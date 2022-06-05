МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+, ограничивающая добычу нефти ее участниками, невыгодна, прежде всего, США — им нужно увеличить объем предложения на рынке, чтобы снизить цены на бензин и, как следствие, инфляцию. Все это приводит к появлению "вбросов" об исключении России из соглашения, передачи ее доли Саудовской Аравии и т.п. Но это лишь попытка разрушить сделку снаружи – внутри ее участники сохраняют приверженность договоренностям, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков. Блокада прорвана: деньги от нефти нашли дорогу в Россию

"Явно, что это попытка западных стран развалить соглашение ОПЕК+, "торпедировать" его. Уже больше полугода как они пытаются убедить участников классического ОПЕК и ОПЕК+ увеличить объем добычи, чтобы ликвидировать дефицит предложения на мировом рынке чтобы снизились цены. Байден понимает, что рост цен в США вызывает наибольшее возмущение избирателей и понижают шанс демократов на избрание как в Сенат и Конгресс, так и на следующих президентских выборах", — пояснил он.

Эксперт напомнил, что именно США разработали проект закона, запрещающего любые картели как таковые. Поэтому США выгоден этот развал.

"Внутри же ОПЕК+ мы пока видим довольно консолидированную позицию. Большинство стран-участников, особенно страны Ближнего Востока, и Саудовская Аравия, в частности, предпочитают сохранять нейтралитет в этом конфликте России и Запада", — отмечает эксперт.

"Они фактически говорят, ну, вы нас просите увеличить объем добычи, ну, мы это делаем, но так как мы договаривались внутри ОПЕК+, ежемесячно суммарная квота всех участников увеличивается на 430 тысяч баррелей в сутки", — рассуждает он. Только для сильных. Америка выбрала покупателя российской нефти

Идти навстречу Западу им невыгодно – они неплохо зарабатывают на высоких ценах на нефть и не нарушают договоренности с Россией. "Все понимают, что в этом случае разрушится само соглашение ОПЕК+, и в случае необходимости его будет невозможно восстановить – Россия больше не пойдет на компромиссы", — указал Юшков.

Бонусы, которые может сейчас дать Европа или США той же Саудовской Аравии абсолютно неясные, поэтому они будут дисциплинированно выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+, заключил эксперт.