МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. В сентябре Россия сократила экспорт нефти в Китай. Саудовская Аравия остается крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок. Иран увеличивает поставки энергоносителей в Китай через третьи страны, несмотря на американские санкции. Независимые китайские НПЗ намерены увеличить закупки российского сорта ВСТО в четвертом квартале.

РОССИЯ ВТОРАЯ ПО ПОСТАВКАМ НЕФТИ В КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ОТРЫВ

По данным Главного таможенного управления КНР, в сентябре поставки нефти из России в Китай снизились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 6,14 млн. В январе-сентябре импорт российской нефти в Китай снизился на 8,6% по сравнению с тем же периодом 2020 года — до 59,07 млн т. Нефть дешевеет в рамках коррекции после роста в течение двух дней

Больше всего нефти на китайский рынок — крупнейший в мире — поставляет Саудовская Аравия. Саудовское королевство в сентябре поставило в Китай 7,96 млн т — на 1,2% меньше, чем в августе, но на 2,2% больше по сравнению с сентябрем 2020 года. За первые три квартала этого года Китай импортировал 66,45 млн т саудовской нефти — 4,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

В прошлом месяце поставки нефти в Китай сократились из Ирака, Анголы, США, Бразилии и Кувейта. При этом поставки нефти из Бразилии — новой звезды на мировом нефтяном небосклоне — сократились на 54,7% — до 1,61 млн т, что является самым низким уровнем с октября 2017 года.

Значительно увеличили поставки на китайский рынок Оман и ОАЭ на 26,8% и 14% — до 4,17 млн т и 2,94 млн т соответственно.

По мнению западных экспертов, существенный рост поставок из этих двух стран объясняется закупками иранской нефти, которые китайские независимые НПЗ осуществляют через Оман и ОАЭ. Это позволяет обойти запрет Вашингтона на покупку иранской нефти в рамках санкций против Исламской республики.

По оценке агентства S&P Global Platts, в сентябре китайский независимые НПЗ купили 1,57 млн т иранской нефти по сравнению с 875 тыс. т месяцем ранее. PwC опубликовала прогноз по автомобилизации России

Наращивает экспорт в Китай также Малайзия. Эта страна прошлом месяце поставила китайским потребителям 1,92 млн т нефти — на 335% больше, чем годом ранее. По сообщениям из западных источников, через Малайзию Иран также поставляет сырье для китайских НПЗ — и независимых, и государственных. Тегеран эффективно наращивает поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж вопреки запрету США, которые грозятся ввести вторичные санкции против любой страны, имеющей с торговые отношения с Ираном.

Венесуэла также использует малайские компании-посредники для экспорта нефти в Китай. Объемы поставок из латиноамериканской страны растут. При этом развиваются взаимовыгодные отношения между Каракасом и Тегераном в нефтяной отрасли.

В данных Главного таможенного управления КНР, среди поставщиков нефти на китайский рынок Иран и Венесуэла отсутствуют.

ДЛЯ НОРВЕГИИ АРБИТРАЖНОЕ ОКНО ЗАКРЫЛОСЬ

Из западноевропейских стран заметным поставщиком нефти в Китай является Норвегия. Китайские компании, среди которых выделяется Unipec, начали масштабные закупки норвежской нефти в прошлом году после обвала цен на энергоносители, вызванный падением спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса. В Норвегии китайцы преимущественно закупали нефть сорта Johan Sverdrup, добываемую на одноименном месторождении в Северном море. Однако из-за роста цен на нефть в этом году китайские компании были вынуждены сократить импорт нефти из Европы — не только норвежской Johan Sverdrup, но и российской Urals. Блумберг: Россия в сентябре еще снизила поставки нефти в Китай

В прошлом году сначала западные сырьевые трейдеры, а вслед за ними китайские компании, закупали морские партии российской и норвежской нефти, которые перегружались на супертанкеры типа VLCC дедвейтом более 200 тыс. т для последующей поставки в Китай. Пекин активно скупал по всему миру подешевевшую нефть для увеличения стратегических и коммерческих запасов сырья. Низкие цены и большие объемы обеспечивали рентабельность экспорта нефти из Европы в Китай.

В третьем квартале экспорт норвежской нефти в Китай практически прекратились, поскольку поставки на дальнее расстояние перестали быть рентабельными — арбитражное окно закрылось, как говорят трейдеры.

По официальным данным, в январе-сентябре этого года Норвегия экспортировала в Китай 10,7 млн т нефти, преимущественно сорта Johan Sverdrup, что позволило скандинавской стране войти в десятку крупнейших поставщиков в эту страну.

Китайские власти сдерживают импорт, используя накопленные за 2020 год запасы дешевого сырья. В этом году нефтяные котировки устойчиво растут. Если в январе средняя цена нефти сорта Brent cоставила $54,77/барр., то в сентябре она повысилась до $74,49/барр. Вrent — является ценовым ориентиром на рынке нефти, при помощи которого формируются цены на другие сорта.

В сентябре импорт нефти в Китай снизился до 41,05 млн т — на 7,8% меньше по сравнению с августом и на 15,3% меньше, чем годом ранее.

НЕЗАВИСИМЫЕ КИТАЙЦЫ ПОЛЮБИЛИ ВСТО

Россия увеличит экспорт нефти на китайский рынок в четвертом квартале 2021 года за счет роста поставок смеси ВСТО. Этот сорт российской нефти называется также как магистральный трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на различных факторах

По ВСТО поставляется в восточном направлении легкая малосернистая нефть, добываемая в Западной и Восточной Сибири. Поставки в Китай в объеме до 30 млн т/г осуществляются трубопроводу Сквородино-Мохэ — отводу ВСТО в сторону Китая. Кроме того, нефть отгружается из порта Кузьмино вблизи на берегу Японского моря вблизи Владивостока. Установленная пропускная способность ВСТО достигает 80 млн т/г.

Основным поставщиком сорта ВСТО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона является "Роснефть". Эта компания монополизировала трубопроводные поставки нефти из России в Китай. Кроме ВСТО российская нефть в Китай поставляется через Казахстан — по трубопроводу Атасу-Алашанькоу.

Кроме того, Пекин ограничивает закупку нефти за рубежом со стороны независимых нефтеперерабатывающих компаний. Но последняя в этом году квота на импорт нефти независимыми НПЗ в объеме 14,89 млн т была предоставлена Пекином 15 октября.

Спрос среди независимых НПЗ на ВСТО очень велик из-за высокого качества российской нефти, поставляемой в восточном направлении. Переработка ВСТО позволяет значительно увеличить выпуск средних дистиллятов, прежде всего дизельного топлива с низкой температурой замерзания. Спрос на этот вид дизельного топливо в Китае существенно растет в зимний период.

Кроме того, короткое транспортное плечо для поставок ВСТО по сравнению с ближневосточной нефтью также является существенным преимуществом российского сорта. Увеличение поставок ВСТО ожидается несмотря на подорожание российской нефти.

S&P Global Platts сообщает, что премия на декабрьские партии ВСТО по отношению с ближневосточному сорту Dubai повысилась до $5-$5,7/барр. Премия на партии с поставкой в ноябре составляет $4-$4,5/барр.