МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Платить законно установленные налоги и сборы является конституционной обязанностью каждого (ст. 57 Конституции). Мы хорошо знаем о тех налогах, которые уплачиваем сами в казну или которые за нас платит работодатель. Однако есть целый ряд платежей и сборов, которые уже заложены в цену приобретаемой продукции и основная нагрузка по уплате которых ложится на конечного потребителя, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Эксперт рассказала, как сделать так, чтобы деньги вас полюбили

Многие из нас передвигаются на автомобиле, заправляя его бензином, покупают алкогольную и табачную продукцию, реже оформляют различные лицензии (например, на оружие), платят за получение справок, уплачивают госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы за капремонт в домах, приобретают страховки (например, в цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги) и т.д.

"Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства", — говорит эксперт.

"При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы", — добавляет он.

Обобщая самые распространенные скрытые налоги, юрист отмечает, что самыми главными из них является НДС (взимается по ставке 20 и 10 процентов) и акцизы. Глава ФНС пообещал автоматическую выплату налоговых вычетов

Согласно перечню ФНС на 2021 год к подакцизным относятся следующие товары: этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, табачная продукция, автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт, автомобильный бензин (по заявлениям ФАС, в составе его цены – 65 процентов это различные налоговые надстройки), дизельное топливо, моторные масла.

"Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов", — поясняет Соловьев.

Поэтому, если мы будем понимать, что есть ряд неизбежных платежей, в которых и "сидят" скрытые налоги, то сможем заранее планировать свои траты, закладывая в семейном или личном бюджете средства на эти расходы, заключает эксперт.