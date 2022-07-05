Эксперт Мирзабалаева: низкая адаптивность — одна из причин отказа в приеме на работу
МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. В беседе с агентством "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева перечислила пять самых распространенных причин, по которым человека не хотят брать на работу.
Первое, из-за чего соискателю могут отказать в найме на работу, это низкая профессиональная и территориальная мобильность, недостаточная способность соискателей к адаптации в изменяющейся внешней и внутренней среде, говорит специалист.
"У определенной части соискателей нет возможностей к переездам на новое место и профессиональному развитию (чаще всего из-за отсутствия финансовых средств), поэтому они ориентируются на локальный рынок труда", – отмечает собеседница агентства. Существует определенный дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда от города к городу, и в некоторых ситуациях специалист, который не может найти работу по своему профилю в одном регионе, будет очень востребован в другом.
Второе, что может насторожить работодателя, это частая смена места работы.
"Если соискатель, не проработав полгода-год, увольняется, то такой сотрудник не будет интересен, и его не возьмут на работу", – указывает Мирзабалаева.
С одной стороны, такое поведение можно объяснить тем, что соискатель сам не знает, чего хочет. С другой – соискатель полагается только на себя, не используя весь спектр каналов – кадровые агентства, специализированные сайты по трудоустройству, государственные структуры по содействию занятости и т.д., поясняет специалист.
Третье – это завышенные требования соискателя и неадекватная оценка собственных навыков и компетенций. "Работодатель подбирает другого работника, который трезво оценивает ситуацию и видит пути реализации поставленных задач, не требуя заоблачного вознаграждения", – отмечает Мирзабалаева.
На четвертом месте – невнимательное изучение соискателем требований к вакансии, сформулированное работодателем. В такой ситуации соискатель надеется, что недостаток тех или иных компетенций может быть устранен на новом месте работы. При этом работодатель не всегда готов к дополнительным временным и финансовым затратам и настроен взять специалиста, который сразу сможет включиться в работу, поясняет специалист.
На пятом месте стоит неправильно составленное резюме.
"Неправильное резюме — это слишком раздутое, с ненужными подробностями, неправильно структурированное, составленное без знания специфики организации, без сопроводительного письма или с недостоверной информацией", – поясняет собеседница "Прайма".
Так как соискатель не всегда представляет процедуру отбора кадровым сотрудникам, то не может в полной мере оценить внимательность изучения резюме, подводит итог эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220705/837379523.html