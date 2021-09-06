МОСКВА, 6 сент — ПРАЙМ. Скоро (точную дату назвать сложно) мы можем увидеть признаки "дефляционного шока" с резким падением частного спроса, который в истории встречался и в начале Великой депрессии 1930-х годов, и в начале кризиса 2008 года. Спрос начнет резко сжиматься, инфляционное давление при этом останется очень высоким, и ситуация при этом будет усугубляться скорее всего ужесточением денежно-кредитной политики центральных банков. Об этом агентству "Прайм" рассказывает доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. Банк России описал сценарий финансового кризиса из-за мирового госдолга

"Далее мир столкнется с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики", — прогнозирует эксперт.

"При этом развитие кризиса будет происходить в направлении резкого сокращения финансового сектора на фоне значительно меньшего ослабления реального сектора экономики", — отмечает она.

По словам Степановой, экономика России сильно зависит от обстановки в мире.

"Баланс рисков для прогноза дальнейшего тренда российской экономики сильно смещен в негативную сторону из-за многочисленных макроэкономических факторов неопределенности, геополитической, финансовой, технологической, экологической", — считает она.

Дешевые деньги в развитых экономиках и дорожающие в отстающих экономиках мира создают изначальные фундаментальные проблемы и дисбаланс в мировой экономике. Назван способ спасения от грядущего кризиса

Обвал фондового рынка, накачанного огромной денежной массой от печатных станков США и ЕС, будет спровоцирован падением "дутой" капитализации мусорных компаний и сильно перепроданных акций популярных компаний новой экономики типа Facebook, Apple, Tesla.

"Биржевые показатели бумаг многих технологических компаний больше зависят от ожиданий и рекламируемых ими бизнес-перспектив, чем от текущих корпоративных результатов. В падении фондового рынка будет доминировать фактор избытка денежной ликвидности и активной самостоятельной деятельности на инвестиционных рынках множества непрофессиональных игроков", — указывает специалист.

На позитивных новостях о повсеместной успешной победе в мире над пандемией коронавируса может начаться спекулятивный бум, во время которого миллионы частных инвесторов и профессиональных трейдеров будут скупать акции наиболее просевших за время локдауна секторов.

Сейчас, по словам Степановой, все активы выглядят "слишком рискованными и перепроданными" — не только акции, криптовалюты, деривативы, но и облигации, биржевые товары, недвижимость. Процесс роста процентных ставок и снижения избыточной ликвидности от центральных банков вернет рынок обратно к своим фундаментально более обоснованным уровням. Названа валюта, которой не страшен кризис

Вспоминая историю прежних пузырей, например, доткомов в 2000 году или ипотеки в 2008 году, эта трансформация фондового рынка не будет плавной и спровоцирует глубокий финансовый кризис. Что, по мнению эксперта, "неминуемо резко ударит и всему инвестиционному рынку, и по реальной экономике".

"Затяжная ковид-рецессия мировой экономики со слабым предложением и слабым спросом в сочетании с потрясениями в геополитической и финансовой системе способна нанести серьезный ущерб социально-экономической сфере в России", — резюмирует эксперт.