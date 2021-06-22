МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. США по целому ряду экономических показателей приближается к "точке невозврата", подсчитали аналитики Moody's и журналисты CNN. По их мнению, американская экономика рискует не вернуть былую до коронавирусных реалий мощь. Однако списывать Штаты со счетов преждевременно, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. США пригрозили Китаю изоляцией

Состояние американской экономики может навсегда остаться ниже допандемийного уровня, следует из исследования Moody's Analytics, основанного на индексе по 37 показателям, которые определяют благосостояние жителей и условия на рынках США. На прошлой неделе этот показатель достиг максимума пандемийной эпохи в 93%. При этом благоприятное значение индекса — 100.

Индекс возврата к норме (The Back-to-Normal Index), в числе прочего, включает данные об объемах кредитования, число заявок на пособия по безработице, объявления о вакансиях, данные об авиаперелетах внутри страны и даже заполняемость отелей.

Изучив эти данные, аналитики пришли к выводу: население и бизнес в США прошли долгий путь после разрушительного спада из-за пандемии коронавируса за прошлый год. Но страна стоит около точки невозврата к уровню жизни до COVID и всех проблем, с ним связанных. Слово дал – слово взял. Почему США снова запрещают "Северный поток-2"

Препятствием восстановлению экономики эксперты называют проблемы с туризмом из-за коронавирусных ограничений и новый формат труда. Кроме того, аналитики фиксируют рост числа обращений за пособием по безработице в два раза больше, чем до пандемии.

При этом аналитики прогнозируют, что ускорения роста экономики США можно ждать только при повышении интереса инвесторов к проектам страны, а также с учетом нового устройства рынка.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ПАНИКА

По мнению опрошенных "Прайм" экономистов, переживать за такую сильную экономику, как у США, пока рано. Дело в том, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина, что Индекс возврата к норме учитывает не только общие экономические показатели, но и состояние отдельных уязвимых в условиях пандемии секторов и отраслей, таких как гостиничный бизнес, авиаперелеты или малое и среднее предпринимательство.

Это значит, что можно говорить о некотором перекосе исследования, а значит — и искажении выводов.

В целом, экономика США восстанавливается очень быстро: рост ВВП и доходов, вероятно, даже будет самым быстрым за последние 30 лет. Согласно недавним исследованиям ОЭСР, американский ВВП может вернуться к допандемийному уровню уже после II квартала 2021 года.

В туризме и гостиничном бизнесе, действительно, ситуация будет развиваться менее благоприятно, поясняет директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. США вошли в десятку покупателей российской икры

"Полное восстановление туризма и гостиничного бизнеса может и не произойти. За 2020 компании поняли, что большое количество командировок может оказаться не столь необходимым, как раньше. Поэтому ждать бурного роста поездок и возвращения к старым трендам в этой части экономики не приходится", — рассказывает эксперт и добавляет, что перешагнуть через препятствия будет возможно, когда эта индустрия нащупает новые форматы работы с клиентами. В частности, временные гостиничные услуги внутри городов для тех, у кого сохраняется удаленный режим работы. Еще одно предположение — гостиничная отрасль может выводить на рынок ровые продукты по созданию "очень стерильных конференций".

Проблема вакансий и пособий по безработице, о которых говорит Moody's, является следствием огромных пандемийных выплат американцам. Эти затруднения начнут разрешаться сами собой уже с сентября этого года, когда выплаты прекратятся, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Нужно учитывать, что текущая безработица в США и количество заявок по ней в большей степени искусственная, чем реальная, и спровоцирована триллионами "вертолетных" долларов", — поясняет он.

Тогда же — в начале осени — начнется нормализация ситуации с авиаперелетами, заполняемостью гостиниц, коммерческой недвижимостью и другими показателями, не исключает экономист.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Эксперты оценивают как нулевую вероятность того, что экономика США навсегда останется ниже уровней до пандемии. По их мнению, это невозможно даже в теории.

Но и игнорировать тот факт, что ввиду повышенного спроса и отстающего предложения инфляция в США бьет все немыслимые рекорды, нельзя. Только в мае инфляция в стране взлетела до 5% в годовом выражении. А базовый индекс потребительских цен, не включающий волатильных товаров, таких как энергоносители и продукты питания, прибавил 3,8% по сравнению с прошлым годом — максимум с июня 1992-го. Подорожало все: автомобили, техника, мебель, авиабилеты, одежда, продукты.

ФРС уже выступила с предложением мер по контролю инфляции в стране и это, скорее всего затронет ключевую ставку и программы по выкупу облигаций на баланс регулятора, говорит Кричевский.

"По причине того, что подъем ключевой ставки отразится не только на удорожании кредитов, но и существенно поднимет издержки по обслуживают государственного долга, то многие эксперты начинают сеять панику и обрекать американскую экономику на скорую несостоятельность", — поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Она обращает внимание: мировая экономика сейчас переживает бум. Сырьевой рынок растет по всем показателям, начиная от нефти и заканчивая селькохозяйственным сектором.

В канонах экономической теории прописано, что после низшей точки цикла всегда наступает подъем. И внешняя конъюнктура рынка свидетельствует о том, что Соединенные Штаты ухватятся за этот сигнал. У страны есть ресурсы, чтобы к новому экономическому циклу сделать рывок на восстановление, считает эксперт.

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

С вызванными пандемией проблемами сейчас сталкиваются почти все страны, отличие только в специфике. Например, в России уровень ВВП тоже пока не вернулся к допандемийному уровню. Отдельные отрасли, в частности, малый бизнес и сфера услуг, се еще испытывают трудности. России дали исторически высокую оценку в рейтинге устойчивости экономики

При этом в России показатель внутренних авиаперевозок в условиях закрытых границ в январе-апреле 2021 годауже смогли превысить показатели первых пяти месяцев допандемийного 2019 года, поясняет Чуркина.

Экономист добавляет: для российской экономики проблема восстановления и перехода к росту стоит не менее остро, чем для многих стран, в том числе и США.

"По ряду показателей мы до сих пор не можем вернуться не то что к уровню 2019 года, но еще и к уровню до кризиса 2014 года или даже 2008 года", — констатирует аналитик. Она приводит в качестве примера реальные располагаемые доходы населения: в I квартале они все еще остаются на 9,5% ниже уровня I квартала 2014 года.

При этом российские власти и в прошлом пандемийном году, и сейчас, выделяют деньги из бюджета для минимизации последствий кризиса. Это и новые меры поддержки малообеспеченных семей, и многодетных, выделение помощи регионам и отдельным отраслям.