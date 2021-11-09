МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Bank of America — один из ведущих инвестиционных банков мира — предрекает резкое подорожание нефти в первой половине следующего года в следствие растущего спроса на нефтепродукты. Никто, кроме вас: США поручили России спасти Европу от морозов

Спрос на нефть в мире приближается или уже достиг уровня, который существовал до пандемии коронавируса. На рынке образовался дефицит предложения. ОПЕК+ не намерена резко увеличивать добычу несмотря на требования Вашингтона.

НЕФТЬ ДОРОЖАЕТ ИЗ-ЗА РАСТУЩЕГО СПРОСА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Bank of America прогнозирует, что цена на эталонный сорт Brent достигнет $120/барр. к концу первой половины 2022 года.

Инвестиционный банк пересмотрел в сторону повышения своего прогноза, сделанного месяцем ранее, в связи с глобальным энергетическим кризисом. Быстрое восстановление мировой экономики — прежде всего в Азии — после прохождения пика заболеваемости коронавирусом на мировом рынке образовался дефицит энергоносителей — нефти, природного газа и даже энергетического угля.

Месяц назад Bank of America ожидал подорожания Brent до $100/барр. в течение ближайших шести месяцев, но только в случае холодной зимы. Холодная зима — подобно той, которая была в прошлом году — ранее была основным фундаментальным фактором, способствующим повышению цен на энергоносители в мире. Энергетический вампир. Как Украине перезимовать без соседей

Сейчас эксперты Bank of America полагают, что быстрые темпы восстановления мировой экономики привели к сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в мире, что является фундаментальным фактором для роста нефтяных цен.

В сентябре Bank of America указывал на повышенную волатильность на энергетическом рынке Европы из-за сокращения запасов нефти и нефтепродуктов, что стало предзнаменованием грядущего подорожания нефти.

Сейчас эксперты банка уверены, что стабильно растущий спрос на дизельное топливо, авиационный керосин и бензин, а также недостаточные мощности НПЗ для выпуска этих нефтепродуктов, приведут к ускорению цен на нефть в следующем году.

Кроме того, введенные странами ОПЕК+ ограничения добычи обеспечили восстановление баланса спроса и предложения на нефтяном рынке после обвального падения цен на энергоносители в прошлом году.

Более того, ОПЕК+ отказывается значительно увеличить добычу и предложение нефти на мировом рынке, несмотря на давление, оказываемое администрацией США и правительствами других стран, Индии в том числе.

ПРОГНОЗЫ GOLDMAN SACHS И BP

Не только Bank of America, но и другие инвестиционные банки и нефтяные компании прогнозируют дальнейшее подорожание нефти из-за роста мирового спроса до уровня, существовавшего до пандемии.

В Goldman Sachs считают, что спрос на нефть приближается к 100 млн барр./сут. и преодолеет этот уровень из-за увеличения потребления энергоносителей во время отопительного сезона и ожидаемого роста спроса на авиационный керосин в первой половине следующего года. Через закрытое окно. Как Китай нарастит экспорт российской нефти

"По нашим оценкам, спрос на нефть приближается к $100/барр. — уровню, который был до пандемии коронавируса. Кроме того, зимний сезон и растущее потребление авиационного топлива повысят спрос еще больше — до рекордного уровня уже в начале следующего года", — говорится в обзоре Goldman Sachs.

В нефтяной компании BP считают, что спрос на нефть уже преодолел уровень 100 млн барр./сут. Спрос на ископаемые виды топлива неожиданно быстро растет вопреки усилиям западных стран во главе с США, которые стремятся уменьшить их использование под предлогом необходимости сократить выбросы парниковых газов и не допустить глобального потепления.

"В следующем году спрос на нефть будет уже выше уровня, который был до коронавируса. ОПЕК+ делает хорошую работу, контролируя баланс (спроса и предложения — прим. ред.), поэтому мы позитивно смотрим на нефтяные цены", — уверен финансовый директор ВР Мюррей Окинклос. Благодаря подорожанию нефти финансовые показатели ВР значительно улучшились в этом году по сравнению с огромными убытками, которые понесла компания в 2020 году.

Рост потребления до 100 млн барр./сут. — по расчетам специалистов ВР — произошел, несмотря на неполное восстановление после пандемии авиационных перевозок. В британской компании уверены, что спрос на авиационное топливо станет "драйвером роста нефтяных цен" также, как растущее потребление дизельного топлива и нефтехимической продукции, которое наблюдалось последние в 2020-21 годах.

Однако текущая ситуация отличается от той, которая была раньше, когда спрос составлял 100/барр. Американские сланцевые компаний тогда не могли значительно увеличить добычу, а резервные добывающие мощности стран ОПЕК были невелики. Сейчас ситуация иная: добыча в США отстает от докоронавирусного уровня на 1,7 млн барр./сут., а ОПЕК+ отказывается наращивать добычу ускоренными темпами, что обеспечить растущий спрос со стороны потребителей нефти и ликвидировать дефицит предложения, который сейчас оценивается примерно в 2,5 млн барр./сут.