МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. На этой неделе цены на нефть преодолели порог в 75 долларов за баррель. Учитывая ограниченное предложение и быстрорастущий спрос на топливо, котировки пойдут выше. Эксперты рассказали агентству "Прайм", каким будет рубль и что ждет российскую экономику, если за бочку экспортной марки нефти Urals покупатели будут готовы заплатить 100 долларов. Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

Мировой спрос на нефть продолжает увеличиваться. На этой неделе котировки эталонного сорта Brent обновили двухлетний максимум, достигигнув 76 долларов за баррель.

Аналитики крупнейших инвестиционных банков, таких как Goldman Sachs и Bank of Americа, отмечают дефицит предложения на рынке энергоносителей и ждут еще большего снижения запасов сырья из-за повышенного спроса на топливо.

Ждать корректировки нефтяных цен можно после встречи стран ОПЕК, которая намечена на 1 июля 2021 года. По прогнозам, картель снизит ограничения на добычу в августе на 0,5 млн баррелей в сутки. Однако это не существенно скажется на стоимости сырья, так как по расчетам дефицит углеводородов составляет 3 млн баррелей в сутки.

Сложившаяся ситуация на нефтяном рынке благоприятно сказывается на российской экономике, которая продолжает серьезно зависеть от нефтегазовых доходов.

Так, аналитики "ВТБ Капитал" спрогнозировали, что при средней стоимости Urals в 2021 году на уровне 65,4 доллара за баррель профицит федерального бюджета России составит в 200-700 миллиардов рублей. Это 0,2-0,6% ВВП.

Свои выводы они объясняют тем, что Минфин, рассчитывая поступления в казну от углеводородов, закладывал среднегодовую цену нефти экспортного сорта Urals на уровне 45,3 доллара за баррель. А цены оказались выше. Следственно, если средняя стоимость Urals составит 65,4 доллара, бюджет получит 2,2 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

Также выше ожиданий Минфина оказалась экономическая активность в стране: быстрое восстановление этого показателя может принести в бюджет дополнительные 1,5 триллиона рублей за 2021 год.

"Согласно нашим расчетам, по итогам 2021 года федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 0,2-0,7 трлн рублей, или 0,2-0,6% ВВП, тогда как действующий закон о бюджете предусматривает дефицит в 2,8 трлн рублей (2,4% ВВП)", — отмечается в обзоре. Эксперт спрогнозировал курс рубля до конца лета

ГУЛЯЕМ НА ВСЕ 100

Если цена Urals приблизится к 100 долларам за баррель, и, что очень важно, эта цена сможет в среднем за год составить около $100, то дополнительные поступления в бюджет могут составить около 4,2 трлн рублей по отношению к планам Минфина, подсчитал аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

"Это привет к профициту примерно в 2,8-3,2 трлн рублей, что по сравнению с запланированным дефицитом в 2,8 трлн рублей составит около 2,3-2,8% от ВВП", — рассуждает он.

При этом реакция рубля на нефть по 100 долларов скорее всего окажется сдержанной, уверены аналитики.

"В последние годы мы привыкли к парадигме, что баррель стоит около 3 — 3,5 тысячи рублей. Пандемия внесла свои коррективы и теперь нормальностью является 5 тысяч за баррель. Соответственно, при цене в 100 долларов (7 300 рублей) можно предположить курс ближе к 55-60 рублям за доллар", — говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Но в реальности все может быть несколько иначе: существует бюджетное правило, которое предполагает конвертацию сверхдоходов от нефти в резервы ФНБ. Лишь при достижении планки в 7% ВВП эта конвертация остановится и сверхдоходы будут использоваться для стимулирования экономического роста, поясняет аналитик.

Помимо это этого нужно учитывать, что в последнее время геополитическая компонента в российской валюте имеет больший вес, нежели сырьевая. Также стоит понимать, что рост цен на нефть будет сопряжен с восстановлением мировой экономики, в том числе экономик Евросоюза, Китая и США. Именно они остаются важнейшими торговыми партнерами РФ. Не сдастся без боя. Когда доллар потеряет статус главной резервной валюты

Это значит, что валюты прочих развивающихся стран положительно отреагируют на рост нефтяных котировок, а геополитическая компонента российского рубля останется неизменной. Из-за этого укрепление российской валюты может быть замедлено, пояснил Маслов.

"В случае роста цен на "черное золото" до $100 за баррель, а также хотя бы не усугубления отношений с ЕС и США и при отсутствии новых политических скандалов и санкций, российская валюта потенциально бы вернуться к уровням в 55 рублей за доллар и 73 рубля за евро", — прогнозирует он.

С вероятностью 60% — высокой для среднесрочных оценок финансового сегмента на основе макроэкономических данных — индикативный курс рубля к доллару, в случае относительно скорого (ближайших 6 — 12 месяцев) роста цен на нефть до 100 долларов будет стремиться к отметкам в диапазоне 50 — 60 рублей за доллар, прогнозирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин.

"Эти уровни, в свою очередь, момент отражают близкие к справедливым средне- и долгосрочные срочные расчетные значения курса USDRUB, построенные на основе анализа упомянутых выше внешних и внутренних факторов", — говорит он.

ОЖИДАНИЯ НАПРАСНЫ

Однако такой рост нефти должен быть обусловлен несколькими факторами. Сейчас, с перспективой на текущий 2021 год, они кажутся маловероятными.

Так, чтобы мы получили курс рубля к доллару в районе 55 рублей, эпидемия коронавируса должна окончательно сойти на нет, позволив восстановить международное авиасообщение, которое составляет существенную долю спроса на топливо. Также страны ОПЕК+ должны будут наращивать добычу сырой нефти довольно медленными темпами, поддержав дефицит энергоресурсов в мире. Это замедлит восстановление мировой экономики и является довольно маловероятным. Помимо этого, Иран должен будет либо частично оставаться под санкциями, либо сократить добычу нефти на экспорт, что также контрпродуктивно в текущей ситуации, перечисляет Маслов.

"В целом, такая цена на нефть вызовет довольно серьезный дисбаланс на мировых рынках, что заставит ОПЕК+ действовать жестче и решительнее, и по итогу "сбивать" цену до уровней в 70-80 долларов за баррель", — рассуждает он. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ СЫРЬЯ

Впрочем, рубль может укрепиться и без таких экстремальных значений цены барреля, как 100 долларов.

"Повышение ставки ЦБ РФ возвращает рублю привлекательность в рамках стратегии "Carry Trade". Кроме того, между РФ, США и Евросоюзом намечается диалог, что, вероятно, важнее, чем стоимость нефти", — отмечает Кочетков.

Однако ужесточение кредитной политики Банка России, несмотря на ее экономическую эффективность в кратко- и среднесрочном периоде, в итоге может привести к переоценке с повышением инвестиционных рисков на российском рынке и, опосредованно, к ослаблению курса рубля, отмечает Осин.

"Смягчение в начале текущего года требований по продаже валютной выручки ограничивает приток валютных средств на российский рынок, что также, в итоге, поддерживает курсы доллара и евро", — добавляет он.

Снижение санкционных рисков, более высокая доходность депозитов, более высокая деловая активность в стране и наполняемость бюджета позитивно скажется на занятости и прочих источниках доходов граждан. Однако всё это будет доступно даже тогда, когда пандемия останется позади, заключил Кочетков.