"По 100 не будет". Рынок нефти близок к точке кипения
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ, Елена Гуринович. После проблемного 2020 года, когда цены на энергоносители снижались и даже оказывались на отрицательных отметках, нефтяной рынок перешел к укреплению и все большее число аналитиков прогнозируют цены на сырье выше отметки в $80 за баррель. Однако никто не даст фьючерсам вырасти до заоблачных $150 за баррель, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты.
Падению нефти рынок может противопоставить сразу несколько факторов. Это и подтверждение договоренностей ОПЕК+ с планом увеличения добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в октябре, и восстановление мировой экономики после вводимых локдаунов и связанных с ковидом ограничений, и обрушившийся в конце лета на несколько американских штатов ураган "Ида", повлекший за собой разливы на месторождениях нефти и унесший жизни десятков американцев.
В начале сентября текущего года цены на нефть закрепились выше отметки в $70 за баррель сорта Brent. При этом глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что нефть дороже $100 за баррель, несмотря на свою привлекательность на первый взгляд, может привести к обрушению рынка. "Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше 100 долларов за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты, и потом опять привести к тому, что мы уже проходили, — обрушению рынка", — пояснил он свою позицию.
Инвестиционный банк Goldman Sachs скорректировал свой прогноз по ценам на четвертый квартал и ожидает роста барреля до $80 уже в конце 2021 года. Аналитики уверены, что восстановлению котировок на фоне растущего спроса со стороны мировой экономики не помешает даже ослабление санкций против Ирана.
КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ
По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимира Брагина, нефть по $80 к концу года — вполне вероятный сценарий.
"Несмотря на рост добычи в рамках недавно согласованного графика ОПЕК+, потребление нефти пока существенно выше предложения", — отметил он.
В ситуации продолжения роста мировой экономики дефицит не исчезнет, особенно если принимать во внимание медленные темпы роста добычи в США и странах за пределами сделки ОПЕК+.
Брагин считает, что падение цен возможно только в случае новой волны проблем в мировой экономике, либо если по какой-то причине сделка ОПЕК+ развалится и начнется неконтролируемый рост добычи и ценовая война.
В свою очередь главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов не уверен в росте цен на нефть выше отметки в $80 за баррель. По его мнению, сейчас на нефть влияет слишком много противоречивых факторов.
"Главными драйверами роста нефти является огромный объем избыточной ликвидности в мировой экономике, что толкает вверх цены практически всех сырьевых активов, а также ожидания роста мировой экономики и спроса на топливо на этом фоне", — перечислил он и добавил, что сбрасывать со счетов негативные факторы все же не стоит.
В первую очередь, против восстановления мировой экономики играют периодически появляющиеся новые штаммы коронавируса, вслед за выявлением которых растет заболеваемость и смертность. Именно ситуация с пандемией не дает восстанавливаться транспортным потокам.
Еще один фактор — Китай, который начал распродажу нефти из стратегических резервов и ограничила закупку сырья независимыми НПЗ.
"Не исключено, что последуют и другие меры, совсем нерыночного характера, препятствующие росту цен на нефть", — отметил он.
КТО В ВЫИГРЫШЕ
На фоне роста нефтяных цен растет и интерес к ценным бумагам достаточно большой группы компаний, в том числе и российских. Это представители нефтегазового сектора и глобальные нефтесервисные компании. "Первые интересны за счет высокий цен на энергоносители, вторые получат прибыль в связи с ростом заказа из-за роста инвестиций в разведку и бурение, компенсирующего падение инвестиций нефтегазовых компаний в условиях неопределенности и прошлогоднего падения цен", — пояснил Брагин.
Для российского нефтегазового сектора нефть по $80 будет вполне комфортной. Это не приведет к резкому укреплению рубля.
"Кроме того, на фоне ослабления ограничений ОПЕК+, объемы добычи также вырастут. Это увеличивает ожидаемые дивиденды по сектору в целом", — подытожил он.
Антонов считает, что дивиденды по акциям большинства нефтяных компаний при любом раскладе будут щедрыми. В первую очередь, это добывающие компании, именно они являются главными бенефициарами продолжающегося повышения добычи нефти Россией в рамках квот ОПЕК+.
Но нефтянка — не единственный сектор, который стоит рассмотреть желающим зарабатывать на дивидендах. "Более интересно выглядят черные металлурги, такой "дивидендный аристократ" как МТС, и даже "Газпром", ожидаемая дивидендная доходность акций которого превышает 10%", — подытожил он.
https://1prime.ru/energy/20210909/834656529.html