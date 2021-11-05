МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. На сегодняшний день иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, могут получать пенсии достаточно долго — пока не наступит срок очередного предоставления документов. Однако сейчас ведется работа по созданию единого реестра сведений о населении. Как ожидается, с 2023 года пенсии тем, чье разрешение на пребывание в РФ подошло к концу, перестанут платить практически сразу. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Власти обсудят индексацию пенсий по реальной инфляции

В настоящее время Пенсионный фонд прекращает выплаты пенсии иностранцам по истечении срока вида на жительство, и при получении информации об аннулировании вида на жительство иностранного гражданина.

Информацию ПФР получает из документов, предоставленных МВД, а эти сведения не всегда приходят вовремя.

По словам Григорьевой, в начале 2000-х годов было несколько судебных прецедентов по вопросам назначения и выплат пенсий людям, вернувшимся из-за рубежа, в т.ч из стран СНГ, когда пенсия не назначалась и не выплачивалась.

Тогда Верховный суд дал разъяснения, что для пожилых людей-иностранцев для получения пенсии необходимым условием является наличие документа — вида на жительство. Этот документ получить проще и быстрее, чем гражданство и паспорт.

"Если иностранный гражданин выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является и тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — разъясняет эксперт.

Речь идет о работе по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно. Обязательным условием для получения пенсии является уплата работодателем страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования, уточнила специалист. В России предложили новую льготу для пенсионеров

В настоящее время в России ведется работа по созданию единого федерального информационного реестра сведений о населении, куда будет вноситься в том числе и информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно (N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации").

Этот реестр должен выступать инструментом финансового контроля за целевым использованием государственных фондов, сформированных для выплат населению страны, в том числе и бюджета Пенсионного фонда, говорит Григорьева.

Как только в реестре будет появляться информация об аннулировании документов, разрешающих нахождение иностранца в России, Пенсионный фонд будет приостанавливать начисление и выплату пенсии с первого числа месяца следующего за месяцем аннулирования.

В течение 2022 года единый регистр будет наполняться данными о населении, обеспечиваться их проверка в целях достижения полной достоверности.

Взаимодействие ПФР с единым федеральным регистром по вопросу оперативного получения информации об аннулированных видах на жительство должно начаться с 1 января 2023 года, заключила эксперт.

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