МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ. В беседе с агентством "Прайм" доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им.Г.В.Плеханова Фарида Мирзабалаева перечислила пять самых распространенных причин, по которым человека не хотят брать на работу. Работодатели стали реже требовать высшее образование у соискателей

Первое, из-за чего соискателю могут отказать в найме на работу, это низкая профессиональная и территориальная мобильность, недостаточная способность соискателей к адаптации в изменяющейся внешней и внутренней среде, говорит специалист.

"У определенной части соискателей нет возможностей к переездам на новое место и профессиональному развитию (чаще всего из-за отсутствия финансовых средств), поэтому они ориентируются на локальный рынок труда", – отмечает собеседница агентства. Существует определенный дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда от города к городу, и в некоторых ситуациях специалист, который не может найти работу по своему профилю в одном регионе, будет очень востребован в другом.

Второе, что может насторожить работодателя, это частая смена места работы.

"Если соискатель, не проработав полгода-год, увольняется, то такой сотрудник не будет интересен, и его не возьмут на работу", – указывает Мирзабалаева.

С одной стороны, такое поведение можно объяснить тем, что соискатель сам не знает, чего хочет. С другой – соискатель полагается только на себя, не используя весь спектр каналов – кадровые агентства, специализированные сайты по трудоустройству, государственные структуры по содействию занятости и т.д., поясняет специалист. Россияне назвали желаемый размер зарплаты для комфортной жизни

Третье – это завышенные требования соискателя и неадекватная оценка собственных навыков и компетенций. "Работодатель подбирает другого работника, который трезво оценивает ситуацию и видит пути реализации поставленных задач, не требуя заоблачного вознаграждения", – отмечает Мирзабалаева.

На четвертом месте – невнимательное изучение соискателем требований к вакансии, сформулированное работодателем. В такой ситуации соискатель надеется, что недостаток тех или иных компетенций может быть устранен на новом месте работы. При этом работодатель не всегда готов к дополнительным временным и финансовым затратам и настроен взять специалиста, который сразу сможет включиться в работу, поясняет специалист.

На пятом месте стоит неправильно составленное резюме.

"Неправильное резюме — это слишком раздутое, с ненужными подробностями, неправильно структурированное, составленное без знания специфики организации, без сопроводительного письма или с недостоверной информацией", – поясняет собеседница "Прайма".

Так как соискатель не всегда представляет процедуру отбора кадровым сотрудникам, то не может в полной мере оценить внимательность изучения резюме, подводит итог эксперт.