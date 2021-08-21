Юрист Соловьев рассказал о скрытых налогах, про которые нужно помнить при планировании бюджета
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Платить законно установленные налоги и сборы является конституционной обязанностью каждого (ст. 57 Конституции). Мы хорошо знаем о тех налогах, которые уплачиваем сами в казну или которые за нас платит работодатель. Однако есть целый ряд платежей и сборов, которые уже заложены в цену приобретаемой продукции и основная нагрузка по уплате которых ложится на конечного потребителя, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Многие из нас передвигаются на автомобиле, заправляя его бензином, покупают алкогольную и табачную продукцию, реже оформляют различные лицензии (например, на оружие), платят за получение справок, уплачивают госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы за капремонт в домах, приобретают страховки (например, в цене ОСАГО — по расчетам экспертов, около 25% стоимости полиса — скрытые налоги) и т.д.
"Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства", — говорит эксперт.
"При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы", — добавляет он.
Обобщая самые распространенные скрытые налоги, юрист отмечает, что самыми главными из них является НДС (взимается по ставке 20 и 10 процентов) и акцизы.
Согласно перечню ФНС на 2021 год к подакцизным относятся следующие товары: этиловый спирт, спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция, табачная продукция, автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт, автомобильный бензин (по заявлениям ФАС, в составе его цены – 65 процентов это различные налоговые надстройки), дизельное топливо, моторные масла.
"Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов", — поясняет Соловьев.
Поэтому, если мы будем понимать, что есть ряд неизбежных платежей, в которых и "сидят" скрытые налоги, то сможем заранее планировать свои траты, закладывая в семейном или личном бюджете средства на эти расходы, заключает эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20210821/834472791.html