МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к финалу, "Газпром" заверил, что располагает необходимыми ресурсами и планирует начать поставки уже в этом году. Более того, газа хватит и для заполнения альтернативных маршрутов. Новости о договоренностях по поставкам с Венгрией и отказе суда Германии вывести Nord Stream 2 из-под действия Третьего энергопакета способствуют росту цен на газ, и, как следствие, капитализации российского газового монополиста. Названы пути заполнения "Северного потока-2" вопреки решению суда

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ ОСТАЛОСЬ

Трубоукладочной барже "Фортуна" осталось достроить менее 11 км второй нитки газопровода "Северный поток – 2". Строительство первой нитки было завершено в начале июня, сейчас ведется ее тестирование и сертификация. Ожидается, что полностью газопровод будет построен в первой половине сентября.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что препятствий для завершения строительства "Северного потока – 2" не существует.

"Никаких препятствий к его завершению мы не видим, а дальше будет работа – я думаю, она тоже не займет много времени – по вводу в эксплуатацию. Надеюсь, что до конца года есть все шансы запустить его в действие", — сказал российский дипломат.

Более того, представитель МИД РФ заявил, что Москва считает нелогичным обсуждать с США проект "Северный поток – 2".

"Где находится США, где находится трубопровод "Северный поток – 2"? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично. Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе", — сообщил российский дипломат. Европейцам показали, сколько стоит дешевый газ на самом деле

РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ

Несмотря на новые санкции США и стенания киевского режима, заявления Биричевского убедили боязливых участников фондового рынка, которые торгуют акциями российских компаний в Москве с оглядкой на Вашингтон, что "Северный поток – 2" будет достроен и запущен в эксплуатацию.

В начале торгов 24 августа цена акций "Газпрома" росла более быстрыми темпами по сравнению с индексом Московской биржи, превысив 300 рублей за акцию. В российских рублях капитализация крупнейшей газовой компании мира достигла максимального значения за последние 13 лет. После окончания торгов цена акции составила 297,69 рублей, а капитализация компании – 7,01 трлн рублей. "Газпром" является второй российской компанией по капитализации, уступая только Сберу.

В долларах США стоимость "Газпрома" значительно ниже, чем 13 лет назад и составляет менее 96 млрд, но это проблема всего российского фондового рынка – российские компании остаются недооцененными по сравнению с западными, несмотря на более высокие производственные и финансовые показатели.

Акции "Газпрома" имеют большой потенциал роста и будут дорожать на позитивных новостях: завершение строительства "Северного потока – 2", пуск его в эксплуатацию, увеличение поставок газа в европейские страны.

Главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов в эфире российского телевидения подтвердил, что "Газпром" располагает необходимыми ресурсами для заполнения "Северного потока – 2" и запуска его в эксплуатацию на полную мощность. Поперек горла. Кто не сможет прожить без "Турецкого потока"

ВЕНГРИЯ ПОЛУЧИТ ГАЗ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Еще один маршрут, направленный на диверсификацию поставок российского газа в Европу – "Балканский поток" – заработает до конца текущего года. В МИД РФ сообщили, что Венгрия планирует в следующем месяце начать импорт российского газа из Сербии по этой трубе, которая продолжает "Турецкий поток" по территории балканских стран.

Правительство Венгрии и "Газпром" во время проведения Петербургского международного экономического форума достигли предварительного соглашения о поставках газа в объеме 4,2 млрд кубов сроком на 15 лет. По данным венгерской стороны, осталось решить два вопроса – цена и гибкость этого соглашения. Обсуждение запланировано на следующую неделю.

Строительство сербского участка "Балканского потока" было завершено в июне этого года. Его мощность составит 15,17 млрд куб. м/г. По этому газопроводу кроме Венгрии российский газ могут получать Болгария, Сербия и Румыния. На входе объем поставок в Венгрию составит 8,5 млрд куб. м/г – 4,2 млрд куб. м/г предназначены для венгерских потребителей, а остальной объем поступит на хаб (распределительный центр) в Австрии.

После запуска на полную мощность газопровода "Балканский поток" проблема диверсификации поставок газа в Южную и Центральную Европу будет решена. Страны региона смогут получать российский газ не только через Украину, что обеспечит их энергетическую безопасность. Начало масштабных поставок по этому маршруту будет также способствовать росту капитализации "Газпрома". Эксперт подсчитал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ

ПЕРЕСМОТР ЦЕН В СТОРОНУ ПОВЫШЕНИЯ

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена на газ, поставляемый по долгосрочным контрактам в дальнее зарубежье (страны Европы, Турция и Китай) в 170 долларов за тысячу кубов. Однако из-за подорожания энергоносителей на европейском рынке компания уже дважды пересматривала прогноз в сторону повышения – сначала до 240, а затем до 269,6 долларов за тысячу кубов.

Последний пересмотр состоялся до подорожания газа на прошлой неделе до рекордного уровня – свыше 585 долларов за тысячу кубов на хабе TTF в Нидерландах. После сообщения "Газпрома" о планах поставить 5,6 млрд кубов по "Северному потоку – 2" до конца этого года цена на газ в Европе упала ниже 500 долларов за тысячу кубов. В начале этой недели газ на европейских хабах снова начал дорожать. Сегодня цена на TTF при условии поставки "на следующий день" подскочила до 44,91 евро/MWh (≈$556 долларов за тысячу кубов), что связано низкими запасами в европейских ПХГ. Кроме того, решение суда Германии не освобождать "Северный поток — 2" от требований Третьего энергетического пакета ЕС, согласно которым "Газпром" может использовать газопровод только на половину его мощности, сокращает для европейцев возможность заполнить ПХГ до начала отопительного сезона.

В связи с подорожанием газа "Газпрому" придется в очередной раз пересмотреть в сторону повышения прогноз цен на экспортные объемы, поставляемые в дальнее зарубежье. Несмотря на решение суда Германии, неблагоприятное для российской компании, рост капитализации "Газпрома" продолжится благодаря увеличению поставок в страны дальнего зарубежья и рекордно высоким ценам на газ в этом году.