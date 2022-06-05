МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Любые жёсткие действия в отношениях между США и Китаем крайне нежелательны, и стороны будут до последнего поддерживать "худой мир". Взорвать эту "бомбу" можно лишь с крайне тяжелыми последствиями для обеих стран, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Китай оттесняет от санкционной российской нефти всех конкурентов

Китай, по его словам, – второй по значимости после Японии инвестор в госдолг США: по состоянию на конец I квартала 2022 года, доля Китая составила 1 039,6 трлн. долларов США или 13,65% от общего объёма казначейских облигаций США, принадлежащих иностранным инвесторам. США, в свою очередь, – крупнейший рынок сбыта для Китая: 16,83% — их доля в экспорте Китая (у Гонконга – 6,8%, при том, что 98,78% гонконгского экспорта – это реэкспорт продукции, произведенной в Китае).

"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам", — считает Григорьев.

США, в свою очередь, могут обвалить китайский экспорт, но кто заменит китайских поставщиков на американском рынке?

Именно поэтому, по словам эксперта, даже при Трампе, который всерьёз и достаточно жёстко начал наступать на китайские позиции в экономике и политике, взаимные санкции были космически далеки от тех, что сейчас введены против России.

По мнению эксперта, есть еще один важный фактор. "Несмотря на впечатляющие успехи Китая в экономике, она во многом остается вторичной по отношению к американской, уступая ей в качестве", — убежден Григорьев. Также Китай во многом зависит от США. Прежде всего, от американских денег и технологий. Именно поэтому китайские компании и банки, мягко говоря, не горят желанием занять в России место, которое сейчас освобождают западные компании и банки. Риск вторичных санкций для них важнее, чем прибыль в России.

"Я думаю, что и Китай, и США постараются как можно дольше сохранять ситуацию "худого мира" и будут уклоняться от жёсткого конфликта, даже если он будет носить только экономический характер", — рассказывает Григорьев.

Если Китай и решится бросить вызов США, то, по словам эксперта, только тогда, когда США ослабнут настолько, что будут не страшны последствия. Экономист вывел формулу провала тотальной изоляции России

"Американцы в большей степени готовы к действиям по ослаблению Китая, но будут делать это в "ползучем режиме": поднимать процентные ставки для выкачивания денег с глобальных рынков, включая китайский; накачивать оружием Тайвань, одновременно поддерживая его экономически; блокировать доступ Китая к технологиям и т.д.", — считает Григорьев.

И параллельно США пытаются создать другого экономического партнёра вместо Китая: один из основных претендентов – Индия.

Экономические и политические отношения США и Китая будут развиваться именно в этом ключе, если, конечно, под влиянием экономического кризиса не произойдет более быстрая поляризация и радикализация позиций крупнейших стран.