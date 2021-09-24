МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) могут подскочить до $100/млн BTU (британских тепловых единиц), если сложится роковая комбинация: холодная погоды предстоящей зимой и нехватка предложения природного газа на рынке — трубопроводного и в виде СПГ, говорится в последнем обзоре инвестиционного банка Citigroup. Дефицит предложения газа на мировом рынке стал ощущаться в третьем квартале года и уже привел к стремительному росту цен сначала в Азии, а затем в Европе.

CITIGROUP МЕНЯЕТ ПРОГНОЗ В СТОРОНУ ПОВЫШЕНИЯ

По мнению экспертов Citigroup, из-за низкого уровня запасов газа в европейских подземных хранилищах, быстро растущего спроса в Китае, ограниченных поставок из России, Нигерии и ряда других стран разгорелась ценовая война между покупателями в разных регионах мира, которая стала причиной скачка цен на СПГ до заоблачных высот. Ценам на уголь предсказали взрывной рост

Спрос на газ в азиатских странах остается на очень высоком уровне, что толкает вверх цены на природный газ — прежде всего на СПГ.

В течение сентября JKM (Japan-Korea marker) — ценовой ориентир, который используется в странах Восточной Азии для определения стоимости поставляемого в регион СПГ — вырос на 50%, достигнув $30/млн BTU, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

В Европе СПГ подорожал с начала сентября примерно на 40% — до $25/млн BTU.

В США — третьем крупнейшем экспортере СПГ в мире — рост цен на природный газ на внутреннем рынке был не столь значительным.

Согласно базовому сценарию, Citigroup ожидает, что котировки JKM и TTF — основном газовом хабе Европы — в четвертом квартале этого года будут в два раза выше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Средняя цена на газ в Азии в октябре — декабре 2021 года достигнет $28,8/млн BTU против $13,9/млн BTU в предыдущем прогнозе. В Европе на хабе TTF в средняя цена на вырастет до $27,7/млн BTU, что на $14,8/млн BTU больше, чем прогнозировалось ранее.

В США цена газ, поставляемый за рубеж в виде СПГ, формируется на хабе Henry Hub. Эксперты Сitigroup ожидают, что на Henry Hub в четвертом квартале газ подорожает до $6/млн BTU. Еврокомиссия задумалась о газовом кризисе

В предыдущем прогнозе ожидалось, что средняя цена на основном североамериканском газовом хабе составит $3,9/млн BTU.

Прогноз Сitigroup для Азии, Европы и Северной Америке незначительно отличается от текущих спотовых цен на природный газ в этих регионах.

ФАНТАСТИКА МОЖЕТ СТАТЬ СУРОВОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ

В Citigroup особо подчеркивают, что в случае резкого похолодания предстоящей зимой или сбоев в поставках — например, из-за ураганов в Мексиканском заливе — стоимость отдельных партий СПГ может подскочить до фантастически высокого уровня — $100/млн BTU, что соответствует цене $580/барр. в нефтяном эквиваленте или $3500/тыс. куб. м. СМИ: партия "зеленых" в ФРГ намерена помешать работе "Северного потока-2"

"Цена на природный газ в мире продолжит рост по параболе в ближайшие недели и месяцы… Высокий устойчивый спрос и недостаточное предложение привели к дефициту на рынке. Любой неожиданный скачок спроса или сбой в поставках подтолкнет цены еще выше", — говорится в обзоре Citigroup.

Эксперты инвестиционного банка уверены, что резкое подорожание природного газа повысит спрос на альтернативные виды топлива со стороны энергетических компаний и коммунальных предприятий.

Заоблачно высокие цены на газ приведут к подорожанию нефтепродуктов: бензина, керосина, дизельного топлива, а также топочного мазута, который будет использоваться в больших объемах на ТЭС и ТЭЦ.

Кроме того, рост цен на газ стал причиной подорожания угля. На бирже ICE фьючерсный контракт на уголь с поставкой в 2022 году подорожал до $137/т. По данным агентства Bloomberg, это самая высокая цена на уголь в Европе с 2008 года. Снижения цен на энергетический уголь не стоит ожидать до 2022 года

Однако "ценовое ралли" на рынке СПГ прекратится к третьему кварталу следующего года — газ подешевеет на 70% по отношению к уровню, которого могут достигнуть цены предстоящей зимой.

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