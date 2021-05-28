Россиян предупредили о возможной угрозе их банковским вкладам
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Главная угроза для денежных средств, которые хранятся в банке на вкладе – это проблемы с лицензией у банка, рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
"Как правило, видимые вкладчикам и клиентам проблемы финансовой организации начинаются за несколько месяцев до отзыва лицензии. Среди них закрытие или сокращение времени работы филиалов банка, перебои со связью с колл-центром. Особенно ярко показывает, что у банка серьезные проблемы, задержка выдачи денежных средств либо переводов на расчетный счет клиента", — отмечает эксперт.
После того, как банк лишился лицензии, вкладчик может претендовать на возмещение только 1,4 миллиона рублей, которые он получит от Агентства по страхованию вкладов. В ряде случаев эта сумма увеличивается до 10 миллионов, но, как правило, все они связаны со сделками с недвижимостью или социальными и страховыми выплатами, поясняет он.
По его словам, при возникновении серьезных проблем у такой организации, вкладчик в лучшем случае получит на руки процентную ставку значительно меньше указанной в рекламе или озвученной менеджером. В худшем – может вообще остаться без денежных средств и добиваться возврата через правоохранительные органы и суд.
Переславский обращает внимание, что все проценты по вкладам выше среднерыночных – это повод для того, чтобы крайне тщательно изучить договор, а еще лучше – отдать его юристу. И это касается как небанковских организаций, так и банков. Возможны кейсы, когда банк платит повышенный процент только первые три-шесть месяцев, а после этого ставка становится выгодной банку, но не клиенту.
"Идеальный вариант для столь консервативного вложения – это банки из топ-20. Вероятнее всего, процентная ставка не покроет даже инфляцию, но возможность каких-то максимально негативных событий, которые закончатся отзывов лицензии у топового российского банка, крайне мала", — считает эксперт.
Он также не рекомендует хранить в одном банке более 1,4 миллиона рублей. Несмотря на надежность банка, лучше разложить деньги в несколько банков.
https://1prime.ru/society/20210528/833769946.html