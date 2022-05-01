Новые выплаты и льготы по ипотеке. Что изменится в жизни россиян в мае
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В мае в России начнут действовать некоторые изменения. В частности, малообеспеченные семьи смогут получать новую выплату на детей, банкам запретят списывать социальные выплаты за долги, летчики и шахтеры получат прибавку к пенсии, а молодые IT-специалисты — отсрочку от армии.
ЛЕТЧИКИ И ШАХТЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ
Ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Такая прибавка полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.
Размер этой выплаты корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Помимо этого, к Дню Победы ежегодную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей в мае продолжат начислять проживающим в России участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
ОТЕЦ С МАТКАПИТАЛОМ
Вступают в силу поправки в закон о материнском капитале. Теперь отец ребенка может получить деньги, если мать ребенка не имела гражданства России либо умерла. Также право на маткапитал появилось у мужчин, усыновивших ребенка после того, как мать ребенка подписала отказ в роддоме. Этот способ подходит для суррогатного материнства. По официальной статистике в год происходит около 22 тысяч таких случаев.
СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ В НАЛОГОВУЮ
Россияне в срок до 4 мая должны подать декларацию о доходах за 2021 год: из-за выходных срок в 30 апреля перенесли. Декларацию подают граждане, которые получили доход в 2021 году, с которого не удержан НДФЛ.
Подать документ можно на сайте nalog.ru.
Если россияне хотят оформить налоговый вычет, это можно сделать и позднее.
НОВОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ
Также с 1 мая малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, согласно принятому 31 марта указу президента РФ. Господдержка положена семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Они могут подать заявление с 1 мая на портале госуслуг удаленно, либо очно: в отделении ПФР или МФЦ.
При назначении выплаты будут использовать комплексную оценку нуждаемости семьи на основании:
- доходов семьи,
- имущества,
- занятости родителей.
Деньги будут переводит сразу за апрель и май. Базовый размер пособия — 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после его получения среднедушевой доход семьи будет оставаться ниже прожиточного минимума, то его увеличат до 75% от регионального минимума. Если и этих средств будет недостаточно, то выплату повысят до 100% от прожиточного минимума. В среднем размер выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.
СОЦВЫПЛАТЫ НЕЛЬЗЯ СПИСАТЬ ЗА ДОЛГИ
С 1 мая в России социальные выплаты, инициированные президентом и кабмином, больше нельзя будет списывать в учет погашения кредитов либо в рамках исполнительного производства. Исключения будут составлять случаи, если заемщик сам на это согласился.
Помимо этого от списания защитят выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи.
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ — ОТСРОЧКА
IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии, данные о таких сотрудниках работодатели подают через госуслуги.
Отсрочку получат:
- IT-специалисты с дипломом по специальности из перечня Минцифры,
- трудоустроенные в компанию с аккредитацией ведомства.
На данный момент таких компаний несколько тысяч.
ВЫРАСТЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БЫСТРОГО ПЛАТЕЖА
В мае 2022 года будет уменьшено число ограничений для системы быстрых платежей (СБП), в частности, для переводов по номеру телефона.
Максимальная сумма одной операции в СБП вырастет с 600 тысяч до одного миллиона рублей.
ОБОРОТ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С 26 мая вступит в силу закон, направленный на госрегулирование внешнеэкономической деятельности в отношении товаров и технологий двойного назначения.
Речь идет о товарах, которые можно использовать с целью создания оружия массового поражения или подготовки терактов. Новые нормы направлены на эффективность процедуры утверждения списков, определяющих номенклатуру продукции, которая подлежит экспортному контролю. Полномочия утверждать списки товаров и технологий получит кабмин. Контроль товаров и технологий двойного назначения, которые ввозят или вывозят из нашей страны, будут производить по российскому законодательству о таможенном регулировании и правилам Евразийского экономического союза.
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