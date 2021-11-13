МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Январь нового календарного года — традиционное время, когда граждане начинают получать выплаты от государства в повышенном размере. В 2022 году в России увеличится размер пенсий, ожидается плановое повышение пособий, детских и прочих социальных выплат. Помимо запланированной индексации, эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не исключают и внеочередных выплат, например, пенсионерам к Новому году.

ПЕНСИОНЕРЫ

Индексации подлежат страховые выплаты по старости неработающим пенсионерам — их с 2022 года должны увеличить на 5,9%. Чтобы понять, сколько же с нового года составит размер пенсии, необходимо текущую сумму пенсии умножить на 1,059, объясняет заслуженный юрист России Иван Соловьев. В ПФР назвали случаи, при которых невозможна выплата пенсий и пособий

Кроме того, стоимость одного пенсионного балла с января 2022 года составит 104,69 рублей, а размер фиксированной части пенсии будет равен 6401,10 рублей.

Также с января на 5,9 % повысятся доплаты пенсионерам за наличие иждивенцев; северный и сельский стаж работы, а также гражданам, которые перешагнут 80-летний рубеж.

C 1 апреля проиндексируют социальные пенсии пропорционально росту прожиточного минимума на 7,7%.

Кроме того, в начале года денежные выплаты в размере 5000 рублей смогут получить пожилые россияне, размер пенсии которых составляет меньше установленного в регионе их проживания прожиточного минимума.



ПЕНСИИ И ИНФЛЯЦИЯ

Поскольку годовая инфляция, скорее всего, превысит летний прогноз Банка России, а согласно принятым поправкам в Конституцию, индексация пенсий должна происходить ежегодно и свыше годовой инфляции за предыдущий год, есть два варианта развития событий, рассуждает Соловьев.

По его словам, или индексация пенсий превысит порог в 7,5-8 процентов, или будет произведена единовременная денежная выплата пенсионерам.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В сторону увеличения изменятся и многие региональные выплаты. Эксперт объяснил, как компенсируют обесценивание пенсий россиян

Так, например, с 1 января 2022 года повышается размер региональной социальной доплаты к пенсии, а в Москве — и уровень городского социального стандарта для москвичей, имеющих постоянную регистрацию в столице не менее 10 лет — он будет повышен до 21,193 рублей.

Также в столице на 4,8% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат.

Также всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии, которая также будет увеличена в будущем году.



ЗАРПЛАТЫ

Трудовой кодекс РФ обязывает всех работодателей индексировать зарплату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, напоминают эксперты. Россиянам дали советы, как создавать финансовую подушку

Государство не устанавливает единого порядка проведения индексации оплаты труда. "В то же время обязанность увеличивать зарплату работников не зависит от вида деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы работодателя, наличия у него налоговых режимов и льгот", — отмечает ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Частные работодатели самостоятельно устанавливают в локальных актах сроки и коэффициент индексации. Порядок индексации госслужащим и ее принципиальная возможность определяются государством.

В этом году индексация довольствия служащих была заморожена в связи с пандемией. В 2022 году ежегодное повышение оплаты труда всем категориям работников федеральных госучреждений, а также судьям, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета РФ, федеральных государственных гражданских служащих и других категориям возобновлено и запланировано с 1 октября на 4%, говорит юрист.

Предусмотрено и повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4 процента до 13,617 рублей в месяц.



В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

С 2022 года социальные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров, у которых общая сумма материального обеспечения оказалась ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, будет назначаться проактивно. Это означает, что отпадает необходимость лично обращаться за ей получением, разъясняет профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Пенсионерам рассказали о новой тактике властей по вопросу пенсий

Еще одно важное нововведение 2022 года — информирование граждан о размере будущей пенсии, которое будет осуществляться один раз в три года.

Информация будет доступна гражданам, застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования после наступления 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. А получить ее можно будет через личный кабинет на сайте Госуслуг или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства

Важно, что с 1 января 2022 года все социальные пособия будут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электроном виде

"Все это должно сократить бумажную волокиту и бюрократические процедуры- человеку не нужно больше предоставлять заявления и дополнительные справки", — убежден Соловьев.

С 2022 года также появится возможность автоматического назначения страховой пенсии по старости. Гражданин, имеющий право на неё, может подать заявление через портал Госуслуг. В режиме онлайн нужно будет заполнить согласие на назначение пенсии, и тогда пенсия будет назначена со дня обращения.

Автоматически будет также осуществляться перерасчет уже назначенных пенсий в большую сторону. Например, увеличение в два раза фиксированной выплаты пенсии после достижения возраста 80 лет.

"Нововведение коснется и "сельских" пенсионеров — тех, кто прожил в сельской местности не менее 30 календарных лет. У них с 1 января сохраняется право на получение увеличенной на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности, даже в случае переезда в город. Таким образом, условие их обязательного проживания в сельской местности для получения повышенной пенсии отменяется", —говорит Финогенова.



ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Россиян в будущем году ждут и повышенные выплаты на ребенка. В России предложили ввести новые детские выплаты

Согласно прогнозам Фонда социального страхования, с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком увеличат на 5,8 процентов до 7494 рублей. Сумма максимальной выплаты составит 31 282 рубля.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 19 981 рублей.

Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 58 878 рублей, при осложненных родах — 65 607 рублей. Максимальный размер — 379,743 рубля.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 7083 до 7493 рублей.



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Также в 2022 году в России повысят и сумму материнского капитала.

Россиянам на первого ребенка совсем скоро будут выплачивать 503,237 рублей. На второго ребенка размер материнского капитала составит 665,009 рублей при условии, если на первого ребенка денежные средства не были получены, поясняет генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский. В случае оформления сертификата материнского капитала на первого ребенка родителей ждет дополнительная выплата на второго ребенка в размере 161 772 рублей.



ВНЕПЛАНОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Что касается внеочередных выплат пенсионерам и иным категориям граждан, пока четко оформленных решений в этой сфере нет, говорят эксперты. Выплаты, доплаты и алкоголь. Что изменится в жизни россиян в ноябре

Однако в октябре президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки населения страны в связи с ростом цен.

"Опосредованно такое поручение можно рассматривать как предвестник выдачи нового единовременного пособия всем нуждающимся в денежной поддержке гражданам, в том числе и российским пенсионерам", — полагает Соловьев.

При этом, по его мнению, вполне может быть соблюден традиционный размер выплаты — 10 тысяч рублей, которые могут порадовать граждан в самом преддверии новогодних праздников.

Ведущий юрист компании Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин в свою очередь считает, что, исходя из риторики последних нескольких недель, никаких внеплановых выплат, подобных летним детским или осенним выплатам пенсионерам власти не планируют.

"Но с учетом вновь ухудшившейся ситуации с пандемией, а также очередным жестким локдауном для людей пенсионного возраста как минимум в Москве, возможны и неожиданные позитивные сдвиги в этом плане, подобные тем, что были на прошлый Новый год", — рассуждает он.

Тогда семьям с детьми до 7 лет выплатили по 5 тысяч на каждого ребенка. Учитывая большой профицит бюджета, а также растущую потребительскую инфляцию, которая к новогодним праздникам только поднимется, государство могло бы найти средства на дополнительные выплаты пенсионерам, но пока что можно только ждать роста пенсий на уровне "росстатовской" инфляции, предположил юрист.