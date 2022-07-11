МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Действующие власти Германии и Франции заявили, что допускают полное прекращение поставок природного газа из России по "Северному потоку", на котором в течение как минимум 10 ближайших дней будет проводиться ежегодная профилактика. "Алармизм" Берлина и Парижа вызвал интерес "Прайма". "Черный лебедь" на подлете: крах на биржах только начинается

КОШМАРНЫЙ СЦЕНАРИЙ

Официальные представители Германии и Франции выразили подозрения, что критически важный для обеспечения Европы природным газом трубопровод "Северный поток" не будет возвращен в эксплуатацию после профилактики продолжительностью 10-14 дней, которая начинается 11 июля.

В Берлине опасаются, что Москва может использовать этот фактор с целью давления на Германию, для экономики которой российский газ, по признанию британской The Guardian, не замеченной в симпатиях к России, "критически важен". Обосновывается данное ожидание просто — принципиальными противоречиями российских и немецких позиций по широкому кругу вопросов, так или иначе связанных с текущим конфликтом на Украине.

При этом министр экономики Германии Роберт Хабек не стал скрывать эмоций и заявил 9 июля в интервью телеканалу Deutschlandfunk, что полная остановка "Северного потока" стала бы "кошмарным сценарием" для Берлина.

Согласие с позицией немецкого чиновника выразил министр финансов Франции Брюно Лё Мэр, который 10 июля заявил, что Париж рассматривает полное прекращение поставок "голубого топлива" из России как один из возможных вариантов развития событий. "Наиболее вероятный", — уточняет Reuters со ссылкой на главу французского минфина.

В обеих странах начали формировать списки приоритетных получателей природного газа.

При этом Хабек в своем интервью не исключил и такой вариант, при котором поставки не только не прекратятся, но и увеличатся.

ДОМЫСЛЫ И ФАКТЫ

В принципе, именно второй из озвученных представителем Берлина сценариев выглядит единственно верным, учитывая факты.

Тема мнимого использования Россией своих энергоресурсов в качестве "оружия" против "коллективного Запада" и его сателлитов стала одним из краеугольных камней в основании нынешнего жесткого антироссийского курса этого условного объединения задолго до начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Однако практика показывает, что именно оппоненты Москвы на протяжении многих лет выступают инициаторами конфликтов с российской стороной по вопросам поставок углеводородов, стремясь любыми доступными средствами добиться одного — навязать в одностороннем порядке свои правила игры.

Принятое Кремлем решение изменить схему оплаты природного газа, поступающего в Европу, хотя и затронуло пресловутые "недружественные" страны, было шагом, имеющим экономическую подоплеку. Оно стало вполне логичным ответом на объявленную России санкционную войну, включающую в себя, в том числе, заморозку российских активов, номинированных в долларах США и евро. А вот отказ отдельных покупателей следовать новой практике, включающей необходимость открывать счета в России и конвертировать евро в рубли, объясняется исключительно политическими мотивами. Именно принципиальное нежелание нескольких стран ЕС пойти навстречу российской стороне стало причиной прекращения поставок. Остаться в живых: Германия балансирует на грани "энергоапокалипсиса"

Таким образом, реальная практика подсказывает, что сценарий полного прекращения поставок Россией природного газа покупателям, ранее согласившимся на оплату по предложенной ею схеме, наиболее вероятен в случае, если Москву вынудит пойти на такой шаг сама Европа.

ОБИРАЮТ БЕДНЫХ

Однако в случае превращения "кошмара" в реальность не приходится сомневаться в том, как он повлияет на конъюнктуру мирового рынка природного газа, включая транспортные потоки.

Стоимость альтернативного трубопроводному, поставляемого на специализированных танкерах сжиженного природного газа (СПГ) "взлетела" на 1900% по сравнению с минимумом, которого достигла два года назад из-за ослабления спроса в разгар пандемии Covid-19, замечает The Wall Street Journal (WSJ). Текущие уровни (соответствующие примерно 40 долларам за миллион британских тепловых единиц) эквивалентны цене на нефть в размере 230 долларов за баррель, более чем вдвое превышающей актуальную сейчас цену на "черное золото", подсчитали журналисты. Тогда как обычно СПГ реализуется с дисконтом к нефти.

Суть в том, что конкурировать с европейскими странами за объемы такой стоимости крайне сложно развивающимся странам, указывает американское издание. И менее платежеспособные страны, включая Индию (предпочитающую использовать больше угля и своего газа) и Бразилию, сокращают импорт СПГ. Даже Китай сократил закупки. А власти Бангладеш отключают электроэнергию на несколько часов в течение дня, констатирует WSJ.

Издание со ссылкой на опрошенных экспертов отмечает, что некоторые партии продукта, изначально предназначенные для сравнительно более бедных стран, перенаправлялись в Европу ради увеличения прибыли даже в случае угрозы штрафов за нарушение контрактных обязательств перед покупателями.

С начала 2022 года по 19 июня Европа, согласно данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, на которые ссылается WSJ, увеличила импорт СПГ на 49%. Одновременно поставки в Индию за этот период уменьшились на 16%, в Китай — на 21%, в Пакистан — на 15%. Свято место пусто не бывает: чем Европа заполнит пустые газохранилища

Ясно, что в случае отказа "Газпрома" по какой угодно причине поставлять в Европу трубопроводный газ, даже если речь зайдет исключительно об объемах для "Северного потока", эта ситуация лишь усугубится. Значительные потоки СПГ, вероятнее всего, будут перенаправлены из менее платежеспособных стран в Европу и наиболее благополучную часть Азии. И именно конкуренция между двумя этими макрорегионами, достигшая нового градуса ожесточенности, станет определять конъюнктуру мирового рынка природного газа до ввода в строй новых существенных объектов СПГ-индустрии.

И тогда для европейской экономики наступит уже реальный кошмар, а не тот воображаемый, который пытаются обозначить представители Берлина и Парижа, вкладывая в сказанное, прежде всего, политический смысл, призванный подчеркивать "евроатлантическую солидарность", направленную против России.