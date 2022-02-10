МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Все прежние ожидания отраслевых экспертов относительно динамики цен на мировом рынке нефти стали неактуальными в условиях тревожной геополитической повестки в Европе, оставившей далеко позади, в том числе, тему напряженности вокруг ядерной программы Ирана. В обстоятельствах кардинального пересмотра прогнозов разбирался "Прайм". Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

ЭТАЛОН ПОДОРОЖАЛ

Введение против России, второго в мире по величине производителя нефти, экономических санкций, сопоставимых с ограничениями в отношении Ирана, может спровоцировать резкое удорожание "черного золота". Такой вывод содержится в очередном отчете S&P Global Ratings.

Аналитики международного агентства S&P Global считают, что антироссийские санкции вызовут масштабные перебои в экспортных поставках энергоносителей из России, прежде всего, в Европу. А это, свою очередь, окажет сильное негативное влияние на мировые энергетические рынки. Результатом станет удорожание нефти до уровней выше 100 долларов за баррель нефтяного эквивалента.

Цена на нефть эталонной марки, североморской Brent, в начале текущего года уже достигла максимумов с 2014 года, и к настоящему моменту превысила 92 доллара за баррель.

В свою очередь, Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило свой прогноз средней цены на нефть Brent на текущий год до 82,87 доллара за баррель с 74,95 доллара. Об этом говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе EIA.

Ведомство также повысило прогноз средней цены на нефть Brent на 2023 год до 68,48 доллара за баррель с 67,50 доллара.

Кроме того, минэнерго США пересмотрело прогноз спроса на сырье в мире. "Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти в мире составит в среднем 100,6 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 3,5 млн баррелей больше, чем в 2021 году и больше, чем средний показатель в 100,3 млн баррелей в сутки в 2019 году. Мы прогнозируем, что глобальное потребление нефти в мире вырастет в 2023 году на 1,9 млн баррелей в сутки", — говорится в докладе EIA. Невидимки. Кто покупает нефть у стран-изгоев в пику США

РОССИЙСКОЕ "ЗОЛОТО" ЗАБЛЕСТЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПЕКИНЕ

Динамика стоимости одного из основных нефтяных "бенчмарков" на глобальном рынке явно задала тенденцию. Так, в Европе цена на нефть российской марки Urals тоже продемонстрировала заметный рост.

Цена на Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и в Средиземноморье 4 февраля превысила 95 долларов за баррель, что произошло впервые с сентября 2014 года, говорится в сообщении международного ценового агентства Argus.

В качестве причин удорожания указываются повышение мировых котировок нефти в условиях высокой геополитической напряженности и опасения перед недостаточным предложением сырья из-за быстрого восстановления спроса.

Все наиболее авторитетные компетентные наблюдатели сходятся во мнении, что результатом столь неблагоприятного для потребителей нефти сценария в начале текущего года является именно ожидание масштабных военных действий на Украине с активным вовлечением российских вооруженных сил, что, в свою очередь, чревато существенным усугублением энергетического кризиса в Европе.

ВСЕМУ ВИНОЙ ГЕОПОЛИТИКА

Интересно, что незадолго, в конце прошлого года, "Прайм" получил достаточно много экспертных комментариев от специалистов в области международной энергетики и поставок углеводородов. Их прогнозы, строившиеся, в свою очередь, на оценках ведущих мировых "мозговых центров", были достаточно далеки от тех алармистских оценок, с которыми общественность ознакомилась в последние дни: эксперты ориентировались, в первую очередь, на фундаментальные рыночные предпосылки и ждали скорее удешевления "черного золота". Эксперт спрогнозировал новые нефтяные рекорды в ближайшее время

Так, аналитик "Фридом Финанс" Сергей Пигарев, рассуждая об объемах предложения на глобальном рынке нефти, отмечал: "Мы не поддерживаем мнение некоторых участников рынка, что продажа 70-80 млн баррелей из госрезервов США, Японии, Индии, Британии и Южной Кореи окажет лишь краткосрочное давление на цены нефти. При среднем уровне дефицита сырья в ноябре-декабре около 1 млн баррелей в сутки поставки могут полностью покрыть дефицит и даже привести к росту коммерческих запасов до конца года в зависимости от графика поставок из государственных резервов".

Одновременно на увеличение поставок из стран вне ОПЕК+ указывал эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. "Рост предложения будет неизбежно давить на цены, из-за чего весной 2022 года Brent может подешеветь до 45 долларов за баррель, — указывал он. — Правда, предотвратить этот сценарий может эскалация конфликта вокруг атомной программы Ирана, которая выглядит реальной на фоне отсутствия прогресса в нынешних переговорах по ядерной сделке".

Директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов был чуть более сдержан в оценках, предрекая умеренное удешевление нефти и акцентируя внимание на достижениях рынка в 2021 году. "Несмотря на временное ухудшение эпидемической ситуации во втором полугодии 2021 года, связанное с распространением новых штаммов Covid-19 "дельта" и "омикрон", мировой спрос продолжает восстанавливаться к предкризисным уровням", — отмечал он.

Однако никто из наиболее заметных специалистов в России и мире не предполагал, что усиление напряженности между Западом и Россией, которое стало очевидным еще в ноябре прошлого года, станет настолько мощным фактором, который изменит ситуацию на глобальном нефтяном рынке до неузнаваемости. Теперь же оно спровоцировало существенное удорожание "черного золота" и вынудило ведущие аналитические центры кардинально пересмотреть свои прогнозы цен на 2022 год.