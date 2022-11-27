МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. За последний месяц индекс доллара к корзине основных мировых валют потерял в стоимости около 4,5%. Особо заметное снижение доллара к другим валютам можно было наблюдать в первой половине ноября. О том, с чем связана подобная динамика, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. Лед тронулся: какие шоки ждут мировую экономику

Текущие события обусловлены возросшей вероятностью замедления шага повышения процентной ставки ФРС, объяснил он. Отыграть часть утерянных позиций американской валюте за последние дни помогли усиление карантинных ограничений в Китае (на этом фоне традиционно ухудшился аппетит инвесторов к риску и усилились покупки защитного доллара), а также краткосрочный обвал котировок нефти после сообщений о планах Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти.

"Однако оба фактора, вероятно, оказали лишь локальное давление на доллар (к регулярным вспышкам заболеваний и ужесточениям ограничений в Китае рынок уже привык, а сообщение об увеличении нефтяных квот было опровергнуто), и эффект от их влияния уже практически исчерпан", — отметил эксперт. "Долговое бремя". В США предупредили о нарастающей угрозе

По мнению Кравченко, ключевым фактором для USD в ближайшее время будут ожидания инвесторов по декабрьскому ужесточению процентной политики ФРС. Инвесторы рассчитывают, что шаг повышения ставки будет сокращен до 50 б.п. (ранее ФРС повысила ставку на 75 б.п. четыре раза подряд). Если этим ожиданиям будет сопутствовать макроэкономическая статистика (в виде экономического роста и не ускорения инфляции), то продажи доллара на глобальных рынках будут усиливаться, отмечает эксперт.

Если же ожидания не оправдаются, и на заседании в декабре ФРС сохранит жесткую позицию, то можно ожидать новой волны покупок USD против всех валют, резюмировал Кравченко.