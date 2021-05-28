МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Главная угроза для денежных средств, которые хранятся в банке на вкладе – это проблемы с лицензией у банка, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента", — отмечает эксперт.

После того, как банк лишился лицензии, вкладчик может претендовать на возмещение только 1,4 миллиона рублей, которые он получит от Агентства по страхованию вкладов. В ряде случаев эта сумма увеличивается до 10 миллионов, но, как правило, все они связаны со сделками с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами, поясняет он.

Россиянам рассказали, что будет со ставками по вкладам Когда речь заходит о других финансовых организациях, кроме банков, здесь нужно четко осознавать риски. Вероятнее всего, это будет не оформление вклада, а договор инвестирования и/или доверительного управления", — говорит Переславский.

По его словам, при возникновении серьезных проблем у такой организации, вкладчик в лучшем случае получит на руки процентную ставку значительно меньше указанной в рекламе или озвученной менеджером. В худшем – может вообще остаться без денежных средств и добиваться возврата через правоохранительные органы и суд.

Переславский обращает внимание, что все проценты по вкладам выше среднерыночных – это повод для того, чтобы крайне тщательно изучить договор, а еще лучше – отдать его юристу. И это касается как небанковских организаций, так и банков. Возможны кейсы, когда банк платит повышенный процент только первые три-шесть месяцев, а после этого ставка становится выгодной банку, но не клиенту.

"Идеальный вариант для столь консервативного вложения – это банки из топ-20. Вероятнее всего, процентная ставка не покроет даже инфляцию, но возможность каких-то максимально негативных событий, которые закончатся отзывов лицензии у топового российского банка, крайне мала", — считает эксперт.

Он также не рекомендует хранить в одном банке более 1,4 миллиона рублей. Несмотря на надежность банка, лучше разложить деньги в несколько банков.