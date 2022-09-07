МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа с прекращением поставок по газопроводу "Северный поток" оказалась один на один с тяжелейшим за многие десятилетия энергетическим кризисом. И осознание этого факта, похоже, пришло и к властям отдельных стран, и к простым европейцам. "Евро как доллар". Новые европейские реалии без российского газа

ДОРОГОВИЗНА, "РАЗДЕЛЬНОСТЬ", НЕХВАТКА, ЖЕСТКИЕ МЕРЫ И ИНФЛЯЦИЯ

Приостановка поставок природного газа по трубопроводу "Северный поток" привела к тому, что кризис в Европе стал развиваться по наихудшему сценарию, пришло к выводу американское издание Wall Street Journal (WSJ).

Результатом решения "Газпрома" стало новое резкое удорожание энергоносителя на европейском рынке, из-за которого, в свою очередь, до минимальных за последние 20 лет уровней снизился курс евро. В свою очередь, инфляция в Европе тоже ставит новые рекорды.

Однако власти стран ЕС пытаются предпринимать срочные меры, заверило WSJ. Так, в Германии продлена работа двух АЭС, которые ранее планировалось остановить. А Париж предложил Берлину поставки газа в обмен на электричество.

Кроме того, в Германии для поддержки импортеров "голубого топлива" с октября 2022 года до 2024 года будут взимать "газовый сбор" в размере 2,4 евроцента за киловатт-час. (Впрочем, немцы, судя по всему, не оценили "новшество", и в разных городах Германии начались акции протеста с призывами к властям страны резко изменить энергетическую политику).

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, по информации Bloomberg, разработала планы, которые, по ее замыслу, позволят зафиксировать расходы на электричество и газ среднестатистической британской семьи на текущем уровне, 1971 фунт стерлингов (2300 долларов США) или ниже. Стоп, "Северный поток". Европа теряет российский газ по частям

Согласно неназванным документам, на которые сослалось агентство, на реализацию этих мер может быть потрачено до 130 млрд фунтов стерлинга в ближайшие 18 месяцев.

В свою очередь, власти Швейцарии и Финляндии вслед за правительством Германии предложили кредиты энергетическим компаниям из опасений, что сократившееся предложение и рост цен вызовут в Европе финансовый хаос, уточнил Bloomberg.

Правительство Швеции также намерено профинансировать гарантии ликвидности энергетических компаний, на сумму свыше 23 млрд долларов, сообщил министр финансов Микаэль Дамберг. Кроме того, чтобы сократить потребление энергии, Стокгольм введет ограничения на подачу электроэнергии для 200 государственных учреждений, сообщил ресурс Swedinfo.

"Каждый высвобождаемый нами киловатт-час может быть использован для снижения уязвимости, – заявил министр энергетики страны Кашаяр Фарманбар. – Речь может идти о переходе на энергосберегающее освещение и отключение света и вентиляции".

Что касается шведских экспертов, то они не оценили некоторые общеевропейские инициативы в сфере энергетики. Британское издание Financial Times сообщило, что энергетическое агентство Еврокомиссии подготовило для объединенной Европы два варианта "чрезвычайных ограничений оптовых цен" на "голубое топливо". Первый предполагает введение потолка либо учреждение единого покупателя, второй – разделение ЕС на "красную" и "зеленую" зоны. Предполагается, что страны одной из зон будут приобретать газ по нерегулируемым ценам рынка, а в другую объемы будут поступать по искусственно установленным. В эфире телеканала SVT от 6 сентября, как сообщает Regnum, шведские экономисты обсудили эти планы руководства ЕС.

Так, бывший председатель Совета по налогово-бюджетной политике Швеции Джон Хасслер, заявил, что политики ошибаются, когда думают, будто одним росчерком пера могут изменить ситуацию на рынке и снизить цены на энергию, произведенную способами, альтернативными использованию газа.

"Единственное, что может снизить цены на электроэнергию, – это сокращение потребления – либо добровольное, либо в директивном порядке", – отметил Хасслер.

Главный экономист Шведской конфедерации профсоюзов Лаура Хартман согласилась, что вряд ли "раздельные" цены станут долгосрочным решением, но отметила необходимость срочных мер по обеспечению домохозяйств доступной электроэнергией. Франция нашла, кем заткнуть газовую "дыру"

А бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск рассказал телеканалу Polsat News о "лавине отчаянных сообщений" от граждан из-за инициативы национальной нефтегазовой компании PGNiG повысить цены на газ в 12-15 раз. Политик высказал предположение, что в январе – феврале "упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов".

Он обвинил PGNiG и действующее правительство Польши в попытке заставить приобретать газ по запредельным ценам предпринимателей страны, для которых, по его словам, стоимость топлива сейчас в 2,5-3 раза выше, чем в Германии, Франции, Испании или Португалии.

Румынию в обозримом будущем тоже ждут серьезные проблемы с поставками энергоносителей, заявил министр энергетики страны Вирджил Попеску бухарестскому телеканалу Digi24. И призвал в срочном порядке запасаться "альтернативным топливом".

Пока европейские политики пытаются разрешить углубляющийся энергетический кризис, одной из самых насущных проблем в ЕС становится ликвидность. Министры энергетики стран объединения намерены 9 сентября встретиться в Брюсселе, и одним из ключевых пунктов повестки станут "аварийные инструменты ликвидности", сообщил Bloomberg.

Удорожание счетов за электроэнергию для европейских домохозяйств, как сообщил Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков Goldman Sachs, достигнет пика в начале 2023 года, увеличившись на 2 трлн евро (2 трлн долларов). Это подчеркивает необходимость государственного вмешательства, пришли к выводу аналитики. Сыграли на нервах: кто управляет ценами на газ

САМИ ВИНОВАТЫ

"Мы столкнулись с двумя кризисами, которые наложились друг на друга… Ковидный кризис и кризис, спровоцированный теми санкциями, которые западные страны ввели против нашей страны, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "Известиям". – Фактически они в резонанс вошли, оба кризиса, и сейчас мы наблюдаем большой хаос в экономике Европы, мировых экономических связях".

Рассуждая о дальнейших приоритетах развития экспортной энергетической политики страны, он отметил: "Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть "Газпрома", найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно. Посмотрим, насколько можно будет компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа".

Страны Европы сами виноваты в проблемах, которые им грозят предстоящей зимой из-за сокращения поставок газа из России, заявил, в свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые процитировал "Коммерсант", "Европа пожинает то, что посеяла", тогда как у Турции "нет проблем с поставками газа".

"Когда в 2008 году начался большой экономический кризис и случился обвал на рынке США, а следом – обвал на рынке нефти, господствовало представление о том, что надо стабилизировать Соединенные Штаты, британскую и европейскую финансовые системы как связанные с американской системой, в результате чего мир вернется к некому экономическому равновесию, – напоминает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. – Будет вновь возможен экономический рост, и на некий комфортный уровень вернутся цены, включая цены на углеводороды, и возобновится все то, что было в 2001–2008 годах. Ошибка выжившего. Европа оценила успех санкций против России

Однако эта модель рухнула, и сейчас мы наблюдаем диаметрально противоположную картину, утверждает специалист.

Сейчас если даже вдруг кто-то в ответ на нарастающие экономические проблемы в странах "коллективного запада" бросится их спасать, то это решение было бы самым неразумным из возможных, потому что их стабилизация будет достигнута ценой разорения собственных экономик, рассуждает эксперт.

"План США, Великобритании, ЕС прост – вы должны дать им дешевые ресурсы, – уверен Колташов. – По их мнению, настало время дешевых ресурсов. По мнению остальных стран, экспортирующих большое количество газа, нефти, угля, положение ровно обратное".

Независимо от дальнейшего развития событий страны ЕС будут стараться диверсифицировать источники импорта "голубого топлива", полагает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. "Однако полностью отказаться от газа из России Европе в целом будет сложно", – констатирует специалист.