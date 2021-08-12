МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. После пожара на Уренгойском ЗПКТ сократились поставки по газопроводу Ямал-Европа. Несмотря на предпринимаемые усилия, "Газпром" не может восстановить поставки по этому газопроводу в полном объеме.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" — ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ



Из-за низких темпов заполнения европейских ПХГ и сокращения поставок из России, цены на газ в Европе бьют рекорды. Запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" на полную мощность снизит цены на газ для европейских потребителей и обеспечит энергетическую безопасность ЕС.

ПОЖАР НА КРУПНЕЙШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ "ГАЗПРОМА" В ЯНАО

5 августа 2021 года произошел крупный пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ), принадлежащему "Газпром переработке" — дочерней структуре "Газпрома".

По официальным сообщениям, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара были повреждены производственные помещения и находящееся в них оборудование, что стало причиной остановки производства. Сразу после окончания пожара начались ремонтно-восстановительные работы. Слушания по делу "Газпрома" и польской PGNiG пройдут в феврале 2022 года

Уренгойский ЗПКТ является крупнейшим предприятием "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. Заводом осуществляется переработка газоконденсатной смеси, добываемой на самом крупном в России Уренгойском газовом месторождении.

Доля этого месторождения в общей добыче "Газпрома" превышает 20%. В 2019 году добыча на Уренгойском месторождении составила 99,8 млрд куб. м., в 2020 году из-за пандемии коронавируса объем производства снизился до 88,8 млрд куб. м.

Выпуск нестабильного конденсата на Уренгойском ЗПКТ достигает 13,7 млн т/г. Полученный на ЗПКТ конденсат поступает для дальнейшей переработки на Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) им. Виктора Черномырдина. В фокусе отчетность "Газпрома"

Из-за пожара производственный процесс был остановлен, но 8 августа Сургутский ЗСК возобновил работу. По мере возобновления производства после на Уренгойском ЗПКТ, увеличиваются поставки конденсата на Сургутский ЗСК.

Из-за сокращения производства на Уренгойском ЗПКТ и Сургутском ЗСК в конце прошлой недели поставки газа в экспортный трубопровод Ямал — Европа снизились более чем в два раза — с 2,1 млн куб. м/ч до 1 млн куб. м/ч.

В понедельник "Газпром" восстановил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" в объеме 1,8 млн куб. м/ч, о чем сообщил Gascade — германский газотранспортный оператор, но на следующий день она упала до 1 млн барр./сут.

"ГАЗПРОМ" ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Несмотря на сокращение объемов прокачки по газопроводу Ямал — Европа, "Газпром" продолжает осуществлять поставки европейским партнерам в соответствии с контрактными обязательствами, используя накопленные в ПХГ запасы. "Газпром" вдвое уменьшил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа"

"Газпром экспорт" продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим обязательствам перед европейскими потребителями. Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок", — говорится в официальном сообщении "Газпром экспорт" — дочерней структуры "Газпрома", которая осуществляет поставки за рубеж.

"Газпром" был вынужден использовать запасы из подземных хранилищ, как это было во время остановки на плановый ремонт "Северного потока" и "Ямал — Европы" в июле, чтобы выполнить контрактные обязательства перед европейскими партнерами.

Однако если последствия пожара на Уренгойском ЗПКТ не будут ликвидированы в ближайшее время, то имеющихся запасов не хватит для обеспечения поставок в полном объеме.

"Ямал — Европа" имеет большое значение для обеспечения ЕС энергоносителями. По этому газопроводу российский газ в объеме до 32,9 млрд куб. м/г через Белоруссию поставляется в Польшу и далее в Германию.

Эксперты Bank of America прогнозируют, что из-за пожара на Уренгойском ЗПКТ экспорт российского газа в Европу снизится на 5 млрд куб. м. — до 185 млрд куб. м.

Однако снижение поставок не приведет к снижению операционной прибыли (ЕBITDA) "Газпрома", поскольку цены на газ в Европе бьют рекорд за рекордом.

РЕКОРДНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ICE И СПОТОВОМ РЫНКЕ

Большинство участников рынка уверены: в связи с низкими темпами заполнения ПХГ за два месяца до начала отопительного сезона, сложилась устойчивая тенденция повышения цен на газ на европейском рынке. Журнал TNI назвал "позором" для ЕС сделку по "Северному потоку-2"

Только "Газпром" способен остановить их дальнейший рост. Собственная добыча в Европе неуклонно снижается, а крупнейшие производители СПГ увеличивают экспорт в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китай, где цены на газ выше, чем в Европе.

В начале августа хранилища в Австрии и Германии, которые контролирует "Газпром" через свои дочерние структуры, заполнены всего на 14% и 13% соответственно.

По данным Gas Infrastructure Europe, 2 августа европейские ПХГ были заполнены на 60,1%, а ПХГ Австрии и Германии на 38,8% и 53,5% соответственно.

Из-за низких темпов заполнения европейских ПХГ подорожание газа началось в июле, но после снижения поставок по Ямал — Европа вследствие пожара на Уренгойском ЗПКТ цены устремились вверх к рекордным значениям.

В четверг на лондонской бирже ICE после открытия торгов цена сентябрьского фьючерса на газ, поставляемый с нидерландского хаба TTF, достигла 46,6 евро/МWh (≈$572/тыс. куб. м). На спотовом рынке — с условием поставки на следующий день — цена превысила 45,5 евро/MWh (≈$562/тыс. куб. м).

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПУЩЕН КАК МОЖНО СКОРЕЕ

"Северный поток — 2" может компенсировать сокращение поставок по газопроводу "Ямал-Европа" и полностью обеспечить газовые потребности ЕС в зимний период.

По последним данным, протяженность морского участка второй нитки газопровода, который осталось достроить трубоукладочной барже "Фортуна", составляет менее 20 км. "Газпром" против поляков: главная битва за "Северный поток-2" впереди

Скорость укладки труб снова превысила 1000 м/сут. Если погода в районе строительства будет благоприятной, то "Фортуна" способна полностью завершить строительство в первой половине сентября.

Несмотря на противодействие в ЕС, началась процедура сертификации первой нитки газопровода, строительство которой завершилось в начале июня.

В случае успешного проведения сертификации, поставки газа по одной нитке "Северного потока — 2" мощностью 27,5 млрд куб. м могут начаться в конце сентября — до начала отопительного сезона.

Две нитки газопровода EUGAL — сухопутного продолжения "Северного потока — 2" по территории Германии — введены в эксплуатацию и способны обеспечить поставки российского газа потребителям в Германии, Чехии и Австрии в объеме 55 млрд куб. м/г.

Сейчас на "Северный поток — 2" распространяются правила Третьего энергетического пакета ЕС, которые запрещают "Газпрому" использовать газопровод на полную мощность — 55 млрд куб. м/г, две нитки по 27,5 млрд куб. м/г каждая.

Однако германские власти могут сделать исключение для российской компании, поскольку она является единственным поставщиком, который может использовать этот газопровод.

Ресурсной базой "Северного потока — 2" является Бованенковское и Южно-Русское месторождения с начальными извлекаемыми запасами 4,9 млрд куб. м и более 1 млрд куб. м соответственно.

Для поставок газа с этих месторождений на Северо-Запад России создана необходимая инфраструктура, включая газопроводы Бованенково-Ухта и Бованенково-Ухта 2 совокупной мощностью 115 млрд куб. м.

Лицензия на разработку Южно-Русского месторождения принадлежит "Севернефтегазпрому". Акционерами этой компании помимо "Газпрома" являются германская Wintershall и австрийская Exploration & Production.

Использование "Северного потока — 2" на полную мощность может привести к снижению цен на газ в Европе даже в зимний период, когда наблюдается пик спроса на топливо.

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