МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ, Елена Гуринович. После проблемного 2020 года, когда цены на энергоносители снижались и даже оказывались на отрицательных отметках, нефтяной рынок перешел к укреплению и все большее число аналитиков прогнозируют цены на сырье выше отметки в $80 за баррель. Однако никто не даст фьючерсам вырасти до заоблачных $150 за баррель, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Независимым поставщикам топлива на розничном рынке грозит банкротство

Падению нефти рынок может противопоставить сразу несколько факторов. Это и подтверждение договоренностей ОПЕК+ с планом увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в октябре, и восстановление мировой экономики после вводимых локдаунов и связанных с ковидом ограничений, и обрушившийся в конце лета на несколько американских штатов ураган "Ида", повлекший за собой разливы на месторождениях нефти и унесший жизни десятков американцев.

В начале сентября текущего года цены на нефть закрепились выше отметки в $70 за баррель сорта Brent. При этом глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что нефть дороже $100 за баррель, несмотря на свою привлекательность на первый взгляд, может привести к обрушению рынка. "Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты, и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка", — пояснил он свою позицию.

Инвестиционный банк Goldman Sachs скорректировал свой прогноз по ценам на четвертый квартал и ожидает роста барреля до $80 уже в конце 2021 года. Аналитики уверены, что восстановлению котировок на фоне растущего спроса со стороны мировой экономики не помешает даже ослабление санкций против Ирана. Названа причина увеличения импорта нефти из России в США

КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимира Брагина, нефть по $80 к концу года — вполне вероятный сценарий.

"Несмотря на рост добычи в рамках недавно согласованного графика ОПЕК+, потребление нефти пока существенно выше предложения", — отметил он.

В ситуации продолжения роста мировой экономики дефицит не исчезнет, особенно если принимать во внимание медленные темпы роста добычи в США и странах за пределами сделки ОПЕК+.

Брагин считает, что падение цен возможно только в случае новой волны проблем в мировой экономике, либо если по какой-то причине сделка ОПЕК+ развалится и начнется неконтролируемый рост добычи и ценовая война.

В свою очередь главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов не уверен в росте цен на нефть выше отметки в $80 за баррель. По его мнению, сейчас на нефть влияет слишком много противоречивых факторов. Что подорожает, если цены на нефть взлетят еще выше

"Главными драйверами роста нефти является огромный объем избыточной ликвидности в мировой экономике, что толкает вверх цены практически всех сырьевых активов, а также ожидания роста мировой экономики и спроса на топливо на этом фоне", — перечислил он и добавил, что сбрасывать со счетов негативные факторы все же не стоит.

В первую очередь, против восстановления мировой экономики играют периодически появляющиеся новые штаммы коронавируса, вслед за выявлением которых растет заболеваемость и смертность. Именно ситуация с пандемией не дает восстанавливаться транспортным потокам.

Еще один фактор — Китай, который начал распродажу нефти из стратегических резервов и ограничила закупку сырья независимыми НПЗ.

"Не исключено, что последуют и другие меры, совсем нерыночного характера, препятствующие росту цен на нефть", — отметил он. Глава "Лукойла" оценил перспективы ОПЕК+

КТО В ВЫИГРЫШЕ

На фоне роста нефтяных цен растет и интерес к ценным бумагам достаточно большой группы компаний, в том числе и российских. Это представители нефтегазового сектора и глобальные нефтесервисные компании. "Первые интересны за счет высокий цен на энергоносители, вторые получат прибыль в связи с ростом заказа из-за роста инвестиций в разведку и бурение, компенсирующего падение инвестиций нефтегазовых компаний в условиях неопределенности и прошлогоднего падения цен", — пояснил Брагин.

Для российского нефтегазового сектора нефть по $80 будет вполне комфортной. Это не приведет к резкому укреплению рубля.

"Кроме того, на фоне ослабления ограничений ОПЕК+, объемы добычи также вырастут. Это увеличивает ожидаемые дивиденды по сектору в целом", — подытожил он.

Антонов считает, что дивиденды по акциям большинства нефтяных компаний при любом раскладе будут щедрыми. В первую очередь, это добывающие компании, именно они являются главными бенефициарами продолжающегося повышения добычи нефти Россией в рамках квот ОПЕК+.

Но нефтянка — не единственный сектор, который стоит рассмотреть желающим зарабатывать на дивидендах. "Более интересно выглядят черные металлурги, такой "дивидендный аристократ" как МТС, и даже "Газпром", ожидаемая дивидендная доходность акций которого превышает 10%", — подытожил он.