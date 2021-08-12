"Северный поток-2" обеспечит энергобезопасность ЕС
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. После пожара на Уренгойском ЗПКТ сократились поставки по газопроводу Ямал-Европа. Несмотря на предпринимаемые усилия, "Газпром" не может восстановить поставки по этому газопроводу в полном объеме.
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" — ГАРАНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ
Из-за низких темпов заполнения европейских ПХГ и сокращения поставок из России, цены на газ в Европе бьют рекорды. Запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" на полную мощность снизит цены на газ для европейских потребителей и обеспечит энергетическую безопасность ЕС.
ПОЖАР НА КРУПНЕЙШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ "ГАЗПРОМА" В ЯНАО
5 августа 2021 года произошел крупный пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспортировке (ЗПКТ), принадлежащему "Газпром переработке" — дочерней структуре "Газпрома".
По официальным сообщениям, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара были повреждены производственные помещения и находящееся в них оборудование, что стало причиной остановки производства. Сразу после окончания пожара начались ремонтно-восстановительные работы.
Уренгойский ЗПКТ является крупнейшим предприятием "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. Заводом осуществляется переработка газоконденсатной смеси, добываемой на самом крупном в России Уренгойском газовом месторождении.
Доля этого месторождения в общей добыче "Газпрома" превышает 20%. В 2019 году добыча на Уренгойском месторождении составила 99,8 млрд куб. м., в 2020 году из-за пандемии коронавируса объем производства снизился до 88,8 млрд куб. м.
Выпуск нестабильного конденсата на Уренгойском ЗПКТ достигает 13,7 млн т/г. Полученный на ЗПКТ конденсат поступает для дальнейшей переработки на Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) им. Виктора Черномырдина.
В фокусе отчетность "Газпрома"
Из-за пожара производственный процесс был остановлен, но 8 августа Сургутский ЗСК возобновил работу. По мере возобновления производства после на Уренгойском ЗПКТ, увеличиваются поставки конденсата на Сургутский ЗСК.
Из-за сокращения производства на Уренгойском ЗПКТ и Сургутском ЗСК в конце прошлой недели поставки газа в экспортный трубопровод Ямал — Европа снизились более чем в два раза — с 2,1 млн куб. м/ч до 1 млн куб. м/ч.
В понедельник "Газпром" восстановил прокачку по газопроводу "Ямал-Европа" в объеме 1,8 млн куб. м/ч, о чем сообщил Gascade — германский газотранспортный оператор, но на следующий день она упала до 1 млн барр./сут.
"ГАЗПРОМ" ВЫПОЛНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
Несмотря на сокращение объемов прокачки по газопроводу Ямал — Европа, "Газпром" продолжает осуществлять поставки европейским партнерам в соответствии с контрактными обязательствами, используя накопленные в ПХГ запасы.
"Газпром экспорт" продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим обязательствам перед европейскими потребителями. Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок", — говорится в официальном сообщении "Газпром экспорт" — дочерней структуры "Газпрома", которая осуществляет поставки за рубеж.
"Газпром" был вынужден использовать запасы из подземных хранилищ, как это было во время остановки на плановый ремонт "Северного потока" и "Ямал — Европы" в июле, чтобы выполнить контрактные обязательства перед европейскими партнерами.
Однако если последствия пожара на Уренгойском ЗПКТ не будут ликвидированы в ближайшее время, то имеющихся запасов не хватит для обеспечения поставок в полном объеме.
"Ямал — Европа" имеет большое значение для обеспечения ЕС энергоносителями. По этому газопроводу российский газ в объеме до 32,9 млрд куб. м/г через Белоруссию поставляется в Польшу и далее в Германию.
Эксперты Bank of America прогнозируют, что из-за пожара на Уренгойском ЗПКТ экспорт российского газа в Европу снизится на 5 млрд куб. м. — до 185 млрд куб. м.
Однако снижение поставок не приведет к снижению операционной прибыли (ЕBITDA) "Газпрома", поскольку цены на газ в Европе бьют рекорд за рекордом.
РЕКОРДНО ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ICE И СПОТОВОМ РЫНКЕ
Большинство участников рынка уверены: в связи с низкими темпами заполнения ПХГ за два месяца до начала отопительного сезона, сложилась устойчивая тенденция повышения цен на газ на европейском рынке.
Только "Газпром" способен остановить их дальнейший рост. Собственная добыча в Европе неуклонно снижается, а крупнейшие производители СПГ увеличивают экспорт в страны Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китай, где цены на газ выше, чем в Европе.
В начале августа хранилища в Австрии и Германии, которые контролирует "Газпром" через свои дочерние структуры, заполнены всего на 14% и 13% соответственно.
По данным Gas Infrastructure Europe, 2 августа европейские ПХГ были заполнены на 60,1%, а ПХГ Австрии и Германии на 38,8% и 53,5% соответственно.
Из-за низких темпов заполнения европейских ПХГ подорожание газа началось в июле, но после снижения поставок по Ямал — Европа вследствие пожара на Уренгойском ЗПКТ цены устремились вверх к рекордным значениям.
В четверг на лондонской бирже ICE после открытия торгов цена сентябрьского фьючерса на газ, поставляемый с нидерландского хаба TTF, достигла 46,6 евро/МWh (≈$572/тыс. куб. м). На спотовом рынке — с условием поставки на следующий день — цена превысила 45,5 евро/MWh (≈$562/тыс. куб. м).
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПУЩЕН КАК МОЖНО СКОРЕЕ
"Северный поток — 2" может компенсировать сокращение поставок по газопроводу "Ямал-Европа" и полностью обеспечить газовые потребности ЕС в зимний период.
По последним данным, протяженность морского участка второй нитки газопровода, который осталось достроить трубоукладочной барже "Фортуна", составляет менее 20 км.
Скорость укладки труб снова превысила 1000 м/сут. Если погода в районе строительства будет благоприятной, то "Фортуна" способна полностью завершить строительство в первой половине сентября.
Несмотря на противодействие в ЕС, началась процедура сертификации первой нитки газопровода, строительство которой завершилось в начале июня.
В случае успешного проведения сертификации, поставки газа по одной нитке "Северного потока — 2" мощностью 27,5 млрд куб. м могут начаться в конце сентября — до начала отопительного сезона.
Две нитки газопровода EUGAL — сухопутного продолжения "Северного потока — 2" по территории Германии — введены в эксплуатацию и способны обеспечить поставки российского газа потребителям в Германии, Чехии и Австрии в объеме 55 млрд куб. м/г.
Сейчас на "Северный поток — 2" распространяются правила Третьего энергетического пакета ЕС, которые запрещают "Газпрому" использовать газопровод на полную мощность — 55 млрд куб. м/г, две нитки по 27,5 млрд куб. м/г каждая.
Однако германские власти могут сделать исключение для российской компании, поскольку она является единственным поставщиком, который может использовать этот газопровод.
Ресурсной базой "Северного потока — 2" является Бованенковское и Южно-Русское месторождения с начальными извлекаемыми запасами 4,9 млрд куб. м и более 1 млрд куб. м соответственно.
Для поставок газа с этих месторождений на Северо-Запад России создана необходимая инфраструктура, включая газопроводы Бованенково-Ухта и Бованенково-Ухта 2 совокупной мощностью 115 млрд куб. м.
Лицензия на разработку Южно-Русского месторождения принадлежит "Севернефтегазпрому". Акционерами этой компании помимо "Газпрома" являются германская Wintershall и австрийская Exploration & Production.
Использование "Северного потока — 2" на полную мощность может привести к снижению цен на газ в Европе даже в зимний период, когда наблюдается пик спроса на топливо.
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