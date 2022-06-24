МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ, Елена Гуринович. Молдавия получила от государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе предоставление ей статуса кандидата на вступление в союз. Это решение было принято на фоне протестов оппозиции в Кишиневе: действующую власть обвиняют в бездействии тяжелому экономическому кризису в стране. Осложняет ситуацию и арест экс-президента страны Игоря Додона. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты спрогнозировали, чем обернется вступление в Евросоюз для Молдавии. Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций

В четверг, 23 июня главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. При этом саммит также заявил о готовности предоставить такой статус Грузии, но только после выполнения ею ряда условий. Хотя и для "счастливчиков" вынесенное решение еще ничего не гарантирует: им также придется выполнить условий.

"Прогресс каждой страны на пути в Европейский союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении копенгагенских критериев, с учётом способности ЕС принимать новых членов", — говорится в документе.

Комментируя это решение глава Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова заплатить любую цену за проведение реформ на пути к ЕС. По ее мнению, республика стала ближе с ЕС, поэтому может рассчитывать на привлечение инвестиций и помощь в создании условий развития для бизнеса. "Статус страны-кандидата дает нам направление развития, поддержку на этом пути и надежду. Нам нужны значительные трансформации, которые затронут все институты и области. Чтобы вернуть уважение к закону и органам власти, нужно будет изменить поведение и избавиться от вредных привычек, будет нелегко", — заявила Санду в пятницу на брифинге.

Это заявление было сделано на фоне длящихся уже больше месяца акций протеста в стране. Оппозиция недовольна экономической ситуацией и обвиняют власти в бездействии. Манифестанты требуют отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Бувший президент Молдавии Игорь Додон, который уже месяц находится под домашним арестом по обвинению в пассивной коррупции и незаконном обогащении, призывает оппозиционные партии страны объединиться против правительства Санду. "Оппозиционным партиям нечего делить. Нужно забыть какие-то свои личные обиды, преодолеть политические разногласия, чтобы объединить усилия для противостояния нынешнему правящему режиму", — заявил Додон 23 июня на выходе из Национального антикоррупционного центра, куда он был вызван на допрос.

По данным Национального бюро статистики Молдавии, среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары — на 21,45% и услуги, оказываемые населению, — на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

Большая часть молдавского экспорта была ориентирована на российский рынок и страны ЕАЭС. Однако Санду, комментируя планы по вхождению страны в ЕС, заявила, что Кишинев поддерживает отношения с Москвой только на уровне послов. "Сейчас общение минимально, оно происходит на уровне послов, наш посол в России иногда озвучивает сообщение, посол России в Кишиневе периодически вызывается в МИД", — отметила Санду и добавила, что экономические отношения между странами сейчас очень натянуты.

Комментируя предоставление Молдавии статуса кандидата на членство в ЕС глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развитие отношений Евросоюза с другими странами не создает риски для России, так как это не является военным блоком. "Наша позиция всегда исходила из того, что Евросоюз не является военно-политическим блоком, поэтому в отличие от Североатлантического альянса развитие его отношений с любыми странами, которые того желают, не создают для нас каких-либо угроз и рисков. Это еще раз подтвердил президент Путин, выступая в ходе дискуссии на ПМЭФ", — сказал дипломат.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя непредоставление стране статуса кандидата в ЕС, его государство по сравнению с Молдавией и Украиной, больше достойно «войти в число европейцев». "Мы выслушали пояснения европейских лидеров о том, что статус кандидата получает Украина, потому что там война. Молдавия, которая является членом СНГ, имеет много проблем, проблемы в экономике, безопасности, ей необходимо провести множество реформ… Я не меняю свою позицию: мы считаем, что мы намного впереди среди трех стран с нашими достижениями, но пояснения в связи с предоставлением статуса были сделаны", — отметил он, отмечая, что правительство продолжит работу над достижением своей цели. США в растерянности. Санкции против нефти из России дали неожиданный эффект

КОГДА НАСТУПИТ ЗАВТРА

Первый вопрос, который возникает при обсуждении не статуса кандидата, а уже непосредственно вступления новой страны в ряды ЕС, это временные рамки. Если опираться на опыт других стран, можно сделать вывод, что процесс интеграции – небыстрый. Турция является кандидатом членство в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012. У Хорватии, последней страны, которой удалось "вскочить" в европейские ряды, этот процесс занял 10 лет. И было это в 2013 году.

Среди факторов, которые указывают на длительность процесса для Молдавии, в первую очередь стоит отметить территориальные споры страны — это является прямым запретом на вхождение нового участника в альянс.

"Для начала реальных действий по вступлению в Евросоюз Молдавии необходимо урегулировать свою внутреннюю территориальную проблему с Приднестровской Республикой, что в краткосрочной перспективе не выглядит реальным", — рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

В свою очередь руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что принять Молдавию в Евросоюз могут мгновенно, если Брюссель захочет. При этом он отмечает, что между вступлением Молдавии в Евросоюз в 2019 году или сейчас, в 2022 году, существует огромная разница. "Европейская экономика сейчас вступает в период деградации и упадка, это не совсем кризис, как характеризуют эту ситуацию многие аналитики. Ведь кризис заканчивается хеппи-эндом, он должен закончиться экономическим ростом. В случае с Евросоюзом мы пока даже подумать не можем, как эта история закончится. Одно определенно – Молдавия будет должна получить долю проблем от Европейского союза", — считает эксперт. Европейская "солидарность": Германия оставила Францию без российского газа

ВНУТРЕННИЕ РАЗРЫВЫ И ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Мо мнению Колташова, в случае вступления Молдавии в ЕС ее заставят в полном объеме поучаствовать в санкционном походе против России.

"Это полный разрыв с евразийскими континентальными рынками и в первую очередь – с российским рынком. Как следствие – падение экспорта и падение продаж", — прогнозирует он.

На внутреннем рынке ЕС молдавская продукция никому не нужна, поставляемые страной фрукты и вино нужно будет продавливать политически, считает Колташов. А самое главное, что инфляционные проблемы Евросоюза приведут к сжатию спроса в Молдавии. Конкуренция с итальянскими, испанскими продуктами, французскими или греческими – окажется гораздо сильнее.

Другой поворот, который стоит ожидать республики от Брюсселя, это агрессивная линия на уничтожение местного производства. Колташов считает, что от действующего президента этого можно ожидать. Экс-президент Додон предлагал брать по мере возможности что-то от ЕС, но не так, чтобы отдавать экономику в подчинение. С другой стороны, предыдущий глава Молдавии опирался на российский рынок и евразийские торговые связи, стремился не выпасть из них.

Интеграция в ЕС заставит Молдавию перестраиваться в деструктивном плане. "Будут закрываться предприятия, будут активнее приходить западные инвестиции именно на скупку предприятий и их ликвидацию. Это приведет к росту безработицы", — прогнозирует политолог. Газовый каннибализм: что будет с Европой без российского сырья

ПЕРЕВОРОТ СВЯЗЕЙ

Экономист РЭУ напоминает, что в прошлом 2021 году товарооборот России и Молдавии вырос на 65%. В случае "разворота на запад" республике придется забыть про развитие этого потенциала.

"На республику будет усилено давление в части глобального разрыва экономических отношений с Россией, что скажется на экономике этой республики весьма негативным образом", — считает он.

Нельзя забывать и про граждан. Для них российский рынок был неплохим подспорьем для заработка. Сельское хозяйство находится в зависимости от российских покупателей, а уверенности в том, что Европа подпишется в обязательном порядке скупать эту продукцию – невозможно. "Разрыв отношений "закроет" и это направление. Вряд ли Европа сможет предложить молдаванам достойную альтернативу", — прогнозирует Чередниченко.

Колташов также придерживается мнения, что от Молдавии потребуют полного разрыва экономических связей с Россией, и граждане республики испуганы этой ситуацией. "Молдавия итак не богатая страна, но она будет должна на себя принять бремя издержек совершенно ненужной европейской политики. Это внешняя политика, которая продиктована извне: она не выгодна ин экономике Германии, ни Франции, ни Польше, никому. Всем странам стараются ее навязать, сопротивляется только Венгрия", — отмечает политолог.

"Но руководство Молдавии — это не руководство Венгрии: страна управляется командой, полностью контролируемой внешней силой", — добавляет он.

В любом случае, считает собеседник, страна находится на пороге грандиозных изменений. "И эти изменения либо приведут ее к экономическому коллапсу, либо позволят постепенно оттолкнуться от тонущего корабля Европейского союза и искать новых партнеров. Но партнеры, как известно, не новые, они старые", — отметил он. США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

ПОСЛЕДНИЕ ДАРЫ ГАЗПРОМА

Отдельной строкой стоит отметить ситуацию в энергетической безопасности Молдавии. В конце прошлого 2021 года, когда Европа столкнулась с небывалыми ранее ценами на газ, правительство Молдавии сумело договориться с российским экспортером сырья "Газпром" о продлении контракта на поставки в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Так как в стране действует режим ЧП из-за ситуации в энергетике, Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям наложила обязательство на Национальное агентство по регулированию энергетики до 10 ноября утвердить тариф на газ, после чего расценки для потребителей с 1 ноября прошлого года выросли с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров. Это в разы ниже спотовых цен на этот вид топлива, за привязку к которым так боролись эксперты Евросоюза.

Дело в том, что экономисты ЕС рекомендовали переписать соглашения по поставкам газа с привязкой к спотовым ценам, а не к рынку нефти, как было прежде. "А, следовательно, рассчитывали евроэкономисты и еврочиновники, цены должны были бы быть ниже, это должно было быть более комфортно покупателям и менее комфортно продавцам. На практике оказалось ровно наоборот", — напомнил Колташов. По его прогнозу, Молдавия в случае вступления в ЕС не будет лишена возможности получать российские энергоресурсов. "Но вот скидки "Газпрома" — об этом придется забыть навсегда, никаких дисконтов компания больше не предоставит", — отметил собеседник агентства.

"За скидку, которую Россия в лице "Газпрома" предоставила, Майя Санду поблагодарила американских патронов", — отметил Колташов.

Жители Молдавии, географически находясь очень близки от Евросоюза и имеющие возможность долгие годы наблюдать, как развиваются события в соседний странах, напуганы необходимостью в случае вступления страны в альянс того, что от Кишинева будут требовать беспрекословного исполнения любых, даже самых невыгодных приказов. "И это очень пугает жителей страны, потому что граждане Молдавии достаточно хорошо знают, как ЕС функционировал в хорошие годы, умеренно плохие и совсем плохие. Сейчас совсем плохие годы только начинаются", — подытожил политолог.