго. Два курса: что еще придумают власти для укрепления рубля

ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕНЫ

История говорит о том, что независимо от дальнейшей динамики рубля цены снижаются крайне редко. "Скорее, в случае нового витка ослабления российской валюты цены на технику, продукты и прочие товары могут расти более медленными темпами", — полагает Сыроваткин.

Как указывает Заварский, на уровень потребительских цен влияет не только курс рубля. В ряде случаев куда более сильное влияние на цены оказывает доступность товаров.

"Санкции в совокупности с транспортными заторами привели к сокращению предложения товаров на рынке. И даже если это ещё не во всех случаях видно на полках, оптовики и дистрибьюторы уже это ощущают. И речь не только об импортных товарах, но и о товарах, производимых с использованием импортных комплектующих, импортного оборудования", — говорит он.

Соответственно, при росте курса рубля давление на цены “ослабло, но не прекратилось”. Решение существующих проблем займёт немало времени. В лучшем случае на это уйдут месяцы, и говорить о снижении цен по широкому спектру товаров, по мнению Заверского, не приходится.

Единственный мощный фактор для снижения цен — ослабление спроса, но это будет скорее касаться товаров и услуг, производимых внутри страны и без использования импортных составляющих. “По импорту цены определяются в первую очередь издержками, нет оснований ожидать их снижения практически при любом уровне спроса”, — убежден эксперт.

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александра Джиоев также сомневается в том, что цены на импорт упадут пропорционально укреплению рубля, так как в связи с введением санкций на РФ нарушились многие логистические цепочки, что уже привело к увеличению стоимости доставки. По цене автохлама: как обслуживать машины уходящих марок

И СЕРЫЙ ИМПОРТ

Еще в середине февраля начали дорожать те товары, которые ввозились из-за рубежа или частично состояли из иностранных компонентов — от ноутбуков до корма для животных и косметики. То есть в цене росли те товары, производство которых не было хотя бы частично локализовано в России, и она сильно зависели от конвертации рублей в валюту, причем независимо от страны импорта, разъясняет Переславский. На пике падения рубля рост таких товаров составлял до 100% в некоторых категориях.

Сейчас же рост цен относительно начала февраля в большинстве товаров не превышает 25% и при дальнейшем укреплении рубля будет постепенно угасать.

При этом, по словам эксперта, в России постепенно начинает развиваться "серый" импорт через Казахстан, страны Кавказа, Монголию.

“И он будет достаточно вольготно себя чувствовать до тех пор, пока не восстановятся обычные импортные истории, при этом прилично зарабатывая, ведь наценка на товары, ввезенные таким способом, может легко составлять больше 20%", — считает Переславский. Эксперт оценил последствия решения президента продавать газ за рубли

ЕСЛИ РУБЛЬ НЕ ПОДКАЧАЕТ

Даже если курс рубля на бирже укрепится до 80 за доллар, у поставщиков импортных товаров он все равно выше. К примеру, из Китая курс — 105-110 — поставщики закладывают сценарий ослабления рубля, пояснил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. Затраты на доставку товаров из Азии возрастут. Кроме того, поставщики держат повышенный курс доллара еще и потому, что закладывают вариант ухудшения геополитической ситуации.

Что же касается цен на товары в России, то они, по его мнению, уже падают. Фактор ажиотажа проходит, и те, кто думал, что импортные товары, к примеру, бытовая техника определенных брендов навсегда уйдут из России, ошиблись.

Товар поставляется по серым схемам, потому стоимость его дороже, чем в середине февраля.

“Но при этом правительство сняло все препятствия для импорта. Поставщиков будет больше, конкуренция снизится, что через полгода выразится в снижении цен. Разумеется, если рубль “не подкачает” из-за геополитики", — объясняет Верников.

Таким образом дальнейшая кривая движения цен на товары будет зависеть от геополитики, как и сам курс рубля. “Чем быстрее будут решены спорные вопросы, тем быстрее начнут несколько снижаться цены на импортные товары и комплектующие после восстановления работы западных компаний в России", — подытожил Переславский.