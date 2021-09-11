МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу РФ, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется, рассказывает агентству “Прайм” руководитель HR-службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская. Каждый десятый россиянин берет отпуск для подготовки ребенка к школе

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения этого срока.

“Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года, в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной работодателем”, — добавляет она.

График отпусков является обязательным документом, с которым работодатель должен ознакомить работника. Работодатель “вправе составить его на свое усмотрение с учетом загруженности отделов или фирмы в целом”.

Исключение составляют граждане, имеющие право уйти в отпуск в любое удобное для них время, и работодатель обязан предоставить отпуск в этот период. Такое право предусмотрено для следующих категорий работников:

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

Работники в возрасте до восемнадцати лет;

Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;

Один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;

Муж в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам;

Работники, которые ранее были отозваны из отпуска в части неиспользованной в связи с этим части отпуска;

Лица, отнесенные к категории ветеранов соответствующим законом "О ветеранах";

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России";

Герои труда, герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы;

Супруги военнослужащих (отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих);

Лица, работающие по совместительству (отпуск предоставляются одновременно с отпуском по основной работе).

В соответствии со статьей 124 ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в следующих ситуациях:

В случаях временной нетрудоспособности работника;

Исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;

В других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. В сентябре в Турции останутся только туристы из двух стран

“Если работодатель отказывает в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или не предоставляет этот отпуск в положенное время, то работник вправе обратиться за защитой своих прав в Трудовую инспекцию и в суд", — говорит Краснянская.

Читайте также:

В сентябре в Турции останутся только туристы из двух стран