Что надо знать водителям про новые ограничения регионов из-за COVID-19
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Российские регионы из-за новой волны заболеваемости коронавирусом вводят новые ограничения, о части из которых просто необходимо знать туристам на личном автомобиле, пишет autonews.ru.
Это могут быть блок-посты на въезде в субъект РФ, двухнедельный карантин, проезд только для местных жителей или ограничения для туристических автобусов. Есть и другие меры, перечисляет издание.
Первым из регионов, где власти решились установить блок-посты на въезде, стала Ивановская область.
"Местные власти разрешили свободный проезд лишь местным жителям, вакцинированным россиянам и недавно переболевшим. Всем остальным приехавшим погостить в Ивановскую область придется отправиться на двухнедельный карантин. Помимо автомобилистов, ограничения накладываются и на автобусные туры", — отмечает издание.
В регион могут въехать только туристы, которые либо имеют антитела (переболели), либо прошли полный курс вакцинации.
При этом результаты ПЦР-тестов действовать больше не будут.
Самые строгие антиковидные меры ввели в республике Бурятия. Здесь сложилась очень серьезная ситуация с распространением вируса.
"Во время двухнедельного локдауна на границах региона решили оборудовать блокпосты, где дежурят полицейские. Заехать в Бурятию на автомобиле без веской причины сейчас не получится. Да и самих жителей республики попросили воздержаться от автопутешествий в другие субъекты страны", — пишет издание.
Помимо этого, в субъекте как минимум до 11 июля закрыты все автомойки, организации, оказывающие услуги по ремонту и сервисному обслуживанию машин, и автошколы. Не работают большинство сетевых магазинов и торговых центров.
Наконец, в Бурятии приостановлен прием и размещение туристов в гостиницах, хостелах, пансионатах и домах отдыха.
ДАГЕСТАН
Ре россияне, кто решил поехать в регион на машине, могут столкнуться с запретом на въезд в ряд населенных пунктов. В настоящее время речь идет о двух местных селах: Гапшима (Акушинский район) и Урахи (Сергокалинский район). Исключение сделаны только для спецслужб и служб жизнеобеспечения.
В городах региона полностью запрещены массовые мероприятия. Кафе и рестораны работают только навынос.
Можно ли въехать в села привитым или переболевшим гражданам — пока не уточняется.
ПСКОВ
Тревожная эпидемиологическая ситуация складывается в Псковской области. Как говорил губернатор Михаил Ведерников, прирост числа заболевших на прошлой неделе в регионе составил более 60%.
Но закрывать область блок-постами власти пока не собираются: туристы могут заселиться в местные гостиницы только при наличии одного из трех документов:
- сертификата вакцинации от COVID-19,
- отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (он должен быть сделан не ранее чем за три дня до дня заселения),
- медицинской справки, подтверждающей наличие антител.
В Пензенской области большая часть ограничений по COVID носит рекомендательный характер и по большому счету относится к местным жителям.
"Так, власти настоятельно порекомендовали гражданам пересесть на личные автомобили, а если такой возможности нет — как можно реже пользоваться общественным транспортом. Еще жителям области советуют без лишней необходимости не ездить в другие регионы, в том числе с целью туризма и отдыха. Среди других запретов: работа фудкортов, курение кальянов в ночных заведениях и массовые мероприятия. Въехать на машине на территорию области можно без дополнительных документов", — пишет издание.
Самыми болезненными для россиян стали меры кубанских властей. Тут трудности ожидают и автомобилистов, решивших отправиться в Краснодарский край. Сейчас сюда пускают в лучшем случае с ПЦР-тестом.
С 1 августа требования еще ужесточат: гостей будут заселять в гостиницы либо с сертификатом о вакцинации, либо — как стало известно в пятницу днем — по ПЦР тесту, но с обязательной вакцинацией в регионе в течение трех дней.
При этом тест не требуется для детей до 14 лет. Приезжать разрешается в том числе непривитым туристам, имеющим медотвод. Но в таком случае у них должен быть свежий отрицательный ПЦР-тест.
КАРЕЛИЯ
Аналогичные меры действуют в Карелии, которая тоже пользуется популярностью у автопутешествеников.
Гостиницы, хостелы и турбазы могут принимать постояльцев только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. либо — с сертификатом о полной вакцинации.
Сидеть две недели на карантине при приезде в Карелию не нужно — такие меры действуют только для иностранных туристов.
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