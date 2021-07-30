МОСКВА, 30 июл – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Страны, настроенные против сближения ЕС и России, рассматривают возможное тесное сотрудничество Берлина и Москвы как угрозу собственной безопасности и ищут варианты снижения энергетической зависимости от российского газа. Однако по мнению экспертов, опрошенных агентством “Прайм”, достойной альтернативы у Европы нет, а поскольку "Северный поток 2" – проект коммерческий, специально его останавливать никто не будет. Украина разрабатывает "план Б" на случай жизни при "Северном потоке-2"

Как заявил изданию Berlingske бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен, странам Запада необходимо сделать все, чтобы найти способ превратить проект "Северный поток- 2" в "пиррову победу" Москвы. По его мнению, для того, чтобы снизить угрозу зависимости от газа из России, надо достроить газопровод из Норвегии в Польшу как можно скорее.

"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", — пишет дипломат.

Также Эллеманн-Йенсен заявил, что общая энергетическая политика Европы вполне может оказать давление на российских игроков на газовом рынке.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Под прикрытием лозунга об уменьшении энергетической зависимости Евросоюза от России в ЕС ведется борьба с усилением роли Германии, неизбежной в том случае, если Германия после запуска “Северного потока-2” превратится в крупнейший газовый хаб в Европе, считает политический обозреватель Дмитрий Галкин.

"Те страны, которые опасаются роста влияния Германии в ЕС, стараются обыграть запуск "Северного потока-2" с целым рядом условий, создающих возможность внешнего управления газопроводом", — говорит он.

Поскольку завершение строительства "Северного потока-2" предотвратить не удалось, Польша, Литва, Дания, которые противодействуют росту влияния Германии в ЕС, стараются снизить значение Германии как газового хаба. Для этого они стремятся построить газопроводы, альтернативные “Северному потоку-2” и установить жесткие правила, по которым эксплуатация последнего может быть приостановлена в случае внешнеполитических действий России – если они будут рассмотрены как "агрессивные".

По вполне понятным причинам те страны, которые стоят на антигерманских позициях и выступают против сближения ЕС и России, рассматривают возможное тесное сотрудничество Берлина и Москвы как угрозу для собственной безопасности.

"Если будут установлены правила, ограничивающие эксплуатацию "Северного потока-2" в зависимости от международной ситуации, противники газопровода обязательно сумеют отыскать агрессивный характер в российской внешней политике, поэтому Германия будет настойчиво и последовательно бороться против введения такого рода ограничений", — уверен Галкин. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

В РЕЖИМЕ ТОРГА

Основная альтернатива "Северному потоку-2" в глазах европейцев — газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. В июне власти Дании аннулировали разрешение на его строительство по территории страны по экологическим соображениям, пришло время проект возобновить, продолжает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Противопоставление этого газопровода "Северному потоку-2", по ее словам, невозможно в силу совершенно разной мощности проектов. Дело в том, что Baltic Pipe не покрывает потребности в газе даже Польши, не говоря о прочих европейских потребителях.

"Поэтому противопоставление двух проектов относится к области политического торга. Технически ветки трубопроводов пересекаются и могут потребоваться согласования с российской стороной", — считает аналитик.

Другим источником газа в Европе являются поставки сжиженного газа, которые идут на спотовый рынок, но СПГ, в том числе, из США поступает мало, он дорогой, конкурирует с премиальными поставками в Азию, транспортная доступность сопряжена с рисками, доставка дорогая.

"Этот газ не может конкурировать с российскими поставками в долгосрочной перспективе, что прекрасно понимают европейские потребители. В общем, приличной альтернативы у Европы российскому газу в принципе не существует, а поскольку "Северный поток-2" – это коммерческий проект, то никто не будет специально останавливать поставки", — убеждена Лукичева.

Единственным риском для российских поставок природного газа в Европу является вариант снижения потребления газа в европейских странах. Это возможно в случае активного перехода на "зеленую" энергетику, исключающую использование природного газа.

Есть разные варианты развития событий на европейском энергетическом рынке, возможность падения потребления также рассматривается. Но с учетом отхода от использования угля и атома в среднесрочной перспективе этот сценарий представляется эксперту маловероятным. России помогли получить карт-бланш на газовом рынке Европы

В ТРЕНДЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Постоянные обсуждения и предложения, как правильнее остановить работу ещё не запущенного "Северного потока-2", уже стали трендом европейской политики, рассуждает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Теперь к Польше и странам Балтии присоединилась Дания.

По его словам, удивительно, что вопрос остановки работы газопровода обсуждается в моменте, когда спотовые цены на газ в ЕС оказались на исторических максимумах.

"Очевидно, что приостановка транзита по "Северному потоку-2" (если такое решение примет ЕС) и украинскому маршруту (если это будет невыгодно "Газпрому" из-за высоких тарифов на прокачку) приведет к резкому увеличению цен и будет невыгодно, в первую очередь, самим европейцам", — рассказывает Кондратьев.

"То есть, де-факто именно потребители из ЕС в итоге "оплатят" украинский транзит", — поясняет он.

В любом случае, эта инициатива "очень далека от свободного рынка, конкуренции и эффективности". И вряд ли такое регулирование может быть применено формально — это прямое нарушение антимонопольного законодательства.

Не имея физической альтернативы российскому газу, европейские страны могут попробовать снизить экономическую эффективность проекта "Северный поток-2" для России, получить больше контроля над ценообразованием, в том числе используя политические инструменты, допускает Лукичева.

США и европейские страны недаром постоянно упоминают "Северный поток-2" в связке с украинским газовым транзитом из России.

"Все заинтересованные стороны вступают сейчас в режим торга и переговоров, определяющих конфигурацию европейского газового рынка, которая будет влиять в том числе и на экономику региона", — заключила аналитик.