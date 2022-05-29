МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Биржевой курс валюты, как и любого другого товара, отражает лишь текущий баланс спроса и предложения. Поэтому в этом смысле любой курс является "настоящим" и "справедливым". Однако на формирование рыночного баланса оказывает влияние целый ряд факторов, например, таких, как свобода действий участников рынка и свободное движение капитала. Если какое-то из этих условий не работает, то курс скорее можно назвать управляемым. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. "Задвинуть доллар". Зачем нужна цифровая валюта и что за ней стоит

Так, например, в настоящий момент экспортеры обязаны продавать на Мосбирже определенную долю валютной выручки, а нерезиденты лишены возможности продать принадлежащие им российские активы, конвертировать полученные рубли в валюту и вывести ее за границу. Это – искусственные ограничения, которые в первом случае создают избыток предложения валюты, а во втором – сокращают спрос на нее, объяснил Сыроваткин.

Аналитик отметил, что еще одним, но естественным фактором сокращения спроса на валюту выступает резкое сокращение импорта вследствие разрушения цепочек поставок из-за санкций.

"Возникающий из-за указанных выше факторов дисбаланс провоцирует укрепление рубля, которое мы наблюдаем уже 2,5 месяца", — добавил Сыроваткин. Экономист назвал новые источники денег для России

При этом меры по постепенному смягчению валютного контроля и контроля за движением капитала могут указывать на желание властей РФ как минимум приостановить рост рубля или даже спровоцировать его ослабление, объяснил аналитик. "В таком случае, вероятно, уже довольно скоро будет принят комплекс мер, способный выровнять рыночный баланс и стабилизировать курс российской валюты, который останется "настоящим" и "справедливым", но при этом станет более свободным и естественным", — считает Сыроваткин.

Кроме того, по его мнению, во втором полугодии весьма вероятным выглядит сокращение притока валюты на Мосбиржу вследствие снижения физического объема российского экспорта и/или снижения цен его реализации. Также стоит ожидать усиления спроса на валюту благодаря перспективам увеличения экспорта по мере создания новых цепочек поставок.

"Все эти события могут во втором полугодии серьезно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на нее и сдвинуть "справедливый" курс доллара к рублю выше 80", — подытожил аналитик.