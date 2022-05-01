МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В мае в России начнут действовать некоторые изменения. В частности, малообеспеченные семьи смогут получать новую выплату на детей, банкам запретят списывать социальные выплаты за долги, летчики и шахтеры получат прибавку к пенсии, а молодые IT-специалисты — отсрочку от армии. Минтруд России рассказал о социальных выплатах в условиях санкций

ЛЕТЧИКИ И ШАХТЕРЫ ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ

Ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. Такая прибавка полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Размер этой выплаты корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Помимо этого, к Дню Победы ежегодную надбавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей в мае продолжат начислять проживающим в России участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

ОТЕЦ С МАТКАПИТАЛОМ

Вступают в силу поправки в закон о материнском капитале. Теперь отец ребенка может получить деньги, если мать ребенка не имела гражданства России либо умерла. Также право на маткапитал появилось у мужчин, усыновивших ребенка после того, как мать ребенка подписала отказ в роддоме. Этот способ подходит для суррогатного материнства. По официальной статистике в год происходит около 22 тысяч таких случаев.

СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИЙ В НАЛОГОВУЮ

Россияне в срок до 4 мая должны подать декларацию о доходах за 2021 год: из-за выходных срок в 30 апреля перенесли. Декларацию подают граждане, которые получили доход в 2021 году, с которого не удержан НДФЛ.

Подать документ можно на сайте nalog.ru.

Если россияне хотят оформить налоговый вычет, это можно сделать и позднее. Гонка за бесплатным сыром. Чем опасны дешевые покупки с рук

НОВОЕ ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ

Также с 1 мая малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет, согласно принятому 31 марта указу президента РФ. Господдержка положена семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Они могут подать заявление с 1 мая на портале госуслуг удаленно, либо очно: в отделении ПФР или МФЦ.

При назначении выплаты будут использовать комплексную оценку нуждаемости семьи на основании:

доходов семьи,



имущества,



занятости родителей.

Деньги будут переводит сразу за апрель и май. Базовый размер пособия — 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если после его получения среднедушевой доход семьи будет оставаться ниже прожиточного минимума, то его увеличат до 75% от регионального минимума. Если и этих средств будет недостаточно, то выплату повысят до 100% от прожиточного минимума. В среднем размер выплат составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц. В Минтруде пояснили, что учитывается при назначении детских выплат

СОЦВЫПЛАТЫ НЕЛЬЗЯ СПИСАТЬ ЗА ДОЛГИ

С 1 мая в России социальные выплаты, инициированные президентом и кабмином, больше нельзя будет списывать в учет погашения кредитов либо в рамках исполнительного производства. Исключения будут составлять случаи, если заемщик сам на это согласился.

Помимо этого от списания защитят выплаты малоимущим в рамках оказания государственной социальной помощи.

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ — ОТСРОЧКА

IT-специалисты смогут получить отсрочку от армии, данные о таких сотрудниках работодатели подают через госуслуги.

Отсрочку получат:

IT-специалисты с дипломом по специальности из перечня Минцифры,

трудоустроенные в компанию с аккредитацией ведомства.



На данный момент таких компаний несколько тысяч. Эксперт научила, как сэкономить на налогах, если вам скоро на пенсию

ВЫРАСТЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БЫСТРОГО ПЛАТЕЖА

В мае 2022 года будет уменьшено число ограничений для системы быстрых платежей (СБП), в частности, для переводов по номеру телефона.

Максимальная сумма одной операции в СБП вырастет с 600 тысяч до одного миллиона рублей.

ОБОРОТ ТОВАРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С 26 мая вступит в силу закон, направленный на госрегулирование внешнеэкономической деятельности в отношении товаров и технологий двойного назначения.

Речь идет о товарах, которые можно использовать с целью создания оружия массового поражения или подготовки терактов. Новые нормы направлены на эффективность процедуры утверждения списков, определяющих номенклатуру продукции, которая подлежит экспортному контролю. Полномочия утверждать списки товаров и технологий получит кабмин. Контроль товаров и технологий двойного назначения, которые ввозят или вывозят из нашей страны, будут производить по российскому законодательству о таможенном регулировании и правилам Евразийского экономического союза.