МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. США заручились поддержкой Германии в противостоянии с Китаем в обмен на возможность беспрепятственно достроить "Северный поток-2". Вашингтон обещает Киеву, что Германия обеспечит энергетическую безопасность Украины и продление соглашения о транзите российского газа. Получая большие объемы российского газа, Германия сможет отказаться от угля и атомной энергетики, а также станет крупнейшим газовым хабом Европы. Украина и Польша продолжат противодействовать запуску в эксплуатацию "Северного потока – 2". Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

США НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГЕРМАНИИ, ЧТОБЫ ОДОЛЕТЬ КИТАЙ

15 июня в Вашингтоне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры, на которых обсуждались, прежде всего, меры противодействия экономической и политической экспансии Китая.

Администрация Байдена стремится восстановить союзнические отношения между Вашингтоном и Берлином, испорченные во время пребывания в Белом доме Дональда Трампа. Германия обладает самой мощной экономикой в Европе и является лидером ЕС, а США сейчас как никогда нуждаются в союзниках, чтобы противостоять Китаю. Эта страна стала новой сверхдержавой, способной оспорить лидерство США в мире. Многие западные эксперты считают, что противостояние с Китаем будет более жестким, чем холодная война, которую вел объединенный Запад во главе с США против Советского Союза.

После переговоров стороны приняли декларацию, выдержанную в откровенно антикитайском духе. В ней говорится, что США и Германия рассматривают Китай, как страну, где нарушаются права человека, с чем в Вашингтоне и Берлине не намерены мириться. Байден и Меркель выразили готовность защищать свободу судоходства, противостоять попыткам разделения мира на сферы влияния. США и Германия будут также противодействовать Китаю, который стремится поставит под свой контроль сферу информационных технологий и маршруты поставок энергоносителей.

Байден и Меркель обсудили строительство газопровода "Северный поток – 2". Байден в очередной раз выразил свое негативное отношение к этому проекту, но признал, что санкции являются бессмысленными, когда газопровода построен более, чем на 90%. В соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting Energy Security Act) Вашингтон ввел санкции против владельцев судов, участвующих в строительстве газопровода, но воздержался от каких-либо враждебных действий по отношению к Nord Stream 2 – оператору проекта, который на 100% принадлежит "Газпрому".

Меркель обещала оказать поддержать США в борьбе против Китая в обмен на возможность беспрепятственно достроить "Северный поток – 2". Призывы Украины, Польши, стран Прибалтики и прочих восточноевропейских стран "не позволить России достроить газопровод" во внимание не принимаются, когда на кону интересы мировых держав – США и Германии. Аналитик рассказал, что получит Украина от сделки по "Северному потоку-2"

ОБЕЩАНИЯ ВМЕСТО КОМПЕНСАЦИЙ И ГАРАНТИЙ

Детали соглашения Меркель-Байдена, имеющие отношение к "Северному потоку – 2", обнародовал Госдепартамент США 21 июля. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите российского газа через Украину еще на десять лет. Кроме того, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит акт агрессии против Украины, то Германия должна принять меры, включая санкции, чтобы ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Германия обязуется соблюдать требования «Третьего энергетического пакета ЕС" в отношении газопровода "Северный поток – 2" и оказывать поддержку Украине с целью ее защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Кроме того, правительство Германии создаст "зеленый фонд" в размере $1 млрд, чтобы Украина могла перейти на использование ВИЭ.

До встречи Меркель с Байденом Киев требовал миллиардных компенсаций от Германии и ЕС, а также гарантий продления транзитного соглашения с «Газпромом» после 2024 года, в случае если "Северный поток – 2" будет достроен. Вместо компенсаций и гарантий, Киев получил обещания от Вашингтона, что Германия позаботится о продлении транзитного соглашения и энергетической безопасности Украины.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что намерена строго соблюдать условия транзитного соглашения с Украиной, которое действует до конца 2024 года. Более того, Москва готова обсуждать продление этого соглашения, если Киев предложит приемлемые условия. В соответствии с действующим соглашением, "Газпром" обязуется поставлять в 2021-2024 годах через Украину минимум 40 млрд куб. м газа ежегодно по принципу "качай или плати". При этом объем транзита распределяется равномерно в течение всего года – 109 млн куб. м/сут. "Газпром" может увеличить объем поставок, но по более высокому тарифу. Таким образом, российская компания берет на себя все риски, связанные колебаниями спроса на газ в Европе.

В прошлом году минимальный объем поставок в соответствии с транзитным соглашением составил 65 млрд куб. м, но из-за теплой зимы и пандемии коронавируса спрос на газ в Европе существенно снизился, поэтому "Газпром" прокачал через Украину всего 55,8 млрд куб. м. Однако российской компании пришлось заплатить за весь указанный в транзитном соглашении объем. Сумма платежа составила $2,06 млрд. Такие условия являются крайне обременительными для "Газпрома".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил возможность продления транзитного соглашения, если Киев готов предоставить "экономически целесообразные условия". Эксперт рассказала, ждать ли санкций после сделки по "Северному потоку-2"

МЕРКЕЛЬ НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ГЕРМАНИИ

Меркель всегда выступала в поддержку "Северного потока – 2", повторяя, что этот проект является коммерческим, а не политическим, на чем настаивали Польша, Украина и другие противники строительства газопровода. Поставки по "Северному потоку – 2" через Балтийское море в обход сопредельных государств существенно дешевле, чем поставки по обходному маршруту через территорию Украины и других восточноевропейских стран.

Германия нуждается в больших объемах природного газа, что позволит закрыть АЭС и провести декарбонизацию – сначала сократить использование угля, а затем отказаться от этого вида топлива полностью. Уголь, особенно бурый, который до сих пор промышленность Германии потребляет в большом количестве, является самым "грязным" ископаемым топливом. При сжигании природного газа выделяется в два раза меньше углекислого газа, чем при сжигании угля. Кроме того, природный газ является незаменимым сырьем для производства удобрений и разных видов химической продукции.

После запуска "Северного потока – 2" Германия не только обеспечит собственные потребности в газе, но и станет крупнейшим газовым хабом (распределительным центром) в Европе. "Северный поток" и "Северный поток – 2" способны обеспечить поставку минимум 110 млрд куб. м газа ежегодно.

Германия также может получать норвежский газ по трубопроводу Europipe 2 и российский газ по трубопроводам Ямал-Европа и Transgas, которые полегают по территории Польши и Чехии. Кроме того, поставки в Германию могут осуществляться по европейской газотранспортной системе с СПГ-терминалов, расположенных в Бельгии, Нидерландах, Франции и других странах. Но если "Северный поток" и "Северный поток – 2" будут использоваться на полную мощность, Германия может полностью отказаться от газа, поступающего из соседних стран.

По данным Европейской комиссии, в 2019 году – до пандемии коронавируса и Brexit –потребление газа всеми странами ЕС составило 482 млрд куб. м. Из этого объема на Германию пришлось 88,7 млрд куб. м.

В Германии создается единый газовый хаб VTP путем слияния хабов Gaspool и NCG. Запуск торгов газом на едином хабе запланирован на 1 октября. Эксперты EFET (Европейской федерации энергетических трейдеров) уверены, что ликвидность на едином германском хабе будет выше, чем на британском NBP и нидерландском TTF. Высокая ликвидность на VTP будет обеспечена во многом благодаря увеличению поставок российского газа Германию, после запуска "Северного потока – 2" в эксплуатацию. Прямые масштабные поставки газа из России не только обеспечат высокую ликвидность на VTP, но и превратят Германию в крупнейший газовый хаб Европы. Эксперт рассказал о возможностях Киева навредить "Северному потоку-2"

СОПРОТИВЛЕНИЕ БУДЕТ НАРАСТАТЬ

Сразу после того, как стали известны детали соглашения Меркель-Байдена члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины сделали совместное заявление, в котором призывают США и ЕС обратить внимание на недопустимость запуска "Северного потока — 2". Текст заявления размещен на официальном сайте Верховной рады.

Украина и Польша продолжат противостоять реализации проекта "Северный поток – 2", говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Кулеба и Рау уверены, что проект создал угрозу безопасности и политике доверия в Европе. Украина и Польша будут работать и дальше вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока – 2", пока не будут приняты решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран, стремящихся стать членами западных демократических институтов, минимизации угрозы миру и энергетической безопасности, говорится в заявлении. Главы МИД Украины и Польши призвали США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия.

Члены комитета Сената США по иностранным делам во время слушаний потребовали от Виктории Нуланд объяснений: почему США и Германия приняли решение по "Северному потоку – 2" без Украины.

"США и Германия не должны решать вопросы энергетической безопасности другой страны без ее непосредственного участия", — сказал член комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Утешительным призом для Киева может стать визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи на высшем уровне. Белый дом сообщил, что визит намечен на 30 августа.

К этому сроку трубоукладочная баржа "Фортуна" и судно-трубоукладчик "Академик Черский", который возобновил строительные работы после долгого перерыва, должны достроить вторую нитку "Северного потока – 2". По данным компаний, следящих за ходом строительства, протяженность недостроенного участка составляет менее 35 км.