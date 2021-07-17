МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В этом году вслед за ценами на новые авто подтянулись и цены на подержанные. Сегодня даже трехлетние машины можно продать выгоднее, чем они покупались изначально. Дефицит новых авто – не единственная причина, по которой машины с пробегом могут стоить дороже новых аналогов, рассказывают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Готовь кошелек. В России меняют правила техосмотра подержанных авто

ДЕФИЦИТ КАК ДРАЙВЕР

На стоимость автомобилей с пробегом одно из ключевых влияний оказал уровень спроса, говорят эксперты.

"В этом году, когда цены на новые автомобили за шесть месяцев выросли в среднем на 7%, а дефицит самых востребованных моделей присутствует как в массовом, так и в премиальном сегментах, спрос на поддержанные авто увеличился в январе-мае на 31% по сравнению с тем же периодом 2020 года", — подсчитал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его словам, на вторичном рынке покупатели обычно рассчитывают приобрести машину более высокого класса или комплектации по стоимости нового авто из автосалона в базовом оснащении или бюджетного сегмента.

Однако в 2021-м ситуация изменилась: вслед за ценами на новые авто начали расти и цены на вторичном рынке. В среднем, по оценкам специалиста, стоимость подержанного авто с начала года возросла на 8,7% до 747,7 тысяч рублей.

При этом рост стоимости варьируется в зависимости от класса и комплектации авто: например, Hyundai Solaris стал дороже на 70 тысяч, а популярный бизнес-седан Toyota Camry – на 210 тысяч рублей. Новых не ждите. Почему россияне скупают подержанные автомобили

ЧТО СТАЛО ДОРОЖЕ, ЧЕМ БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО

На сегодняшний момент многие автомобили с пробегом можно продать дороже, чем они стоили изначально, особенно, если речь идет о иномарках премиум-класса, а также автомобилях с небольшим сроком эксплуатации или пробегом.

"Почти все годовалые авто стоят дороже, чем покупались год назад, 70% двухлетних авто стоят дороже, чем покупались, и даже трехлетние можно продать выгоднее, чем приобретались", — отмечает Мигаль.

Например, Renault Duster 2018 года на вторичном рынке можно продать дороже 810 тысяч рублей, хотя в среднем этот автомобиль столько стоил два года назад новым.

Руководитель отдела по развитию бизнеса автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков считает, что автомобили с пробегом могут стоить дороже новых аналогов, к примеру, в случае прекращения выпуска данной модели/модификации заводом-изготовителем.

Также в первые 1-2 года после прекращения выпуска популярных моделей стоимость автомобилей с пробегом может незначительно превышать стоимость первичной покупки в связи с ажиотажем на конкретную модель/модификацию, отсутствием новых аналогов или в связи с сильным разрывом в ценообразовании новой версии в сравнении с прошлой.

Также ситуация может быть обусловлена отсутствием конкретных моделей /модификаций новых машин из-за невозможности поставить на рынок конкретную модель заводом-изготовителем.

Повлиять на рост стоимости подержанного автомобиля может дефицит аналогов на рынке новых автомобилей и ажиотажный спрос на автомобили (новые + с пробегом) в связи с экономической ситуацией в регионе.

"Прежде всего, это касается премиальных брендов и высоколиквидных популярных моделей потоковых брендов", — поясняет эксперт. Российским водителям напомнили о штрафах за тюнинг авто

КОМПЛЕКТАЦИИ БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ

На стоимость влияет и комплектация автомобиля. Есть варианты "бедных" базовых комплектаций, и напротив, "богатых" индивидуальных, специально заказанных опций.

"Конечно, новый автомобиль в базовой комплектации может стоить дешевле, чем 1-2-летний авто в топовой комплектации, но сравнивать эти автомобили по цене не имеет смысла", — полагает заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом ГК “ABTODOM” Владислав Хайновский.

Впрочем, если сравнивать по цене то, что подлежит сравнению, то автомобиль с пробегом всегда будет стоить дешевле чем новый, добавляет он.

ШЕДЕВРЫ АВТОИСКУССТВА

Новый автомобиль может стоить дешевле старого и в том случае, если последний перешел в разряд антиквариата, раритета, его возраст 50+ лет и находится он в превосходном состоянии. Здесь речь идет не просто об автомобилях, а о достойных произведениях искусства.

"Ретро–автомобили и олдтаймеры – это роскошь и авторитет", — убежден Хайновский. Россиянам напомнили, как ужесточат проверки подержанных машин с 1 июля

Ситуация, при которой б/у автомобиль стоит дороже нового, обычно касается знаковых моделей, согласен и автомобильный эксперт Егор Васильев. Это могут быть ограниченные версии Porsche, Ferrari или других знаковых брендов из мира автомобильной роскоши.

По его словам, в компании Porsche даже предпринимались специальные меры для исключения спекуляцией ее автомобилями, а Ferrari специально поддерживает дефицит своих машин на рынке.

Иногда это может быть связано с историей конкретного автомобиля — например, допустим, им владел "какой-то знаменитый человек", или это старый автомобиль, перешедший в категорию классики. "Впрочем, это достаточно узкая ниша", — заключает эксперт.