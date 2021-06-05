МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб одной из двух ниток газопровода "Северный поток 2", осталось осуществить "золотой стык" и соединить два участка газопровода. Кроме того, глава РФ заявил, что по трубам "Северного потока 2" в Европу пойдет "самый чистый в мире" газ. Австрийский канцлер Себастьян Курц считает, что проект обеспечит энергетическую безопасность Европы. Политик не исключил, что расчеты за поставки российского газа могут осуществляться в евро. Эксперт назвал "Северный поток-2" болевой точкой международных отношений

УКЛАДКА ПЕРВОЙ НИТКИ ЗАВЕРШЕНА

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2". Работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок закончена", — сказал Владимир Путин.

Российский президент уточнил, что укладка труб завершена полностью и теперь предстоит осуществить соединение двух участков газопровода, на что потребуется десять дней.

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток 2", подтвердила, что сразу после соединения участков она готова приступить к пуско-наладочным работам с целью запуска первой нитки в эксплуатацию. Песков оценил вероятность новых санкций против "Северного потока-2"

Стыковка двух участков может произойти до встречи на высшем уровне глав России и США, которую планируется провести в Женеве 16 июня. Завершение первой нитки "Северного потока 2" станет подтверждением способности России достроить газопровод самостоятельно и бесплодности усилий недоброжелателей, направленных на срыв проекта.

Путин в очередной раз подтвердил, что "Северный поток 2" является коммерческим проектом: "он короче и дешевле", поэтому потребители в ФРГ будут получать газ по более низкой цене, чем потребители в других странах, куда поставку осуществляются по другим маршрутам.

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ "ФОРТУНЫ"

Трубоукладочная баржа "Фортуна" в последние дни вела строительство газопровода с рекордной скоростью — свыше 1 км/сут. По сообщениям из разных источников, к концу 3 июня протяженность недостроенного участка составляла менее 100 метров. Утром на следующий день баржа сумела завершить укладку труб. Теперь предстоит осуществить "золотой стык" — соединить построенный ранее участок от побережья Германии и участок, строительство которого завершила "Фортуна". Соединение двух участков в море — сложная техническая задача. Но "Фортуна" способна выполнить ее с помощь вспомогательных судов. Для этого имеются все необходимые технические средства. Глубина в районе проведения работ невелика — около 20 метров, прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный.

Судно-трубоукладчик "Александр Черский" продолжает строительство второй нитки газопровода. Средняя скорость укладки труб увеличилась и сейчас превышает 600 м/сут. Ожидалось, что это судно сможет укладывать трубы со скоростью 1,5-2 км/сут. Несмотря на более современное по сравнению с "Фортуной" техническое оснащение, "Александр Черский" не оправдывает ожиданий и ведет строительство очень медленно.

Во время дискуссий на ПМЭФ Путин сообщил, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть достроена в течение 1,5-2 месяцев. Эксперты считают, что без помощи "Фортуны" завершить строительство в указанный президентом срок нереально.

"ЗЕЛЕНЫЕ", НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ: РОССИЙСКИЙ ГАЗ САМЫЙ ЧИСТЫЙ В МИРЕ

Владимир Путин выразил недоумение по поводу позиции "зеленых" в Германии, которые призывают остановить строительство "Северного потока 2" и являются ярыми противниками экономического сотрудничества между Москвой и Берлином. Польшу "слили". На чьей стороне США в игре вокруг "Северного потока-2"

"Зеленые" являются самой проамериканской политической силой в Германии. Не скрывающая своих антироссийских взглядов Анналена Бэрбок стала кандидатом в канцлеры Германии от "зеленых" на предстоящих парламентских выборах. Эксперты оценивают шансы "зеленого" кандидата стать главой германского правительства как высокие.

Путин также заявил, что природный газ, который будет поставляться по "Северному потоку 2" самым чистым в мире, поскольку он не извлекается с помощью гидроразрыва пласта — самого варварского метода извлечения углеводородов с точки зрения экологии.

Президент РФ сделал особый акцент на том, что для мировой экономики природный газ — это "самый востребованный продукт" во время длительного перехода к "зеленой энергетике".

На прошлой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхом, выступая перед американскими конгрессменами, заявила, что добываемый в России природный газ является "самым грязным в мире", поэтому она выступает против газопровода "Северный поток 2".

"Он ("Северный поток — 2" — прим. ред.) транспортирует самый грязный на земле газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", — сказала американский министр энергетики.

Вопрос охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата будет обсуждаться во время встречи президентов России и США в Женеве.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОСТАВОК И РАСЧЕТЫ В ЕВРО

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц откровенно заявил, что "Северный поток 2" обеспечит безопасность поставок природного газа в Европу и должен быть достроен.

"Маршрут газопровода является безопасным, и этот проект должен быть завершен…Наше отношение к проекту "Северный поток 2" очень положительное… Мы не хотим экономить на транзите, мы хотим обеспечить безопасность", — заявил австрийский канцлер во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Оператор "Северного потока-2" начнет наладку на первой нитке

Австрийская ОMV всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество с Россией в области энергетики. Эта компания стала одним из пяти партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток 2".

После завершения проекта Австрия сможет получать газ по трубопроводу EUGAL, который является сухопутным продолжением "Северного потока 2". Две нитки этого EUGAL, пролегающие по территории Германии и Чехии, введены в эксплуатацию и готовы к началу поставок из России.

Австрийский канцлер не исключает, что расчеты за поставки энергоносителей из России могут осуществляться не в долларах США, а в евро.

"Рыночные цены во всем мире устанавливаются в американских долларах. Так принято. Мы может платить за нужные нам энергоносители в евро. Но с нашей точки зрения, это не должно быть вопросом геополитики. Для нас это — исключительно экономический вопрос. Не важно, в какой валюте происходит ценообразование", — сказал Курц.

Путин согласился с главой австрийского правительства. Россия готова рассмотреть возможность расчетов за поставки энергоносителей, газа в первую очередь, в евро и других национальных валютах.

"В целом мы готовы рассматривать возможность расчетов и в национальных валютах… Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу", — заявил Путин.

Российский президент также указал на то, что США не ценят американский доллар, который является международной резервной валютой. Вашингтон часто использует доллар, как "инструмент конкурентной и политической борьбы".

Несмотря на антироссийские санкции, ЕС остается основным торговым партнером России. В 2019 году — до пандемии коронавируса — товарооборот между Россией и ЕС составил $277,8 млрд. Энергоносители — основной российский товар, поставляемым в Европу. Расчеты между ЕС и Россией проводятся преимущественно в долларах США.