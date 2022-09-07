МОСКВА, 7 сен – ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) не мог не затронуть вопросы, связанные с глобальным энергокризисом и развитием российской энергетической отрасли в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны. Он отметил, что энергетика стала только одним аспектом тектонических изменений, которые сейчас наблюдаются в международных отношениях. Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения

Если Европе, которая десятилетия выстраивала свою экономику и промышленность на доступных и удобных поставках сырья из России, перестали быть нужны эти преимущества перед другими игроками, то есть и другие страны, готовые сотрудничать с Москвой, заявил президент.

"Если они считают, что им такие преимущества не нужны, — ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", — отметил он на пленарной сессии ВЭФ и добавил, что Россия готова сотрудничать "с любой страной".

"Таких стран в мире очень много", — заявил президент.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЯМА

Российский трубный газ долгие годы был для европейских покупателей на несколько порядков более конкурентоспособен, чем СПГ, привозимый танкерами через океан. Сейчас политические лидеры ЕС заявляют своим гражданам, что от "трубы" можно с легкостью отказаться. Но население им не верит, оно верит своим карманам. А европейские карманы значительно похудели за последний год: рекордная двузначная инфляция и резкий рост цен на продукты переводят большую часть населения региона в режим "затянутых поясов". Ничего утешительного нет и в прогнозах. В частности, британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября. В среднем среднестатистическое домохозяйство будет платить за газ свыше 3,5 тысячи фунтов стерлингов в год (около 300 тысяч рублей). В будущем, обещает глава энергорегулятора Джонатан Брирли, цены поднимут еще выше. "Семерка" порешала: дорогую нефть оставим себе, остальным — что подешевле

ДАВЛЕНИЕ НЕФТЯНОГО ПОТОЛКА

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на прошлой неделе подтвердили свои намерения ввести ценовые ограничения для российской нефти. Этот пункт могут включить в новый пакет антироссийских санкций.

Выступая на пленарном заседании Путин отметил, что у Запада сейчас нет того положения, при котором он мог бы диктовать такому крупному экспортеру энергоресурсов, как Россия, свои условия. В то же время он добавил, что Москва будет отвечать по всем своим контрактным обязательствам.

"Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов, ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост", — добавил он.

Президент не обошел стороной и вопрос поставок газа по "Северному потоку". Он назвал чушью обвинения в адрес Москвы в использовании этого трубопровода в качестве энергетического оружия, заявив, что газопровод можно запустить хоть завтра, если "Газпрому" вернут отремонтированную турбину, прокачка сырья без которой попросту технически невозможна. "Северный поток — 2" Россия тоже готова запустить, если это будет нужно, он полностью готов к вводу в эксплуатацию и этот вопрос зависит только от лицензирующих органов Германии, которая остановила сертификацию трубы.

"Северный поток" сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам", — сказал Путин. "Евро как доллар". Новые европейские реалии без российского газа

Он добавил, что два других трубопровода, которые использовались для экспорта газа из России в страны Европы, били перекрыты Украиной и Польшей. "Две нитки газопровода (проходят) по Украине — Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система "Ямал-Европа" (проложена) через Польшу — Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли", — подчеркнул президент.

Он также обратил внимание на недовольство немецких граждан перекрытием поставок российских энергоресурсов. Страна с самым большим населением и развитой промышленностью в Европе недовольна ситуацией. Привыкшим жить в достатке и удобстве немцам грозит не только оплата высоких счетов за отопление, но и риск безработицы. "Выход один — в Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить "Северный поток — 2", — отметил глава государства.

РАЗЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗА

В Европе все чаще говорят о необходимости решить вопрос с слишком дорогими энергоресурсами. От таких цен на уголь, нефть и газ, какие регион наблюдает после ввода разного рода санкций на российские энергоносители, страдают практически все страны ЕС.

В частности, депутат от Левой партии Амира Мохамед Али в ходе обсуждения бюджета страны в Бундестаге заявил, что антироссийские санкции вредят обычным россиянам и самим европейцам. По его мнению, с давлением на Россию необходимо что-то делать. "Мы критикуем санкции, которые пришлись преимущественно по русскому населению и которые в Германии, Европе и глобальном Юге приносят больше вреда, чем тем, кому они должны были вообще-то навредить", — отметила парламентарий. Европейцы в ужасе: энергетическая политика Брюсселя требует реальных жертв

В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что энергетический кризис удастся побороть за счет крепкой коалиции стран ЕС. Два шага со стороны объединения стран способны снизить цены: сокращение стоимости квот на выбросы углекислого газа и введение механизма формирования цены.

Однако непонятно как предложение Моравецкого спасет Европу: основная причина небывалых цен на энергоносители кроется не в высоких платежах на выбросы для предприятий, а заложена в дефиците сырья. Чем больше Запад будет применять против энергетического сектора РФ санкций, тем меньше будет предложение на глобальном рынке. И маховик цен будет крутиться дальше.

Не стоит забывать, что в Европе самые высокие цены на электричество для населения – у главного союзника Соединенных Штатов, Великобритании. Здесь цена на электроэнергию для домашних хозяйств примерно на 30% выше, чем в следующей по дороговизне стране – Италии. Газ дороже всего обходится жителям Нидерландов и Германии.

А вот властям Венгрии, которая до последнего сопротивлялась давлению со стороны коллег по Евросоюзу и не поддерживала санкции на российские энергоресурсы, удалось отстоять кошельки своих граждан. Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией, чтобы обеспечить поставки газа по более низким ценам, поэтому жителям этой страны обходится газоснабжение дешевле остальных европейцев. Последняя улыбка доллара: к кому спешит "валютный Армагеддон"

ЛОГИКА ПОБЕДИТ

Президент Путин считает, что хотя глобальная экономика и вся система международных отношений сейчас переживают сложные времена, логика сотрудничества обязательно возьмет верх.

"Современная глобальная экономика, вся система международных отношений переживает сложный период. Однако уверен, что логика сотрудничества, сопряжения потенциалов и взаимной выгоды, которых придерживаются в наших странах и представленные здесь наши друзья, обязательно возьмёт верх", — отметил он и привел в пример разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

"Созидательное партнерство откроют нашим народам новые колоссальные возможности", — подытожил он.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Тектонические изменения произошли в системе международных отношений. В частности, отметил президент, роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно возросла: они стали центрами технологического роста и притяжения.

"За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира. И прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств", — сообщил Путин.

По его словам, абсолютное большинство стран АТР не приемлет разрушительную логику санкций: они придерживаются принципа деловых отношений, взаимной выгоды и сотрудничества.