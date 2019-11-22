ГАЗОВЫЕ НЕСТЫКОВКИ

Интрига вокруг газового транзита из России в Европу на этой неделе получила развитие, однако яснее ситуация не стала. Как стало известно, "Газпром" отправил "Нафтогазу" официальное предложение по условиям продолжения транзита, которое предполагает годичный контракт и отказ от взаимных претензий в арбитражах. Украинская сторона назвала его неприемлемым, поскольку ей нужен договор на длительный срок, дабы потенциальные инвесторы в украинскую ГТС видели перспективы объема прокачки. Свои судебные требования она считает справедливыми и обоснованными. Консультации по украинскому транзиту продолжатся в начале декабря, но хотя бы какой-то ясности по условиям контракта, а также будет ли этот контракт, или поставки прекратятся 31 декабря, пока нет.

На этом фоне странными выглядели заявления российских чиновников по поводу сроков запуска еще одной альтернативы украинскому транзиту – "Северного потока-2". В четверг вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года. При этом накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что начало поставок газа по газопроводу "Северный поток-2" может начаться до Нового года. Официальная дата запуска трубопровода пока не называется – после того, как Дания в последний момент разрешила его прокладку в своих водах, оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщал, что работает над завершением строительства в ближайшие месяцы, но окончательные сроки зависят от погоды и условий разрешения Дании. По мнению экспертов, "разноголосица" от российских чиновников продиктована политической игрой перед новым раундом переговоров. Чем позднее запустят "Северный поток-2", тем больше у Киева шансов выторговать лучшие условия транзита, однако сохранить значительные объемы прокачки по украинской ГТС надолго все равно не удастся.

РОССИЯ ЗОВЕТ!

На этой неделе прошел 11-й по счету форум "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". По традиции на мероприятии выступил президент Владимир Путин, который заявил о необходимости кардинального увеличения производительности труда и необходимости менять ситуацию с отсутствием роста реальных доходов россиян. Говоря о перспективах в энергетике, он сообщил, что России не нужны нынешние варварские технологии сланцевой добычи нефти и газа. Добыча сланцевой нефти в США "вышла на полку", в РФ не прогнозируют ее роста, отметил российский лидер. При этом расходов на нефтегазовую отрасль из Фонда национального благосостояния не планируется – средства будут тратить на развитие инфраструктуры. Говоря о "просадке" с освоением средств на нацпроекты, Путин подчеркнул, что цель просто истратить деньги на нацпроекты не стоит, должен быть результат. При этом он констатировал высокий интерес инвесторов к фондовым активам РФ и добавил, что этот интерес должен конвертироваться в инвестиции в реальные активы.

В рамках форума был озвучен ряд оценок и прогнозов по состоянию экономики страны. Так, первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост экономики РФ в октябре ускорился до 2,2%. С начала года по конец октября показатель, по данным Минэкономики, составил 1,3%. По мнению главы МЭР Максима Орешкина, инфляция в России по итогам 2019 года будет ближе к 3%. Прозвучал и ряд важных корпоративных заявлений. Так, глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что не исключает в начале 2020 года нескольких кадровых изменений в правлении. По его словам, ВТБ готов идти на долгосрочную реструктуризацию долгов ОПК.

ОСЕННИЙ СЕЗОН SPO

Уходящая неделя оказалась богатой на масштабные привлечения денег крупными игроками. Так, "Газпром" разместил на Московской бирже 850,6 млн акций (3,59%) от имени своей дочерней компанией "Газпром газораспределение". В ходе размещения структура "Газпрома" получила 479 заявок общим объемом 237,75 млрд рублей. Цена установлена на уровне 220,72 рубля за акцию. Это соответствует дисконту в 11% к уровню закрытия торгов в среду, перед размещением, и 13,2% к закрытию торгов в четверг, когда собирались заявки в ходе SPO. Акции "Газпрома" отреагировали на информацию о цене сделки умеренным снижением на старте торгов в пятницу, однако позже они отыграли рост. В целом информация об SPO позитивно повлияла на котировки компании – в четверг дневной объем торгов акциями "Газпрома" также обновил максимум, подскочив почти до 57 млрд рублей. По итогам SPO в пятницу доля акций газового холдинга в свободном обращении увеличилась до 49,61%, весь пакет был продан одному покупателю за 187,742 млрд рублей.

Практически параллельно прошло SPO "Детского мира" — АФК "Система" совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ) продают 23,7% акций ритейлера по цене 91 рубль за бумагу на общую сумму 15,925 млрд рублей. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг (93 рубля) составил около 2%. По итогам сделки доля АФК "Система" в уставном капитале "Детского мира" составит 33,4%, РКИФ – 9,0%, доля акций в свободном обращении (free float) увеличится до 57,6%. АФК получит в результате сделки 12,542 млрд рублей. По данным источника, "Детский мир" после SPO планирует выйти на рынок долга с новыми облигациями. Компания намерена 2 декабря собрать заявки на биржевые облигации серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Эмитент предложит инвесторам семилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года. Эксперты связывают оба размещения с необходимостью привлечения средств на фоне сокращения внешних источников финансирования и считают их позитивом для компаний, поскольку увеличивается доля free float.

НОВЫЕ НАПАДКИ НА ТАБАК

Группа депутатов во вторник внесла в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс для введения в России механизма единой минимальной цены табачной продукции. Она будет рассчитываться по определенной формуле исходя из НДС и минимального значения ставки акциза на сигареты. По оценкам авторов, минимальная цена на пачку сигарет в 2019 году составила бы 86,28 рубля, тогда как средняя цена легальной пачки — порядка 115 рублей. В настоящий момент в России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). Эксперты и участники рынка обращали внимание на недостатки данной системы, например, на возможность использования ее для применения "скидок" на сигареты. Введение в том или ином виде единой минимальной цены на сигареты обсуждается в России уже несколько лет, однако до сих пор решение по этому вопросу не принято.

Производители табака в целом поддержали введение единой минимальной цены на сигареты: по оценкам, ущерб от нелегального рынка в РФ исчисляется десятками миллиардов рублей, и новый инструмент может стать способом борьбы с этим сегментом. Однако, по мнению Imperial Tobaccо, мера может снизить поступления в российский бюджет от продажи этой продукции — в 2020 году потери могут составить 10-15 млрд рублей. Новация создаст преимущество для производителей дорогих марок сигарет, увеличивая их прибыль, поскольку с рынка будут вытесняться недорогие марки и компании, их выпускающие. Потребители же недорогого табака вынуждены будут переходить на нелегальную продукцию, от которой не идет отчислений в бюджет, пояснили в компании.

ДОРОГУ РОДНОМУ ПО

Еще одна идея депутатов – обязать производителей электроники предустанавливать российское ПО на свою продукцию – уже стала законом. Госдума в четверг приняла документ, запрещающий с 1 июля 2020 года продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского ПО. Перечни устройств, программ и порядок его установки будет определять кабмин. Депутаты в пояснительной записке предполагают, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией смарт-ТВ. По оценке ФАС, это расширит возможности выбора для пользователей, поддержит российские компании и, кроме того, соответствует зарубежным тенденциям. Так, аналогичные законы существуют в Южной Корее и Китае.

Эксперты и участники рынка оценили новацию неоднозначно. Одни предположили, что она может иметь негативные последствия для потребителей и разработчиков отечественного ПО, поскольку первые могут столкнуться с дефицитом легальных устройств и подорожанием того, что осталось, а вторые вместо совершенствования разработок будут заняты борьбой за попадание в реестр разрешенных. Другие высказали мнение, что закон может создать возможности для организации серого бизнеса по продаже техники, ведь спрос на нее никуда не денется, даже если ее запретят продавать ввиду отсутствия необходимого ПО. И, наконец, третьи считают, что нехватки гаджетов не будет, но закон не приведет к созданию принципиально нового качественного российского ПО, поскольку для этого нужны совсем другие меры.

ПОДВИЖКИ В IT-СЕКТОРЕ

"Яндекс" в понедельник объявил о создании в своей структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому планируется передать от Сбербанка "золотую акцию" интернет-компании. Сбербанк одобрил просьбу "Яндекса" о продаже "золотой акции" и назвал ее цену – 1 евро. Ровно за эту сумму он в свое время сам приобрел ее у компании. Новый Фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности. По мнению экспертов, изменения были проведены после появления законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в капитале крупнейших российских интернет-компаний на уровне 20%. Компромисс поможет учесть интересы и инвесторов, и государства. В пользу данного мнения свидетельствует то, что автор законопроекта депутат Госдумы Антон Горелкин в тот же день отозвал его на доработку.

Еще одно важное для IT-сектора событие тоже не обошлось без участия Сбербанка: он и Mail.ru Group объявили о стратегическом сотрудничестве. Стороны подписали обязывающие документы о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта. До 10% акций СП выделят для программы вознаграждения его сотрудников, оставшимися акциями стороны будут владеть в равных долях. Сбербанк и MRG планируют вложить до 64,6 млрд рублей в СП, а в перспективе не исключают его выхода на IPO. Участники ожидают закрытия сделки до конца года после получения одобрения ФАС, который уже озвучил, что проблем не видит. Сбербанк купит у "Ростеха" и ГПБ 36% акций в совладельце Mail.ru Group за 11,3 млрд рублей, но контроль в нем получать не намерен.

УДАЛИТЬ WHATSAPP?

Создатель Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp, а также в особенностях самой программы, намеренно встроенных разработчиком. Он посоветовал всем, кто ценит приватность, удалить данный мессенджер со своего телефона. В Минкомсвязи высказали мнение, что критика Дурова вызвана конкурентной борьбой, а для пользователей это всегда хорошо, но слишком секретную или личную информацию все-таки не надо держать в смартфоне.

По мнению экспертов, основания для критики мессенджера WhatsApp в недостаточном контроле над безопасностью частной информации пользователей и даже в готовности поделиться этими данными со спецслужбами есть. Но то же самое можно сказать – в большей или меньшей степени – и про другие мессенджеры и соцсети, в том числе, Telegram. В эпоху кризиса приватности следует либо смириться с тем, что частная жизнь более не частная, либо отключить WhatsApp вместе с "материнской" Facebook и другими программами, либо попытаться хотя бы частично самому защитить свои данные, советуют они. Однако следует понимать, что основная претензия к Facebook и ее "дочкам" – готовность предоставлять доступ к переписке властям, в первую очередь, американским. Поэтому перед тем, как удалять мессенджер, следует адекватно оценить свой интерес для них, советуют эксперты.