МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Установление потолка цен на нефть не приведет к потерям России, а вот мировая энергоотрасль может остаться недофинансированной, заявил в пятницу президент Владимир Путин. По его словам, взаимодействие на основе открытости и соблюдения общих интересов, как в ЕАЭС, куда полезнее, чем запреты и ограничения, на которых строит свою тактику Запад. Халява, сэр! Каких новогодних скидок ждать в этот раз

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ

Президент Владимир Путин в пятницу принял участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке и сделал ряд важных заявлений, касающихся как стран-членов союза, так и глобальной экономики в целом. Он констатировал, что в ЕАЭС наблюдается устойчивая ситуация и показатели по безработице ниже, чем во многих странах.

Это обусловлено самими принципами взаимодействия. Участники объединения ничего не закрывают, не взламывают принципы рыночной экономики, в отличие от других стран, не вводят ограничений.

"Наоборот, мы делаем все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы, это важно для нас и для наших партнеров по ЕврАзЭС, иметь практическое значение", — сказал Путин.

Позитивно для стран ЕАЭС и устойчивое состояние рубля — оно благотворно отражается и на экономике, и на финансовых системах партнеров России, добавил он. Конечно, спад экономики в России есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. "Когда нам предрекали спад экономики в России на 20%, спад есть, но 2,9% — это, конечно, разница большая", — отметил глава государства.

При этом Россия продает некоторым своим партнерам газ более чем в 10 раз дешевле, это стабилизирует их экономику. В то же время Европа страдает от зашкаливающих цен на газ и запредельной для нее инфляции — 17, 20 и более процентов. Для сравнения, в России этот показатель ожидается немногим более 12% по итогам этого года.

ПОТОЛОК ОБРУШИТ РЫНОК

В рамках мероприятия президент затронул тему установленного Западом потолка цен на российскую нефть. Он отметил, что текущий уровень — 60 долларов за баррель — соответствует нынешним ценам и Россию не затрагивает, потерь у страны не будет и переживать за бюджет не стоит.

Зато для мировых рынков решение о потолке цен на российскую может иметь серьезные негативные последствия. Дело в общем состоянии мировой энергетики и энергорынков. При введении потолка цен на нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены на нефть взлетят до небес и ударят по тем, кто предлагает это решение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отрасль и так не доинвестирована, не дофинансирована, а если еще мы будем слушать только потребителя, инвестирование сведется к нулю", — пояснил Путин. По его словам, потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже, а такое подход чреват обрушением рынка.

"Это глупое предложение, непродуманное, и непросчитанное", — добавил российский лидер. Шаг в неизвестность: чем обернется эмбарго и потолок цен на нефть из России

Он также сообщил, что конкретные шаги по ответу на ограничение будут изложены в указе в ближайшие дни. Россия подумает о возможном сокращении добычи нефти при необходимости, хотя никаких решений пока не принято.

Путин еще раз подтвердил, что Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые установят потолок цен.

ГАЗОВЫЙ СОЮЗ

Не менее важный для энергосектора вопрос, обсуждавшийся на саммите — создание единого газового рынка ЕАЭС. В ближайшие пару лет он будет функционировать на двухсторонней основе, при этом параллельно должны вестись работы по его унификации.

В частности, вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, отметил Путин. Ни одного непреодолимого препятствия нет, но требуются системные решения на экспертном уровне, расчеты и финансовые согласование.

По его словам, для проработки вопросов по газовому союзу в Москву вслед за делегацией из Узбекистана приедут представители Казхстана. Взаимодействие уже налажено и ожидаются хорошие результаты, заверил президент. По его словам, это хорошая большая перспективная работа на будущее.

При этом никаких политических предпосылок в создании газового союза нет. И Узбекистан, и Казахстан приходят к выводу, что в будущем им потребуются дополнительные объемы энергоресурсов, в том числе, чтобы исполнять обязательства по экспорту. Поэтому есть необходимость в сверке часов и рассмотрении вопросов о дополнительных шагах в этом направлении, подытожил Путин,