МОСКВА, 18 окт – ПРАЙМ. Глобальная экономика и мировая финансовая система оказались на пороге жесткого кризиса из-за раздутых пузырей цен на Западе и политики крупнейших Центробанков, заявил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Он подкрался незаметно": кто погубит экономику США

"Геополитические противоречия, накопленные долги, глобальная инфляция, раздутые пузыри цен на активы на Западе, быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими Центробанками – эти факторы могут в ближайшие кварталы вызвать дестабилизацию глобальной доллароцентричной финансовой системы", — прогнозирует эксперт.

Вариантами развития наступающего кризиса могут быть что-то похожее на Великую депрессию 1930-х или стагфляцию 1970-х. Оба этих исторических эпизода сопровождались отказом правительства США от части своих обязательств, напомнил аналитик.

В 1933 году Рузвельт отказался от обмена долларов на золото, провёл "реструктуризацию" американского госдолга и конфисковал золото у граждан США, а в 1971 году Никсон отказался от обязательства США обменивать доллары на золото, произведя тем самым односторонний пересмотр международной финансовой системы, которая существовала уже 25 лет. США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

"В этом году доверие к доллару в мире было существенно подорвано после того, как США арестовали валютные резервы России", — отметил Васильев.

При этом США по-прежнему нуждаются в притоке денег из-за границы для финансирования дефицита текущего счета и бюджета. Госдолг США превысил $31 трлн, а обслуживать его становится все дороже в условиях быстро растущих вслед за инфляцией процентных ставок. При этом ФРС сильно ограничена в помощи финансовой системе из-за рекордной за 40 лет инфляции в США.

"Поэтому растут риски серьезной дестабилизации западной финансовой системы. Не исключено, что в этот кризис США могут вновь пойти на нестандартные шаги в реструктуризации своего долга и пересмотр глобальных правил", — прогнозирует эксперт.