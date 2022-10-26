МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ, Елена Гуринович. В пятницу, 28 октября, на очередном заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке впервые с марта текущего года этот показатель может остаться без изменений – на уровне 7,5% годовых. На этом сошлись опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Сбербанк дал прогноз по движению ключевой ставки в октябре

Напомним: ЦБ резко повысил ключевую ставку в конце февраля более чем в два раза — с 9,5% до 20% годовых. Это произошло, когда западные страны ввели бесперцедентные санкции в отношении российской финансовой и банковской системы, что вызвало волатильность на рынке.

Такое решение регулятора позволило стализировать ситуацию: курс рубля перешел к укреплению, инфляция замедлилась. Уже в апреле Банк России взял курс на снижение: за весну ставка снизилась на 9% (в апреле до 17%, в мае – дважды – до 14% и 11%), летом – еще на 3% (до 9,5% в июне и еще на 1,5% — до 8% — в июле), на предыдущем заседании в сентябре – еще на 0,5%. Сейчас ставка находится на отметке 7,5% годовых.

За прошедшее время курс рубля стабилизировался к доллару около отметки в 60 рублей, инфляция в стране замедлилась, некоторые товары и услуги начали дешеветь. США начали новую игру: чем весь мир заплатит за рост доллара

СНИЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на предстоящем заседании совет директоров ЦБ снижать ставку не будет. "Динамика инфляции укладывается в прогноз ЦБ в 11-13% на конец этого года. Баланс проинфляционных и дезинфляционных рисков остается сбалансированным, поэтому Центробанк, вероятно, возьмёт паузу в условиях возросшей неопределенности из-за геополитического обострения", — объяснил он свою позицию и добавил, что стоит ожидать нейтрального сигнала от регулятора и по дальнейшим шагам

С ним соглашается финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов: на пресс-конференции по итогам предыдущего заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению.

"Мы ожидаем сохранения ставки. На валютный рынок сильного влияния решение ЦБ не окажет. К началу ноября пара доллар/рубль сохранит движения вблизи уровня 60 руб", — объяснил он. При этом аналитик допускает, что ставку могут снизить на 0,5 процента – до 7% годовых.

"Курс рубля стабилен. Годовая инфляция к 17 октября замедлилась до 13,1% годовых. Опираясь на эти данные, можно было бы предположить о снижении ставки до 7%", — пояснил аналитик.

"Оставить ставку без изменений – это базовый сценарий в условиях, когда локально вновь наблюдается замедление инфляции, но в среднесрочной перспективе всё это компенсируется преобладанием множества проинфляционных рисков. Например, идет исчерпание дефляционного влияния от снижения курса рубля, которое произошло после II квартала", — добавил начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он добавил, что потребительская активность со временем восстановится, стоит ждать адаптацию к новым реалиям.

Кроме того, от очередного снижения ставки Регулятора может удерживать фактор оттока наличности из банковского сектора, который ускорился с конца сентября, отметил Карпунин.

Не видит причин для снижения ставки и старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Едва ли он (совет директоров – прим. ред.) станет ее снижать, так как после предыдущего заседания проинфляционные риски только увеличились: до 3 трлн руб. увеличен плановый дефицит бюджета на 2023 г., перенесена на декабрь индексация на 9% тарифов естественных монополий для населения, ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% – максимального уровня с апреля 2022 г. Впрочем, при принятии решений Банк России будет также учитывать значения инфляции, которые будут доступны только 25 октября", — отметил экономист. Кредиторы рыдают: что последует за обвалом европейских банков

А ДАЛЬШЕ?

Если прогнозировать реакцию рынка на решение по ставке, то игроки фондового рынка, скорее всего, воспримут новость нейтрально. "Участники заранее закладывают в цену этот сценарий. Курс рубля и рынок акций будут стабильны", — считает представитель БКС.

"Что касается средних ставок по вкладам в банках, то они также в ближайшей перспективе могут оставаться около текущих значений. Возможны лишь отдельные промо акции у тех, кто чуть сильнее чувствует воздействие оттока ликвидности, но все это локальные явления", — прогнозирует он.

По мнению Васильева из Совкомбанка, ЦБ может оставить ключевую ставку на текущей отметке 7,5% до конца 2022 года.

При это Петроневич считает, что в дальнейшем коридор возможных решений на будущих заседаниях ЦБ остается широким. "Если в ближайшем будущем начнут реализовываться инфляционные риски, можно ожидать роста ставки. Однако консенсус в настоящее время складывается в пользу ожиданий сохранения достаточно низких темпов инфляции: финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля – ниже уровня 2021 года, уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций – достаточно осторожное, что не будет способствовать быстрому росту спроса", — перечислил он.

Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в 2022 г. Поэтому, прогнозирует экономист "Открытия", даже в следующем году можно ожидать от Центробанка курса на умененное снижение ставок. До 6-7% годовых на конец 2023 года.